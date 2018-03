Εξελέγη νέο διοικητικό συμβούλιο στη WISTA Hellas

Το νέο διοικητικό συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή για τη διετία 2018-2020 εξελέγησαν στην 23η τακτική Γενική Συνέλευση της WISTA (Women’s International Shipping & Trade Association) Hellas.

Η σύνθεση του νέου συμβουλίου είναι ακόλουθη:

1. Πρόεδρος: Αγγελική Χάρτμαν, Crew Manager, Starbulk S.A. 2. Αντιπρόεδρος: Ελπινίκη-Ναταλία Πετράκη, Director, Enea Management 3. Γενική Γραμματέας: Ιωάννα Τοπάλογλου, Orion International Brokers and Consultants Ltd. 4. Ταμίας: Μαρία Αγγελίδου, Group Marketing Manager, Gulf Agency Company Limited 5. Μέλος: Μαρία-Σοφία Ιωαννίδη, Compliance Officer, Aspida Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι : 1. Κριστιάνα Πρεκεζέ, HELMEPA 2. Αγγελική Καραγιάννη, Business Partner, Karagianni Bros Marine & Industrial Products 3. Ίρις Λιασκόνη, Marketing & Business Development Coordinator, Seascape Ltd.

Στην εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι: 1. Ελισάβετ Ιωαννίδη, Oceanbulk Maritime S.A. 2. Κολλιοπούλου Παρασκευή, Thenamaris Shipmanagement Inc. 3. Βίκυ Ρούσσου, J.G. Roussos Shipping S.A.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση συμμετείχαν 65 μέλη, ενώ περίπου 22 ψήφισαν μέσω αντιπροσώπου. Τα μέλη του σωματείου ενημερώθηκαν λεπτομερώς για τη συνολική δραστηριότητα της WISTA Hellas κατά τη διάρκεια του 2017 αλλά και για τις σημαντικές δραστηριότητες της WISTA International και έλαβαν γνώση του οικονομικού απολογισμού του έτους 2017 καθώς και του προϋπολογισμού του επερχόμενου έτους 2018.

Σημειώνεται ότι η WISTA Hellas αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερα διεθνούς σωματείου γυναικών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται ενεργά στην παγκόσμια ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο κι εκτείνεται σε 34 χώρες. Πολλές από αυτές τις γυναίκες κατέχουν θέσεις κλειδιά στις εταιρείες που εκπροσωπούν. Ένα τόσο ευρύ φάσμα επαγγελματιών μέσα σε ένα μόνο τομέα, είναι μοναδικό κι έχει αναδειχθεί εξίσου σημαντικό όσον αφορά την προώθηση των στόχων της WISTA, ενθαρρύνοντας έτσι την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών τόσο σε εμπορικό, όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.