Πιο ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου ζητούν οι μέτοχοι τη Novartis, στον απόηχο της ελληνικής υπόθεσης

Το λογότυπο της ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Novartis διακρίνεται στην έδρα της εταιρείας στη Βασιλεία.

The logo of Swiss drugmaker Novartis is seen at its headquarters in Basel October 22, 2013. Novartis raised its full-year outlook for a second quarter in a row on Tuesday due to the ongoing absence of generic competition to its best-selling blood pressure pill Diovan.