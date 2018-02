Εργαλείο ανάπτυξης για την BSB το ομολογιακό – Οι επιδόσεις και οι στόχοι

Ένα εργαλείο για περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου B & F αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκησή του, η έκδοση εταιρικού ομόλογου με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α..

Ας σημειωθεί ότι ο Όμιλος B & F είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους ομίλους στο χώρο της γυναικείας ένδυσης στην Ελλάδα, με παρουσία σε 19 συνολικά χώρες του εξωτερικού και διαρκώς αυξανόμενες ετήσιες πωλήσεις και μερίδιο αγοράς.

Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στις χώρες: Ρουμανία, Κύπρο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ανδόρα, Αυστρία, Πορτογαλία, Τουρκία, Βουλγαρία, Αρμενία, Αλβανία, Κόσοβο, Ισραήλ, Λίβανο, Ρωσία, Αίγυπτο και Ιαπωνία. Επιπλέον, διαθέτει παρουσία μέσω χονδρικής σε 600 σημεία πώλησης (σε multi brand καταστήματα) και σε μεγάλα δημοφιλή εμπορικά κέντρα όπως το La Rinascente στο Μιλάνο, τα Coin Department Stores στην Ιταλία και το Yeans Halle στη Γερμανία.

Ο όμιλος αποτελείται από δύο brands/αλυσίδες καταστημάτων: BSB και Lynne και αριθμεί στο σύνολο του 142 καταστήματα, εκ των οποίων τα 98 βρίσκονται στην Ελλάδα (56 είναι εταιρικά και 42 franchise) και τα 44 βρίσκονται στο εξωτερικό (21 εταιρικά και 23 franchise).

Η εταιρεία ένδυσης BSB ιδρύθηκε το 1980 από τον Βασίλη και τη Σοφία Μπιθαρά και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα πανίσχυρο γυναικείο «love brand» το οποίο σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά (ως μέλος του ομίλου B & F) «αναπτύσσεται επιθετικά» και πρωταγωνιστεί ανάμεσα στους πολυεθνικούς κολοσσούς ένδυσης παγκοσμίως, έχοντας σταθερή επέκταση στην Ελλάδα αλλά και συνεχή διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού.

Η δεύτερη εταιρεία του ομίλου - η Lynne – η οποία προήλθε από εξαγορά το 2006, έχει σταθερά ανοδική πορεία στο χώρο της ένδυσης στην Ελλάδα και ένα στοχευμένο και φιλόδοξο πλάνο για την ανάπτυξη της στο εξωτερικό.

Παράλληλα ο όμιλος B & F σημειώνει εξαιρετικές online πωλήσεις μέσω των δύο αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων που διαθέτει για τα δύο brands που αντιπροσωπεύει.

Ο όμιλος B & F, απασχολεί 600 άτομα προσωπικό και διατηρεί τον σχεδιασμό των συλλογών του 100 % στην Ελλάδα ενώ παράγει σε προμηθευτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η B & F, έχοντας χαράξει ένα σαφές στρατηγικό πλάνο επέκτασης για το εξωτερικό, συμμετέχει την τελευταία 3ετία με μεγάλη επιτυχία στις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις μόδας (Panorama στο Βερολίνο, Who’s Next στο Παρίσι, MOMAD στη Μαδρίτη), ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εξαγωγική της δραστηριότητα ολοένα και περισσότερο.

Οι διακρίσεις

Επιπλέον, η B & F μέσω των δύο της brands, έχει κατακτήσει πληθώρα βραβείων και διακρίσεων μεταξύ των οποίων: «Βραβείο Αύξησης της Απασχόλησης» (B & F), «Βραβείο Καλύτερου Επώνυμου Προϊόντος» (BSB), “Retailer of The Year” (BSB), “Best Retail Store” (BSB), βραβείο στα E-Volution Awards στην κατηγορία ‘‘Best in Fashion’’ & βραβείο στην κατηγορία «Εξειδικευμένες Πρακτικές & Στρατηγική» – ‘‘International e-commerce’’, βραβείο στα Social Media Awards στην κατηγορία ‘‘Best Social Media Strategy for Sales’’ (BSB), βραβείο στα Peak Perfrormance Awards για την διαφημιστική καμπάνια (BSB), βραβείο στα E-Volution Award για την επανασχεδίαση του site (Lynne), βραβείο στα Peak Performance awards για την επιτυχημένη χρήση των ambassadors (Lynne) κ. α.

Οι επιδόσεις

Ο όμιλος Β&F, μέσα από την πορεία και την πολυετή εμπειρία του, είναι σήμερα Leader (ανάμεσα στις ελληνικές εταιρίες παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων), με απόσταση περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ σε πωλήσεις από τον δεύτερο (2016: στοιχεία Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδας).

Η επιτυχία και ανθεκτικότητα της B&F δε φαίνεται όμως μόνο μέσα από τη γεωγραφική της εξάπλωση και την αποδοχή των προϊόντων της από τις καταναλώτριες αλλά αντικατοπτρίζεται και στα οικονομικά της μεγέθη.

Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, που βιώνει τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και σε έναν κλάδο όπως η αγορά ένδυσης, που σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις έχει αποτελέσει από την αρχή της κρίσης (2009) το 50% σχεδόν της αξίας του, η B&F με ορθολογική διαχείριση, άμεσα αντανακλαστικά και ενίσχυση της κεφαλαιακής της δυναμικής μέσω επανεπένδυσης των κερδών καταφέρνει να επιτύχει αξιέπαινες επιδόσεις.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2016, η εταιρεία σημείωσε πωλήσεις που ανήλθαν σε 63,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 11,3%, σε σχέση με το 2015. Αντίστοιχη ήταν η βελτίωση που παρατηρήθηκε στο EBITDA και στα αποτελέσματα προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. Ευρώ και 7,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και σημείωσαν αύξηση κατά 30,5% και 58,9% από τα αντίστοιχα μεγέθη του 2015.

Το ομολογικό και οι στρατηγικοί στόχοι

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας, τα σχέδια για επέκταση και μεγέθυνση του ομίλου ποτέ δε σταματούν, έτσι η έκδοση εταιρικού ομόλογου με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο του ομίλου στην αναπτυξιακή του πορεία. Ο σχετικός φάκελος έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές και καλώς εχόντων των πραγμάτων και η Β&F θα πραγματοποιήσει εντός των ερχόμενων μηνών την είσοδό της στο Χ.Α. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν σύμφωνα με τα σχέδια της εταιρείας θα χρησιμοποιηθούν ορθολογικά συνδυάζοντας τόσο την υποκατάσταση υφιστάμενου δανεισμού όσο και την οργανική ανάπτυξη του ομίλου στις αγορές του εξωτερικού και στην Ελλάδα.

O κύριος στόχος του ομίλου παραμένει η κατάκτηση των αγορών του εξωτερικού και η εδραίωση των εμπορικών σημάτων του στις νευραλγικές ευρωπαϊκές αγορές όσον αφορά στα προϊόντα μόδας όπως η ισπανική, η ιταλική, η γερμανική και η γαλλική.

Με μεθοδευμένη στρατηγική ανάπτυξης και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, στηριζόμενος στην εξειδίκευση και τεχνογνωσία που διαθέτει αλλά και στη διατήρηση των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων, ο όμιλος B & F ατενίζει με όραμα και αισιοδοξία το μέλλον και βελτιώνει διαρκώς τις επιδόσεις του.