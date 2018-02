Πρώτος σταθμός η Αθήνα για τον νέο Global CEO της Grant Thornton

Ο Peter Bodin, νέος παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος (Global CEO) της Grant Thornton International, επέλεξε την Ελλάδα ως έναν από τους πρώτους σταθμούς των επισκέψεών του στο παγκόσμιο δίκτυο.

O κ. Βοdin, ο οποίος αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα ύστερα από 16 χρόνια στο πηδάλιο της Grant Thornton Σουηδίας (κατά τη διάρκεια των οποίων κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τα έσοδά της σε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια κορώνες Σουηδίας) κατά την τριήμερη παραμονή του στη χώρα μας πραγματοποίησε κεντρική ομιλία στην Τελετή Βράβευσης του 2ου Διαγωνισμού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Growth Awards", που διοργανώθηκε από τη Eurobank και τη Grant Thornton.

Τα βραβεία είχαν για ακόμα μια χρονιά ως στόχο την ανάδειξη της δημιουργικής, παραγωγικής και ανταγωνιστικής Ελλάδας, μέσα από την ολόπλευρη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων. Στην κεντρική παρουσίαση του με θέμα “A new mindset for a new corporate world” μίλησε για τη ραγδαία ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούνται σήμερα οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς αυτό οδηγεί στην υιοθέτηση ενός νέου τρόπου σκέψης, που θα αγκαλιάζει τις αλλαγές και θα δημιουργεί μια κουλτούρα η οποία θα είναι ικανή να μετατρέψει την κρίση σε όφελος.

Όσον αφορά στην ανάληψη του νέου ρόλου του, σχολίασε: «Πάντα πίστευα ότι η βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία βασίζεται στη σωστή ηγεσία, στους ανθρώπους και στην κουλτούρα. Ο ρόλος μου τώρα είναι να δημιουργήσω ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στις εταιρείες-μέλη της Grant Thornton και στους ανθρώπους της, να καινοτομούν και να συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Bodin είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί και να συζητήσει με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και να ανταλλάξει απόψεις με σημαντικές προσωπικότητες της αγοράς. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συναντήσεων συναντήθηκε και με τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον οποίο συζήτησε καίρια θέματα της επικαιρότητας ενώ πραγματοποίησε και τη λήξη της διαπραγμάτευσης της 7ης Φεβρουαρίου, χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Η επίσκεψη του Bodin ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του στο Leadership Meeting της Grant Thornton Ελλάδας. Ο κ. Bodin πραγματοποίησε την εναρκτήρια ομιλία της συνάντησης, παρακολούθησε τις παρουσιάσεις των στελεχών της εταιρείας, για την πορεία των τμημάτων αλλά και τους στόχους που θα οδηγήσουν σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Τέλος, απάντησε σε ερωτήσεις των στελεχών σχετικά με τις προτεραιότητές που θέτει ως νέος CEO για την επίτευξη της παγκόσμιας στρατηγικής Growing Together 2020.

Ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton Ελλάδας, δήλωσε: «Ο Peter Bodin πρωταγωνίστησε στη σκηνή των Growth Awards μιλώντας μας για τη σημασία της εταιρικής κουλτούρας στο σύγχρονο δυναμικό χώρο των επιχειρήσεων, πραγματοποίησε συναντήσεις με σημαντικούς πρωταγωνιστές της επιχειρηματικής σκηνής και αλληλεπίδρασε με στελέχη της εταιρίας μας μοιράζοντας το όραμα και τις ιδέες του για το νέο παγκόσμιο οργανισμό που θα “συνδημιουργήσουμε” όλοι μαζί όπως χαρακτηριστικά, μας τόνισε. Είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι η θητεία του θα στεφθεί με επιτυχίες και ουσιαστικές αλλαγές».