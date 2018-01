Market Beat: Η τάση στην τελευταία σύνοδο προ της εκπνοής θα είναι μικτή

Του Κώστα Ιωαννίδη

Τώρα που πήρανε θάρρος οι «αρκούδες» θα διαπιστώσουμε την ισχύ όσων δεν θέλουν να απομακρυνθεί από τα υψηλά του 2018 η αγορά. Στην αγορά ομολόγων η εξέλιξη των αποδόσεων γίνεται προσωρινά επίπεδη.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η πτώση στη χθεσινή σύνοδο είχε προαναγγελθεί από την δυναμική που επικράτησε από την περασμένη Πέμπτη και μετά. Η εξάντληση του ανοδικού momentum δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Οι μικρές αντιστάσεις ωστόσο, στις πιέσεις που ασκήθηκαν στα τραπεζικά blue chip, δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνείας των προθέσεων των ισχυρών θεσμικών. Οι πιθανές για τους εγχώριους αναλυτές στηρίξεις στις 845 και στις 835 μονάδες δεν κράτησαν το βάρος της πτώσης, πάνω από -4,5%, του τραπεζικού δείκτη.

Το δεύτερο μέρος των συναλλαγών, όπως και την προηγούμενη μέρα, αφιερώθηκε στο μάζεμα των απωλειών. Λίγο πριν τις 16:00, ενώ ο τζίρος έφτασε τα 55 εκατ. ευρώ, ο ΓΔ πλησίασε στις 843 μονάδες. Δηλαδή δέκα πάνω από το κατώτερο μέρας, που για να σημειωθεί χρειάστηκαν περίπου δυόμισι ώρες. Όσο περίπου απαιτήθηκε, για να μαζέψει λιγότερο από το μισό των απωλειών του ο μέσος όρος. Οι πιέσεις στις τράπεζες δεν επέτρεπαν την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης σε επίπεδα μακριά από το ελάχιστο μέρας. Για την κάθοδο ειδοποιήσαμε χθες πρωί – πρωί στο Market Beat, μετά από τις εξελίξεις στις αγορές της Νέας Υόρκης και από συνομιλία με διαχειριστές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Φάνηκε δε στο ταμπλό, πως η είσοδός τους στις συναλλαγές επιβάρυνε το κλίμα, πάνω που το είχανε συμμαζέψει οι επαγγελματίες του ευρώ. Τεχνικά δεν υπάρχει ακόμα ανησυχία, αλλά αν συνεχιστούν οι αγριάδες, πολλά θα αλλάξουν αναφορικά με την ισχύ της, επί δίμηνο, ανοδικής τάσης.

Η χθεσινή κάθοδος ήταν εκείνη που καθόρισε την εβδομαδιαία μεταβολή των βασικών δεικτών μετά από τρεις συνόδους. Πτώση της τάξης του -1,1% ως -1,8%, όσο περίπου και οι ΓΔ και 25άρης, έχουν οι ΑΔΜΗΕ -1,16%, ΓΡΙΒ -1,79%, ΕΕΕ -1,71%, ΕΛΠΕ -1,35%, ΛΑΜΔΑ -1,28%, ΤΕΝΕΡΓ -1,64% και ΦΦΓΚΡΠ -1,48%.

Απώλειες πάνω από -2% έχουν ΠΕΙΡ -6,25%, ΕΥΡΩΒ -4,51%, ΕΤΕ -2,86%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,83%, ΒΙΟ -2,78%, ΕΧΑΕ -2,51%, ΕΥΔΑΠ -2,46%, ΜΟΗ -2,21%, ΔΕΗ -2,13%, και ΑΛΦΑ -2,01%. Μικρές απώλειες για ΣΑΡ -0,70%, και ΜΥΤΙΛ -0,41%. Στον αντίποδα με κέρδη εμφανίζονται οι ΜΠΕΛΑ +2,60%, ΤΙΤΚ +2,39%, ΟΤΕ +1,83%, ΑΡΑΙΓ +1,50%, ΟΠΑΠ +0,65% και ΟΛΠ +0,60%.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Ανοδικά, σε νέα ιστορικά υψηλά και με τον Dow Jones να κλείνει για πρώτη φορά πάνω από τις 26.000 μονάδες, κινήθηκαν οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, καθώς οι προσδοκίες των επενδυτών για υψηλότερα κέρδη οδήγησαν σε αύξηση των μετοχών όλων των κλάδων.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πραγματοποίησε άλμα 1,25%, κλείνοντας στις 26.177 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,03%, για να κλείσει στις 7.298 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,94%, φτάνοντας στις 2.803 μονάδες.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν οι μετοχές του τομέα της τεχνολογίας, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά και να μένουν ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας. Η Boeing σημείωσε άνοδο 4,7%, αφού η εταιρεία ξεκίνησε μια κοινοπραξία με επικεφαλής καθισμάτων αυτοκινήτων, Adient, για την κατασκευή καθισμάτων αεροσκαφών. Άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες, η AlphaBet, η Microsoft και η NVIDIA κέρδισαν +0,7%, +2,0% και +2,1% αντίστοιχα. Η μετοχή της Goldman Sachs Group υποχώρησε -1,9%, αφού ανακοίνωσε καθαρή ζημιά το τέταρτο τρίμηνο, για πρώτη φορά σε έξι χρόνια. Η BoA υποχώρησε -0,2%, καθώς τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

ΕΥΡΩΠΗ

Με πτώση έκλεισαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω της ανακοίνωσης νέων εταιρικών αποτελεσμάτων, που όμως δεν κατάφεραν να ενισχύσουν το επενδυτικό αίσθημα, μετά τις απώλειες στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street.

Αρνητικοί πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν ο οίκος μόδας Burberry, ο οποίος ανακοίνωσε πωλήσεις που απαγοήτευσαν, καθώς και η σουηδική κατασκευαστική εταιρεία SkanskaAB, η οποία ανακοίνωσε σχέδια για απολύσεις 3.000 εργαζομένων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,10% στις 397,97 μονάδες, με τους κλάδους των καταναλωτικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Στον αντίποδα, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν οι κλάδοι της τεχνολογίας, της κοινής ωφέλειας και των πρώτων υλών.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχώρησε 0,47% στις 13.183,96 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC σημείωσε πτώση 0,36% στις 5.493,99 μονάδες και στη Μαδρίτη ο διολίσθησε 0,44% για να κλείσει στις 10,474.60 μονάδες. Και στο Λονδίνο ο FTSE κατέγραψε απώλειες 0,39% στις 7.725,43 μονάδες.

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ υποχωρούσε στο 1,2235 δολ. από 1,2259 δολ. την προηγούμενη μέρα

H Burberry είδε τη μετοχή της να κάνει βουτιά άνω του 9%, αφότου ανακοίνωσε μείωση 2% στις πωλήσεις τρίτου τριμήνου. Και η μετοχή της Skanska AB υποχώρησε 8,09%.

ΧΑ

Μετά το νέο υψηλό, πτώση πάνω από -1%, με τον καλύτερο τζίρο στο 2018

Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής στα παράγωγα, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών καθοδική πορεία, χωρίς πέρασμά τους σε θετικό πεδίο, ούτε λεπτό. Πτώση με υπολογίσιμα αποτελέσματα επιβλήθηκε από τις 10:32 ως τις 13:03. Τότε είχαμε εμφάνιση του ελάχιστου μέρας για τον ΓΔ μία φορά στις 833,26 από 846,39 μονάδες την προηγούμενη. Κατόπιν είχαμε άνοδο και υπέρβαση των 843 μονάδων στις 15:58. Ήταν το μέγιστο για τον ΓΔ στο δεύτερο μέρος και μετά, άρχισαν πιέσεις. Τελικά το μέγιστο μέρας ήταν δίπλα στην τιμή ανοίγματος στις 851,23 από 852,85 χθες. Ήταν εμφανής η παρουσία των διαχειριστών από τις ΗΠΑ που άσκησαν πιέσεις. Οι δημοπρασίες έπαιξαν θετικό ρόλο ενώ διακινήθηκαν κάποια πακέτα στις συναλλαγές σήμερα που στις 17:00 έφεραν το δείκτη στις 837,54 και τον έκλεισαν στις 841,51 από 852,81 μονάδες.

Οι Τράπεζες είχαν από την προ-συνεδρίαση νευρική και μόνιμα πτωτική τάση καθώς ο δείκτης τους έπιασε αρχικά τιμές γύρω από τις 959 μονάδες με αρνητικού πρόσημου μεταβολές (-0,26%) ενώ στις 13:03 χτύπησε τιμές οριακά κάτω από τις 916 μονάδες. Με το μέγιστο στις 958,88 από 967,97,μονάδες την προηγούμενη, με μεταβολή -0,25%. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 13:03 στις 915,76 από 952,45 μονάδες με μεταβολή στο -4,73%. Κατόπιν, με περιπέτεια έγραψε τιμές ως τις 943 μονάδες και ως τις 17:00 κατηφόρισε στις 930,31. Οι ρυθμοί συναλλαγών και οι όγκοι ήταν στους μέτριους των τελευταίων 20 συνόδων και η τελική εικόνα είχε βασικό χαρακτηριστικό την σταθερότητα στην πτωτική δυναμική.

Ήταν μια σύνοδος με μεγάλο εύρος (18 μονάδες) σε σχέση με τις 6,4 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν καθοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που οδηγήθηκε στα 56,544 από 57,068 δις ευρώ. Μόνο δυο blue chip ΑΡΑΙΓ +0,57%, και ΕΕΕ +0,30% εμφάνισαν άνοδο στην μεσαία σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής.

Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -2,50% από +1,01%, την ΕΤΕ στο -0,58% από +0,47%, ΕΥΡΩΒ -2,36% από -0,11% και την ΠΕΙΡ στο -4,38% από -1,69%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με απώλειες-1,64% από -0,21%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (2 από 18) blue chip έναντι των καθοδικών (22 από 6) και ένα την ΤΙΤΚ, αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 6 από 26, και 2 από 1 ήταν στις αμετάβλητες. Άρα, οι 33 από 13 ήταν πτωτικές. Στα 75,850 από 71,506 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 33,758 από 16,84 κατευθυνθήκαν στα 4 συστημικά τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος υποχώρησε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι συστημικές τράπεζες αποτελούν το 44,51% από 23,56% του συνολικού τζίρου.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,32% και έφθασε στις 841,51 από 852,81 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2162,89 από 2186,67 με μεταβολή -1,09%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν την τιμή κατά 4,0 μονάδες ψηλότερα για τον ΓΔ και κατά 12 για τον 25άρη με το κλείσιμο να γίνεται κάτω από το μέσο της διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 75,850 από 71,506 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 6,266 από 20,132 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 61,352 από 44,857 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 6,218 από 4,645 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 60,965 από 38,327 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 38 από 65 των καθοδικών σε 71 από 46 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 21 από 17.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Η μετακύληση θέσεων εξελίσσεται ομαλά

Στη σύνοδο της Τετάρτης 17/1, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, πτωτική πορεία, που ξεδιπλώθηκε μεταξύ των 2140,5 και 2182,5 μονάδων. Στις 13:04 σημειώθηκε το ελάχιστο στις 2140,57 μονάδες. Στο πρώτο λεπτό σημειώθηκε το μέγιστο ημέρας και ήταν οι 2182,44. Η δυναμική της ημέρας τον έφερε στις 17:00 με τιμή 2150,42 μονάδες και το κλείσιμο έγινε στις 2162,89, με μεταβολή -1,09%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανέβηκε στα 53,303 από 47,178 εκατ. ευρώ την περασμένη συνεδρία.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Ιανουαρίου εμφανίστηκε όγκος 4684 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2184,00 μονάδες, ενώ το κατώτερο ήταν οι 2145,00. Οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2164,25 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 5047 ΣΜΕ της σειράς Φεβρουαρίου, με ανώτερο μέρας τις 2186,25 μονάδες και κατώτερο τις 2145,00 ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2167,50. Τα ανοικτά συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά ήταν 4.622 από 6.393 και για την επόμενη 8.594 από 5.189. Διακινήθηκαν επίσης 107 ΣΜΕ της σειράς Μαρτίου και 100 ανοικτές θέσεις σε αυτά έγιναν 181.

Οι αγοραίοι που ενδιαφερόντουσαν για τη μετακύληση θέσεων στα ΣΜΕ του 25άρη έτριβαν χθες τα χέρια τους. Από τιμές πάνω από τις 2180 μονάδες την Τρίτη, έκαναν την Τετάρτη κινήσεις με τα ΣΜΕ στις 2145 και ως τις 2165. Ο 25άρης, αφού έσκασε στη στήριξη που ίσχυε για την αγοραία συναίνεση, στις 2140 μονάδες, έπιασε τις 2167, κατόπιν επέστρεψε στις 2150,4 μονάδες και μέσω δημοπρασιών έκλεισε στις 2163. Για αυτό ζήσανε αυτοί καλά και οι traders στα παράγωγα καλύτερα. Είχαμε εκτίναξη των όγκων στα ΣΜΕ και κλείσιμο 1771 ανοικτών θέσεων στην τρέχουσα σειρά που την Παρασκευή εκπνέει, με παράλληλη αύξησή τους στην επόμενη σειρά κατά 3405 θέσεις.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius Sec

Πιθανές διορθωτικές συνεδριάσεις στη Λεωφόρο Αθηνών δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη, με δεδομένο το δίμηνο ράλι του Γενικού Δείκτη και την κορύφωση στα υψηλά εξαμήνου. Η Αγορά έχει καλωσορίσει σειρά ευνοϊκών παραγόντων, όπως το διαφαινόμενο κλείσιμο της αξιολόγησης και την ανοδική τάση στους Ξένους δείκτες, ενώ βελτιωμένες είναι και οι Τραπεζικές αποτιμήσεις, που λειτούργησαν το τελευταίο διάστημα με τη λογική του "πιεσμένου ελατηρίου".

Πλέον ζητείται ο καταλύτης που θα ωθήσει τον Δείκτη, με το στόχο των 860 μονάδων να παραμένει στο τραπέζι. Αξιοπρόσεκτο το "σπάσιμο" του επιτοκίου απόδοσης 4% για το Ελληνικό δεκαετές, που μειώνει συνεχώς το spread σε σχέση με τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά ομόλογα. Οι παρούσες τιμές δείχνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών για έξοδο της Χώρας στις Αγορές εντός του έτους.

Η ομαλοποίηση των συνθηκών στο εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα μπορεί να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ανοδικό "κοκτεϊλ" το 2018, κάτι που βέβαια θα εξαρτηθεί από την πορεία διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων και τις μεθόδους ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης του κλάδου.

Στα θετικά της Αγοράς η καταγραφή πολυετών υψηλών για σειρά τίτλων της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Υπενθυμίζουμε ότι μία μετοχική Αγορά είναι δυνατότερη, όσο λιγότερα τμήματά της υποαποδίδουν. Σε αυτά τα πλαίσια και σε αντίθεση με το Γενικό Δείκτη, ο Τραπεζικός δεν έχει καταφέρει να αναρριχηθεί σε υψηλά εξαμήνου, κάτι που επιβεβαιώνει τη διάθεση για "stock picking" εταιρειών με πιο "ευκολοδιάβαστους" και υγιείς ισολογισμούς.

Θεωρητικά οι μη Τραπεζικοί τίτλοι προσφέρουν χαμηλότερη μεταβλητότητα, κάτι που είναι θετικό για μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια που, επιπλέον, δεν έχουν τη διάθεση για "εν θερμώ" συναλλαγές. Σε διεθνές επίπεδο, σημειώνουμε την τελευταία βουτιά του bitcoin, την πρόσφατη άνοδο του Ευρω/Δολαρίου πάνω από το 1,20 και το ασύλληπτο ράλι του Dow Jones σε νέα ιστορικά υψηλά και χωρίς (μέχρι αυτή την ώρα) εμφανείς ενδείξεις σοβαρής διόρθωσης.

Σήμερα

Οι αγορές στην Ασία διαπραγματεύονται υψηλότερα σήμερα το πρωί, ακολουθώντας το ρεκόρ υψηλών της Wall Street. Στην Ιαπωνία, οι γίγαντες τεχνολογίας, η Kyocera, η TDK και η Rohm σημείωσαν άνοδο 1,8%, 2,6% και 3,7% αντίστοιχα. Οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας, η JXTG Holdings, η Inpex και η Japan Petroleum Exploration ενισχύθηκαν κατά +0,6%, +0,8% και +2,2% αντίστοιχα. Ωστόσο τελικά με πτώση έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο του Τόκιο, αφού όμως πέρασε για μικρό χρονικό διάστημα τις 24.000 μονάδες.

Ο δείκτης Nikkei μειώθηκε κατά 0,44% (-104,97 μονάδες) για να κλείσει στις 23.763,37 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης Topix σημείωσε πτώση 0,74% (-13,96 μονάδες) στις 1.876,86 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, η Bank of China, China Construction Bank and Industrial and Commercial Bank of China έχουν κέρδη +1,2%, +1,7% και +2,0% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι μετοχές ακίνητης περιουσίας, Sun Hung Kai Properties, Hang Lung Properties και Wharf Real Estate Investment παρουσίασαν πτώση -0,4%, -0,5% και -1,9% αντίστοιχα. Στη Νότια Κορέα, η Samsung Electronics και η SK Hynix κέρδισαν 1,1% και 1,9% αντίστοιχα. Ο δείκτης Hang Seng διαπραγματεύεται κατά +0,1% ψηλότερα στις 32,021,7 μονάδες, ενώ ο δείκτης Kospi διαπραγματεύεται +0,3% υψηλότερα στις 2.524,0.