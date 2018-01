Wall Street: Πάνω από τις 25.000 μονάδες ο Dow Jones

Κέρδη για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση κατέγραψαν οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, με τον Dow Jones να σπάει το φράγμα των 25.000 μονάδων, κινούμενος σε επίπεδα ρεκόρ.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε ότι ο Dow Jones «συνέτριψε» το όριο των 25.000 μονάδων. «Συγχαρητήρια», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε ότι θα συνεχιστούν οι περικοπές σε «περιττά» κονδύλια.

Παράλληλα, μιλώντας με γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έθεσε ως νέο ορόσημο τις 30.000 μονάδες.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πραγματοποίησε άλμα 0,61%, «σκαρφαλώνοντας» στις 25.075 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,18%, φτάνοντας στις 7.078 μονάδες, ενώ σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκε και ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, καταγράφοντας κέρδη 0,40% στις 2.724 μονάδες.

Οι επενδυτές παρέμειναν αισιόδοξοι χάρη στα θετικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, στις ενδείξεις για ισχυρή ανάπτυξη στις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, καθώς και στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στο ταμπλό, η CVS Health Corp κατέγραψε κέρδη 2,6% μετά την παρουσίαση του πλάνου της για το 2018. Η JPMorgan Chase & Co. σημείωσε άνοδο 1,4%, η Bank of America Corp. κατέγραψε κέρδη 1,3% και η Wells Fargo & Co. WFC, εμφάνισε θετικό πρόσημο 1,3%.

Στον αντίποδα, η Walgreens Boots Alliance Inc. υποχώρησε κατά 5,1% παρά τα καλύτερα του αναμενομένου κέρδη.

naftemporiki.gr