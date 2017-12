Market Beat: Η προετοιμασία των θεσμικών για το 2018 καθορίζει το φετινό φινάλε

Tου Κώστα Ιωαννίδη

Το χρηματιστήριο της Αθήνας είναι μηχανισμός που σέβεται την υπόστασή του και δεν επιτρέπει εύκολα σε οποιονδήποτε να αισθανθεί πως το έχει υποτάξει, μέσα από την γνώση της μελλοντικής τάσης.

Δεν υπήρχαν σε πολλούς μεγάλες προσδοκίες για την πορεία της αγοράς στην τελευταία και κουτσουρεμένη από τις αργίες εβδομάδα του έτους. Η στήλη ανέμενε κάτι καλύτερο λόγω των πληροφοριών από το ρεπορτάζ πως δεν είχανε τελειώσει οι αναδιαρθρώσεις ισχυρών χαρτοφυλακίων που αυτή την εποχή θεωρούνται απαραίτητες. Κατά την εκτίμησή μας είναι μέρος της προετοιμασίας τους για την ανάπτυξη της επενδυτικής στρατηγικής τους το 2018 και είναι θετικό μήνυμα για τους ιδιώτες επενδυτές που ωστόσο αυτές τις μέρες ασχολούνται λιγότερο με τις αγορές.

Χθες, μια προσεκτική παρατήρηση του καταμερισμού των κεφαλαίων που γύριζαν στον πάγκο της αγοράς, αποκάλυπτε τον κεντρικό ρόλο των Τραπεζών στη διατήρηση μιας μεταβολής +0,5%, όταν στην ευρωζώνη τα χρηματιστήρια υποχωρούσαν. Επίσης στη διάρκεια της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, απουσίαζαν τα σημαντικού μεγέθους πακέτα, χωρίς παράλληλα γνώση του τι θα έφερνε η τελευταία ώρα και οι δημοπρασίες. Ωστόσο μόλις στις 15:30 εμφανίστηκε το μέγιστο για τον ΓΔ στις 811,55 μονάδες, οι ρευστοποιήσεις σε μερικά από τα τραπεζικά blue chip πήραν «επικίνδυνες» διαστάσεις και στις περισσότερες περιπτώσεις… «αποτελεσματικά».

Αφού τότε, εκτός της ΑΛΦΑ, που δεν εμφάνισε πτωτική μεταβολή, οι υπόλοιπες εμφάνισαν αρνητικές μεταβολές στο δεύτερο μέρος. Με αποτέλεσμα η ΑΛΦΑ να παίξει ανάμεσα στο 0,00% και το +2,78% χονδρικά, η ΕΤΕ από +2,78% ως -1,90%, η ΕΥΡΩΒ από +5,52% ως -0,61% και η ΠΕΙΡ από +4,60% ως -0,62%. Δηλαδή κάθε μετοχή είχε δυναμική που θα την ορίζαμε ως «αποκλειστικής ευθύνης» των market maker της και όσων στοιχημάτισαν επαγγελματικά και «υπερασπίζονται»… την πτώση τους.

Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε και ένατη, συνεχόμενη, ανοδική συνεδρίαση, με αθροιστικά κέρδη 9,59% και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών έφτασε τις δέκα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 19,56%.

Στην περίπτωση του Τραπεζικού δείκτη και σύμφωνα με τη διαγραμματική ανάλυση επόμενο, τεχνικά, ζητούμενο ήταν η υπέρβαση, με κλείσιμο, της ζώνης 896,26 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) – 849,67 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), με τις αμέσως επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 911 (τεχνικό κενό), 939 (το 61% της διόρθωσης) και στις 965 μονάδες (το 66,66% της διόρθωσης). Αν συνεχιστεί η αναρρίχηση, η είσοδος στην ζώνη 939 - 965 δεν αποκλείεται να αποτελέσει αφορμή για να ξεκινήσει μια κατοχύρωσης κερδών, για τα χαρτοφυλάκια που κινούνται με γνώμονα τα τεχνικά δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, οι επανατοποθετήσεις αναμένεται από τους αγοραίους πως θα γίνουν στην περιοχή των 884 μονάδων.

Με απλά λόγια ενώ οι περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές απολαμβάνουν ή σχεδιάζουν το πρόγραμμα στις αργίες που έρχονται, οι θεσμικοί εργάζονται αν και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τη Δευτέρα στις αγορές συναλλάγματος, τη «δουλειά» την κάνουν οι… αλγόριθμοι. Δε νομίζουμε ότι σε τόσο αβαθή αγορά θα χρησιμοποιηθούν τέτοιες λύσεις. Πάλι χθες, οι επαγγελματίες κινήθηκαν προς ολοκλήρωση του επενδυτικού τους προγράμματος, πριν την τελευταία μέρα. Από τις μετοχές του FTSE25, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΡ. Μέσω των δημοπρασιών στο τέλος, στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν ΠΕΙΡ και ΣΑΡ και στο υψηλό ημέρας οι ΕΥΔΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΤΙΤΚ και ΦΦΓΚΡΠ.

Στις δημοπρασίες η αξία των πακέτων ανέβηκε 88 περίπου εκατ. ευρώ και ο ΓΔ 2,5 μονάδες. Εννέα ανοδικά κλεισίματα και το έργο συνεχίζεται.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν τα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη παρά τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών τον Δεκέμβριο. Στη Wall Street, ο Dow Jones έκλεισε με κέρδη 0,11% στις 24.774,30 μονάδες, ο S&P500 κατέγραψε άνοδο 0,08% στις 2.682,62 μονάδες και ο Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,04% στις 6.939,34 μονάδες.

Στον Dow Jones, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Visa (+0,9%) και McDonalds (+0,7%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Nike (-1,1%) και Goldman Sachs (-0,7%).

Στην αγορά εμπορευμάτων, η σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας του ευρωπαϊκού αγωγού στη Βόρεια Θάλασσα οδήγησε χαμηλότερα την τιμή πετρελαίου. Η τιμή του αργού των ΗΠΑ (WTI) υποχώρησε 0,6% στα 59,64 δολάρια το βαρέλι.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,3% έναντι του ευρώ στα 1,1898 δολάρια από 1,1858 την προηγούμενη μέρα.

Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 2,41%.

ΕΥΡΩΠΗ

Νέα ιστορικά υψηλά για το βρετανικό χρηματιστήριο. Στις χρηματιστηριακές αγορές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,07% στις 390,54 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 με άνοδο +0,37% έκλεισε στις 7.620,68 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX έκλεισε οριακά χαμηλότερα -0,02% στις 13.070,02 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 εμφάνισε κέρδη +0,08% στις 5.368,84 μονάδες. Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας της ευρωζώνης, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση -0,16% στις 10.165,20 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε στις 22.201,27 μονάδες με απώλειες -0,04%.

Στο μεταξύ, οι εκπρόσωποι της γερμανικής οικονομίας ατενίζουν με μεγάλη αισιοδοξία το 2018. Περισσότερα από τα δύο τρίτα των επιχειρηματικών συνδέσμων που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της ετήσιας δημοσκόπησης του προσκείμενου στους Γερμανούς εργοδότες Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας IW αναμένουν αύξηση της παραγωγής τους τη νέα χρονιά. Η ανοδική τάση επεκτείνεται σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρηματικών κλάδων και εμφανίζεται πιο ανθεκτική λόγω των βελτιωμένων συγκριτικά με πέρυσι προοπτικών στα πεδία των επενδύσεων και της απασχόλησης.

ΧΑ

Λίγες μετοχές τράβηξαν το συναλλακτικό ενδιαφέρον και ο ΓΔ συνέχισε ανοδικά

Στην πρώτη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του 2017, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών ανοδική δυναμική. Αυτή επιβλήθηκε 10 λεπτά μετά από άνοιγμα. Το μέγιστο εμφανίστηκε στις 15:32. Για τον ορισμό της τιμής κλεισίματος οι δημοπρασίες έπαιξαν θετικό ρόλο και τότε διακινήθηκαν επίσης μεγάλα πακέτα για ΕΥΡΩΒ και ΓΡΙΒ που έφεραν το δείκτη στις 809,23 (+0,64%) από 804,05 μονάδες. Είχαμε εμφάνιση του ελάχιστου μέρας για τον ΓΔ μία φορά στις 10:37 στις 803,72(-0,04%) από 792,43 μονάδες την Παρασκευή. Από τότε ο μέσος όρος πέρασε σε ανοδική κίνηση μικρής κλίσης που τον είχε οδηγήσει ως τις 810,00 μονάδες στις 11:48 με κέρδη +0,81%. Αλλά στις 15:33, ως αποτέλεσμα έντονης ζήτησης, υπήρξε κατάκτηση των υψηλών ημέρας στις 811,55 μονάδες. Ο ΓΔ κινήθηκε μετά το ανώτερο μέρας διαρκώς πλάγια. Στις 17:00 σταμάτησε στις 806,78 μονάδες. Με τις δημοπρασίες έκλεισε στις 809,23 από 804,05 με άνοδο της τάξης του +0,64%.

Οι Τράπεζες είχαν από την προσυνεδρίαση νευρικότητα στην τάση καθώς ο δείκτης τους έπιασε αρχικά τιμές γύρω από τις 890 μονάδες με θετικού πρόσημου μεταβολές ενώ στις 11:49 πέρασε στιγμιαία πάνω από τις 913 (+3,25%) και κατόπιν με περιπέτεια έγραψε απώλειες ως -0,19% στις 882,61 από 866,2 μονάδες την προηγούμενη. Η κίνηση του δείκτη μετά τις 12:30 ήταν πλάγια με εξάρσεις ανοδικές και καθοδικές ως τις 17:20 που υπογραμμίζει το ρόλο των τραπεζών και σήμερα. Οι ρυθμοί συναλλαγών και οι όγκοι ήταν στους συνήθεις και απροσδόκητους της περιόδου και η τελική εικόνα δεν είχε βασικό χαρακτηριστικό την ανοδική δυναμική, όταν εισήλθαν στις συναλλαγές οι διαχειριστές από τις ΗΠΑ.

Ήταν μια σύνοδος με μεγαλύτερο εύρος (7,8 μονάδες) σε σχέση με τις 11,6 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν ανοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που οδηγήθηκε στα 54,590 από 54,245 δις ευρώ.

Μέτρησαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +1,68% από +2,72%, την ΕΤΕ στο +1,27% από +1,94%, ΕΥΡΩΒ +3,39% από +1,23% και την ΠΕΙΡ στο -0,62% από +1,26%. Η αγορά σήμερα πέρασε για μικρά χρονικά διαστήματα στην κυριαρχία των αγοραστών που ορίζουνε διαρκώς χαμηλότερες τιμές, για να μαζέψουν την αυξημένη προσφορά. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με άνοδο +1,55% από +2,03%.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (17 από 20) blue chip έναντι των καθοδικών (8 από 5) και κανένα αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 26 από 30, και 2 από 2 ήταν στις αμετάβλητες. Άρα, οι 12 από 8 ήταν πτωτικές. Στα 140,072 από 110,907 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 73,15 από 71,27 κατευθυνθήκαν στα 4 συστημικά τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος έπεσε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι συστημικές τράπεζες αποτελούν το 52,22% από 64,26% του συνολικού τζίρου.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,64% και έφθασε στις 809,23 από 804,05 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2099,83 από 2087,09 με μεταβολή +0,61%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν 2,5 μονάδες προς τα πάνω την τιμή για τον ΓΔ και κατά 6,4 τον 25άρη με το κλείσιμο να γίνεται πιο κοντά στο μέγιστο της διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 140,072 από 110,907 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 89,957 από 66,746 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 49,102 από 40,442 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 3,316 από 3,112 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 127,927 από 155,775 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 74 από 72 των καθοδικών σε 29 από 27 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 24 από 31.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Σε αισιόδοξες προσδοκίες στηρίχθηκε το ενδιαφέρον και μεγάλωσε

Στη σύνοδο της Τετάρτης 27/12, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, πλάγια πορεία μεταξύ των 2106 και 2084 μονάδων. Στις 10:37 σημειώθηκε το ελάχιστο ημέρας στις 2084,20 μονάδες. Το μέγιστο στις 2105,87 ήρθε στις 15:33. Στις 17:00 είχε τιμή 2093,52 μονάδες και το κλείσιμο έγινε στις 2099,83, με μεταβολή +0,61%. Ο τζίρος στα παράγωγα υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας στα 13,815 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του δείκτη, για την σειρά Ιανουαρίου εμφανίστηκε όγκος 1221 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2107,00 μονάδες, ενώ το κατώτερο ήταν οι 2080,25, και οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2104,00 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 15 ΣΜΕ της σειράς Φεβρουαρίου με ανώτερο μέρας στις 2190,00 και κατώτερο τις 2085,00, ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2190,0 από 2089,50. Τα ανοικτά συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά ήταν 6056 και για την επόμενη 150.

Η εκτίμησή μας είναι πως ο 25άρης (ανώτερο 2105,87 κατώτερο 2084,20 και κλείσιμο 2099,83) έχει πλησιάσει στη ζώνη των 2140 μονάδων ως 2147 όπου θα επιχειρήσουν οι short να εμφανιστούν με δύναμη, καθώς το «επιτρέπει» η στατιστική προϊστορία. Ο δείκτης με το χθεσινό του κλείσιμο σχεδόν άγγιξε τα επίπεδα της συνόδου της 31/7 (ανώτερο στις 2138 και κατώτερο οι 2109,9 με κλείσιμο στις 2115) και είτε θα σταματήσει εδώ ή θα κινηθεί ως τις 2140 σήμερα. Οι κινήσεις στα δικαιώματα προαίρεσης και στα ΣΜΕ του 25άρη λήξης Φεβρουαρίου υπογραμμίζουν τη διάθεση για αισιόδοξες προσδοκίες. Διεθνώς υπήρξε συγκράτηση των δεικτών σε επίπεδα κοντά στα υψηλά έτους και σήμερα οι ασιατικές αγορές διατηρήθηκαν όλες σε θετικό πεδίο ενώ οι μεγάλες αγορές είδαν τους δείκτες τους να κλείνουν με οριακές μεταβολές με χαμηλούς όγκους λόγω εορτών. Συνεπώς η ανοδική κίνηση του ΧΑ ευνοήθηκε από τη διεθνή ατμόσφαιρα.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius Sec.

Οι αγοραστές δείχνουν ότι μπορούν, χωρίς μεγάλες δυσκολίες είναι η αλήθεια, να διατηρήσουν τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. σε υψηλά τριμήνου. Όπως λένε, "αυτό που συνήθως μένει είναι η τελευταία ανάμνηση" και με 2 συνεδριάσεις να απομένουν για το κλείσιμο του έτους, το "ντεμαράζ στο νήμα" και η εντυπωσιακή άνοδος από τα χαμηλά του Νοεμβρίου, δημιουργεί νότες χρηματιστηριακής αισιοδοξίας ενόψει και της αρχής του 2018.

Οι Χρηματιστηριακές Αγορές έχουν συνέχεια, κάτι που σημαίνει ότι το 2018 δεν είναι ανεξάρτητο από το 2017, τόσο από διαγραμματική όσο και από μακροοικονομική άποψη.

Τα τεχνικά δεδομένα έχουν βελτιωθεί δραστικά μετά τη διάσπαση των ευδιάκριτων (και αυτό τις κάνει ακόμη πιο σημαντικές) διαγραμματικών αντιστάσεων στους βασικούς δείκτες. Η πρόσφατη αναφορά μας ότι δε μπορεί η εγχώρια Μετοχική Αγορά να αγνοεί για πολύ τα αγοραστικά σήματα της ομολογιακής, επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά το τελευταίο διάστημα.

Η "απόκλιση" του Γενικού Δείκτη (κυρίως λόγω της συμπεριφοράς των Τραπεζικών μετοχών) σε σχέση με το δεκαετές Κρατικό άρχισε να διορθώνεται, ευνοώντας τις μετοχικές αποτιμήσεις. Από την εξέλιξη αυτή, επιβεβαιώσαμε στην πράξη τη μεγάλη σημασία της πορείας του δεκαετούς ομολόγου, ιδιαίτερα στην περίπτωση μίας Χώρας με δημοσιονομικές δυσκολίες, όπως η σημερινή Ελλάδα.

Και το 2018, οι αποδόσεις του δεκαετούς θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος του "οπλοστασίου" ακόμη και των πιο παραδοσιακά σκεπτόμενων επενδυτών του Χ.Α.

Από άποψη τεχνικής ανάλυσης, ο Δείκτης θα πρέπει, πάση θυσία, να κρατηθεί πάνω από το "stop-loss" των 770 μονάδων, με τον ανοδικό στόχο να βρίσκεται στο Καλοκαιρινό υψηλό των 860. Ας μην ξεχνάμε ότι το χαμηλό του 2016 ήταν στις 420 μονάδες, δηλαδή ο Δείκτης έχει σχεδόν διπλασιάσει την τιμή του, σε κάτι λιγότερο από δύο χρόνια.

Σε μακροχρόνιο επίπεδο, η συγκεκριμένη κίνηση δε μπορεί να περάσει απαρατήρητη και το 2018 θα δείξει αν προωθείται ο "bullish" σχηματισμός "rounding bottom" που θα βγάλει το γράφημα του Δείκτη από τη "χειμερία νάρκη" της τελευταίας δεκαετίας.

Εκτιμούμε ότι τα Χρηματιστήρια αποτελούν "έξυπνους μηχανισμούς" προεξόφλησης των πολιτικών και μακροοικονομικών εξελίξεων. Οπωσδήποτε, μένουν να γίνουν πολλά για την ανάταση της Ελληνικής Οικονομίας, τα οποία πρωτίστως προϋποθέτουν την ύπαρξη πολιτικής ικανότητας και τη δυναμική συμμετοχή του Επιχειρείν στα νέα δεδομένα.

Κλάδοι όπως ο Τουρισμός θα δώσουν τον τόνο, ενώ ενδιαφέρον θα έχουν οι προσπάθειες για προσέλκυση νέων επενδύσεων, οι Αποκρατικοποιήσεις, η πάταξη της φοροδιαφυγής κλπ. Μετά από πολλά χρόνια γεμάτα "ευχολόγια" αλλά και "ανηφόρα", φαίνεται ότι έχει αποτραπεί ο κίνδυνος εξόδου από το Ευρώ και πλέον εφικτός στόχος είναι η έξοδος στις... Αγορές.

Σε διεθνές επίπεδο και παρά τις συνήθεις αναφορές των Ξένων αναλυτών σε γεωπολιτικά ρίσκα (Μέση Ανατολή, Βόρεια Κορέα κλπ), πολιτικά ρίσκα ("Brexit", σχηματισμός Κυβέρνησης στη Γερμανία, επιλογές Τραμπ, εκλογές σε Ισπανία και Ιταλία) και οικονομικά ρίσκα (σταδιακή απόσυρση μέτρων ρευστότητας από τη Fed και την ΕΚΤ, κορεσμός Μετοχικών Αγορών μετά από το 9-ετές ράλι, απώλεια δυναμικής στους ρυθμούς αύξησης των κυριότερων ΑΕΠ), εξακολουθούμε να πιστεύουμε στα χρηματιστηριακά ρητά "the trend is your friend" ("η τάση είναι ο φίλος σου") και "don't fight the tape" ("μην αντιμάχεσαι την τάση"), χωρίς αυτά βέβαια να αποτρέπουν την κατοχύρωση κερδών σε "παραζεσταμένους" τίτλους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η προσπάθεια των μικροεπενδυτών το 2018, να "μορφωθούν" σχετικά με τα "Κρυπτονομίσματα", όπως είναι το Bitcoin, το Ethereum κ.ά., τα οποία προσπαθούν να μεταβάλλουν το διεθνή χάρτη μέσων πληρωμής.

Ήδη αυξάνονται οι επίσημες φωνές παραγόντων νομισματικής πολιτικής που αναφέρονται στα ρίσκα που περιβάλλουν τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, απόψεις βέβαια που οφείλονται και στο ότι τα Κρυπτονομίσματα αρχίζουν να κινούνται ανταγωνιστικά έναντι των παραδοσιακών Νομισμάτων.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα Πέμπτη 28/12 σε υψηλό ενός μηνός και ήταν σε καλό δρόμο για τις καλύτερες ετήσιες επιδόσεις τους από το 2009, ενώ τα βασιζόμενα σε βασικά εμπορεύματα νομίσματα ενισχύθηκαν, από ένα ισχυρό ανοδικό κύμα στο χαλκό, ο οποίος κρατήθηκε κοντά σε μια κορυφή τετραετίας.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Asia-Pacific της MSCI εκτός της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,5% στα 565,92 μονάδες, επιστρέφοντας στην κορυφή που εμφάνισε στα τέλη Νοεμβρίου. Έχει κερδίσει περισσότερο από 32% το 2017.

Κάθε ενιαία αγορά στην Ασία ήταν ανοδική την Πέμπτη, ένα σπάνιο περιστατικό. Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας και ο δείκτης CSI 300 της Κίνας αυξήθηκαν κατά 0,7%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 0,6%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,2%.

Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI, ο οποίος παρακολουθεί μετοχές σε 47 χώρες, διατηρήθηκε κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλών βίου. Έχει σημειώσει άνοδο 21,5% φέτος.

Ο χαλκός υποχώρησε μετά από εννέα διαδοχικές συνεδρίες ανόδου, αλλά παρέμεινε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2014. Οι τιμές του μετάλλου, που θεωρούνται βαρόμετρο για την παγκόσμια ανάπτυξη και χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία και τις κατασκευές, ανέβηκαν κατά 30% το 2017.

Οι τιμές του χρυσού ανέβηκαν σε κορυφή για ένα μήνα, ενώ το πετρέλαιο δεν απέχει πολύ από την κορυφή 2-1 / 2 ετών, αυτής της εβδομάδας.

Ο δείκτης δολαρίου DXY, ο οποίος μετρά το δολάριο έναντι άλλων κυριότερων νομισμάτων, φαίνεται ότι καταλήγει περίπου στο -9% χαμηλότερα το 2017.