Market beat: Μια διεθνής ανοδική αντίδραση, διευκολύνει στο φρενάρισμα της πτώσης

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η αγορά της Αθήνας εμφάνισε χθες αλλαγές στα σχεδόν μόνιμα χαρακτηριστικά των συναλλαγών του Νοεμβρίου. Ο συνήθης χαμηλός τζίρος, χθες δεν ήταν τόσο χαμηλός. Η διάθεση για ρίσκο, από μηδενική συνήθως μετά την εγγραφή μιας κορυφής στην πρώτη ώρα, δεν εξαφανίστηκε ως το πέρας της διαπραγμάτευσης. Αντίθετα διογκώθηκε μετά τις 14:30 και είχαμε εγγραφή μέγιστου μέρας στις 15:45 που ήταν ανώτερο από την κορυφή της προηγούμενης μέρας. Οι δημοπρασίες τέλος δεν άλλαξαν ουσιαστικά τις τιμές κλεισίματος των βασικών δεικτών μετά από πολλές συνόδους που η επέμβαση των θεσμικών στις δημοπρασίες έφερνε κλείσιμο χαμηλότερα από την τιμή τους στις 17:00.

Διατηρήθηκε όμως η χαρακτηριστική πίεση στα περισσότερα κερδισμένα blue chip μετά τις 16:30, που είναι το διάστημα που η είσοδος των επενδυτών από τις ΗΠΑ ενισχύει τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές και όχι μόνο. Ωστόσο χθες το κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια ήταν αρνητικό, κύρια λόγω της ισχυροποίησης του ευρώ έναντι του δολαρίου. Σήμερα εκτιμούμε πως τα μακροοικονομικά δεδομένα από τις ΗΠΑ αλλάξανε το φρόνημα των επενδυτών χωρίς να αποδιώξουν την ανησυχία για το πότε θα έρθει η φορολογική μεταρρύθμιση. Αυτό υπαγορεύει η ενίσχυση του δολαρίου, η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων αναφοράς των ΗΠΑ, και τα κέρδη των ασιατικών χρηματιστηρίων.

Τεχνικά ο ΓΔ χθες κινήθηκε με τρόπο που έκλεισε το χάσμα που είχε δημιουργηθεί από την εποχή που οι επενδυτές με αλυσίδα ανοδικών συνόδων ξεκόλλησε από τις 670 μονάδες και χωρίς ανάσα έπιασε τις 800. Θυμίζουμε ότι είναι το διάστημα από τις 24 Απριλίου ως τις 11 Μαΐου. Τότε λοιπόν, από την τελευταία συνεδρία του Απριλίου και την πρώτη του Μαΐου είχε σχηματιστεί ένα χάσμα από το μέγιστο της 28/4 στις 714 μονάδες και το ελάχιστο της 2 Μάη στις 718,11. Η διακύμανση του μέσου όρου χθες ήταν ανάμεσα στις 711,88 και στις 727,08 με κλείσιμο στο μέσον. Αυτή η παρατήρηση για αρκετούς προκαλεί αισιοδοξία σχετικά με την πιθανότητα να φανεί σήμερα ότι δεν χρειάζονται άλλες πιέσεις για να ενσωματωθεί κάτι δυσάρεστο για το μέλλον.

Η στατιστική δεν λέει τα ψέματα που μπορεί να διοχετεύσει μια προσέγγιση με βάση την μείωση ή την αύξηση του country risk. Αυτή έχει προκαλέσει σύγχυση σε όσους εγχώριους παράγοντες σκάλωσαν σε αυτή την άποψη, η οποία είχε μεγάλη σημασία από το 2012 ως το 2016. Αναφερόμαστε στην εποχή που οι ξένοι αναλυτές μετρούσαν ακόμα αξιόλογες πιθανότητες για την περίπτωση του Grexit. Τώρα αυτή η πιθανότητα έχει πέσει στα τάρταρα και μαζί της το μέγεθος του country risk. Να λοιπόν γιατί οι τιμές επιτοκίων των εταιρικών ομολόγων βρίσκονται σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα από το 2014, με επιτόκια 2,37% - 3,5% σε σχέση με την περίοδο του 2014 που ήταν 4,5% - 5,50%.

Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι ο κίνδυνος πτώχευσης έχει απομακρυνθεί σημαντικά, με την διαφορά ότι το σύνολο της Οικονομίας δεν έχει καταφέρει να ωφεληθεί αντίστοιχα. Στα θετικά των ημερών το swap στα Ελληνικά ομόλογα του 2023 - 2039, με το spread πλέον στα χαμηλά του 2016 και στα επίπεδα του 2014. Αλλά δεν παραλείπουν οι επαγγελματίες να βλέπουν και τα αρνητικά που αφορούν τις επενδύσεις - ιδιωτικοποιήσεις. Είναι σαφές ότι θεωρούν πως οι καθυστερήσεις μειώνουν και τις προβλέψεις τους για το μέγεθος της ανάπτυξης για το 2017, σε πρώτη φάση, αλλά ψαλιδίζουν επίσης τις προσδοκίες ως προς την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2018. Η στήλη μπορεί να καταλάβει (δικαιολογήσει) τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές. Είναι σύμφωνη με την θέση της Morgan Stanley που υποστηρίζει πως οι Ελληνικές Τράπεζες αναμένεται να δεχτούν το μεγαλύτερο πλήγμα μεταξύ των Τραπεζών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής από την υιοθέτηση του νέου προτύπου "IFRS 9" (Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9).

Ωστόσο εκτιμά ότι οι αγοραίοι, με την τρέχουσα πτώση, έχουν ενσωματώσει μεγαλύτερες επιπτώσεις από εκείνες που τελικά θα υπάρξουν. Εκτός αν η συνέχεια στις πιέσεις υποκρύπτει κάτι βαθύτερο, που διατηρεί την ανησυχία και τη διάθεση για ξεφόρτωμα ελληνικών blue chip.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Πιέσεις ασκήθηκαν στη Wall Street από τις ανησυχίες για τη φορολογική μεταρρύθμιση και τη νέα πτώση της τιμής του πετρελαίου. Το αργό ΗΠΑ υποχώρησε -0,7% στα 55,33 δολάρια ανά βαρέλι μετά την απροσδόκητη αύξηση στα αποθέματα αργού και βενζίνης την προηγούμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Έτσι στη Wall Street, ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες -0,59% στις 23.271,28 μονάδες ο S&P κατέγραψε πτώση 0,55% στις 2.564,62 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα -0,47% στις 6.706,21 μονάδες.

Στον Dow Jones , τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των General Electric (+1,8%) και JP Morgan (+1,4%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Caterpillar (-2,5%) και Apple (-1,5%).

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε οριακά στο 1,1795 δολ. από 1,1798 την προηγούμενη μέρα.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Οκτώβριο περισσότερο απ’ όσο ανέμεναν οι αναλυτές και συγκεκριμένα κατά 0,2%. Επιπλέον η μέτρηση του Σεπτεμβρίου αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 1,9% από 1,6% προηγουμένως. Ο πληθωρισμός κατέγραψε οριακή άνοδο τον Οκτώβριο. Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε +0,1% τον περασμένο μήνα, μετά από άλμα +0,5% τον Σεπτέμβριο.

Η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση -0,4% στα 1.277,8 δολάρια την ουγκιά. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,33%.

ΕΥΡΩΠΗ

Στο ρυθμό των εταιρικών αποτελεσμάτων κινήθηκαν οι χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,49% στις 381,96 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 σημείωσε πτώση -0,56% στις 7.372,61 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX κινήθηκε χαμηλότερα 0,44% στις 12.976,37 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με απώλειες -0,27% στις 5.301,25 μονάδες.

Ακολούθησαν με διαφορές, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης που κατέγραψε άνοδο +0,24% στις 10.013,90 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε με απώλειες -0,62% στις 22.158,88 μονάδες.

Η γερμανική Lanxess ανακοίνωσε καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου στα 55 εκατ. ευρώ έναντι 62 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η Experian ανακοίνωσε πτώση 7% στα προ φόρων κέρδη εξαμήνου εξαιτίας των μειωμένων εσόδων από Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία.

Στο μεταξύ, η Airbus ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία για αεροπλάνα στην ιστορία της, εξασφαλίζοντας μια παραγγελία αξίας περίπου 50 δις δολαρίων από τον αμερικανικό όμιλο private equity Indigo Partners LLC , για 430 αεροπλάνα A320neo.

Παράλληλα, η Volkswagen γνωστοποίησε πως οι φορολογικές αρχές και οι εισαγγελείς έκαναν έφοδο στα γραφεία του διευθύνοντος οικονομικού συμβούλου, του προέδρου και του επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας και κατάσχεσαν αρχεία και υπολογιστές.

Διευρύνθηκε το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά, μη προσαρμοσμένα, στοιχεία της Eurostat. Η αξία των εξαγωγών από την Ευρωζώνη προς τον υπόλοιπο Κόσμο αυξήθηκε κατά 5,6% σε ετήσια βάση, στα 187,1 δις ευρώ, ενώ των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 5,1% στα 160,7.

ΧΑ

Με ψαλίδισμα των ενδοσυνεδριακών κερδών στο τέλος, επέστρεψε η πτώση

Στην τρίτη συνεδρίαση της τρίτης εβδομάδας του Νοεμβρίου, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών μικτή πορεία και για να οριστούν τα όρια της κίνησης τους χρειάστηκαν περισσότερες από 5 ώρες. Το ελάχιστο μέρας για τον ΓΔ στις 711,88 από 717,43 μονάδες την προηγούμενη εμφανίστηκε στις 11:49 και στις 12:48. Στη διάρκεια της αντίδρασης από το χαμηλό εμφάνισε κλιμακούμενη ανοδική πορεία και χτύπησε ανώτερη μέρας στις 727,08 (+0,96%) από 726,35 χθες, στις 15:44. Κατόπιν, κινήθηκε καθοδικά με μεγάλη πτωτική κλίση σταθερή και στις 17:00 σταμάτησε στις 718,93 μονάδες. Με τις δημοπρασίες έπιασε τις 718,80 με πτώση της τάξης του -0,19%.

Οι συνήθως πτωτικές Τράπεζες είχαν από την προσυνεδρίαση πτώση καθώς ο δείκτης τους έπιασε τιμές γύρω από τις 662,9 μονάδες (-0,53%) αλλά στις 11:49 βρέθηκε με μεταβολή της τάξης -2,36% στις 650,69 και μετά απέκτησε πλάγια δυναμική που τον κράτησε σε αρνητικό πεδίο ως τις 14:26. Μετά κύματα εντολών αγοράς τον οδήγησαν, μεταξύ των 702 και 704 μονάδων και σε αυτή τη φάση οι μεταβολές του ήταν της τάξης του +5,50% στις 15:35. Πριν από τις δημοπρασίες ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε πτωτικά προς τα επίπεδα των 670 μονάδων και στις 17:00 βρέθηκε στις 670,46 μονάδες και έκλεισε στις 667,84 με μεταβολή +0,21% από +0,64% χθες. Οι ρυθμοί συναλλαγών και οι όγκοι ήταν ψηλότεροι από την προηγούμενη μέρα και η τελική εικόνα πάλι επιβαρύνθηκε σημαντικά όταν εισήλθαν στις συναλλαγές οι διαχειριστές από τις ΗΠΑ.

Ήταν μια σύνοδος με μεγαλύτερο εύρος (15,2 μονάδες) σε σχέση με τις 8,9 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν οριακό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που οδηγήθηκε στα 49,557 από 49,677 δις ευρώ.

Μέτρησαν μικτά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +0,68% από +2,08%, την ΕΤΕ στο -0,82% από 0,00%, ΕΥΡΩΒ +0,88% από -2,06% και την ΠΕΙΡ στο 0,00% από +1,87%. Οι μετοχές του FTSEM δεν αντιμετωπίστηκαν ισοδύναμα με τα blue chip υποχωρώντας -1,10% από +0,19% την προηγούμενη.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (7 από 14) blue chip έναντι των καθοδικών (15 από 9) και τέσσερα ΒΙΟ ΔΕΗ ΠΕΙΡ ΦΡΛΚ αμετάβλητα. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 9 από 20 την προηγούμενη σύνοδο, και 4 από 4 ήταν στις αμετάβλητες. Άρα, οι 27 από 16 ήταν πτωτικές. Στα 69,175 από 44,664 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 22,52 από 15,48 κατευθυνθήκαν στα 4 συστημικά τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος έπεσε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι συστημικές τράπεζες αποτελούν το 32,55% από 34,65% του συνολικού τζίρου. Μόνη της η ΟΠΑΠ είχε τζίρο 21,990 εκατ. ευρώ.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,19% και έφθασε στις 718,80 από 720,18 από 717,47 από 734,12 μονάδες και ο 26άρης έκλεισε στις 1875,24 από 1878,64 από 1874,35 από 1926,97 με μεταβολή -0,18%. Οι δημοπρασίες δεν άλλαξαν την τιμή για τον ΓΔ και τον 26άρη, το κλείσιμο έγινε κοντά στο μέσον της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 69,175 από 44,664 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 14,191 από 5,852 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 26άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 53,639 από 37,202 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,703 από 0,644 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 58,110 από 32,585 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 38 από 50 των καθοδικών σε 62 από 42 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 19 από 23.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Στα ΣΜΕ Δεκεμβρίου μετά από καιρό οι traders όρισαν discount

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα διαπραγματεύονται οι σειρές Νοεμβρίου σε όλη τη διάρκεια της συνόδου και αυτό δικαιολογεί την εμφάνιση αυξημένων όγκων στα διάφορα τμήματα της αγοράς παραγώγων. Αλλά εντυπωσίασε τη στήλη η απόφαση των επενδυτών να δώσουν προπορεία στον 26άρη έναντι της τιμής εκκαθάρισης των ΣΜΕ Δεκεμβρίου που θα είναι κυρίαρχη σειρά στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης της Παρασκευής.

Η δραστηριότητα στο stock repo απλώθηκε στα 30.000 συμβόλαια για ΟΠΑΠ, στα 5000 για ΕΥΡΩΒ, στα 2750 για ΓΡΙΒ, στα 2350 για ΦΡΛΚ, στα 2136 για ΣΑΡ, στα 2000 για ΒΙΟ, στα 1800 για ΑΡΑΙΓ, στα 1200 για ΜΟΗ, στα 300 για ΟΛΠ, στα 100 για ΤΕΝΕΡΓ και στα 21 για ΛΑΜΔΑ. Είναι φαινόμενο που εμφανίστηκε πρόσφατα το ότι οι κινήσεις στην αγορά δανεισμού αφορούν περισσότερους από δυο τρεις τίτλους.

Στη σύνοδο της Τετάρτης 15/11, οι θεσμικοί έδωσαν στον 26άρη μικτή πορεία. Το ελάχιστο ημέρας ήταν στις 1856,52 μονάδες και ορίστηκε στις 11:49. Το μέγιστο ήταν οι 1899,54 μονάδες και εμφανίστηκε στις 15:45. Με διάθεση πτωτικής επέμβασης μετά την κορυφή, το κλείσιμο έγινε στις 1875,24 μονάδες, με μεταβολή -0,18%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 33,409 εκατ. ευρώ.

Για τη σειρά Νοεμβρίου εμφανίστηκε όγκος 2965 συμβολαίων με 2621 από 3635 ανοικτά συμβόλαια και εκκαθάριση στις 1880,00 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 2668 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με ανώτερο στις 1889,75 μονάδες, ενώ το κατώτερο ήταν οι 1843,00 και 2813 ανοικτές θέσεις με εκκαθάριση στις 1870,50 μονάδες. Για την σειρά Ιανουαρίου εμφανίστηκε όγκος 175 ΣΜΕ με 399 ανοικτές θέσεις. Οι traders επέλεξαν την προ-πορεία του δείκτη έναντι του ΣΜΕ Δεκεμβρίου.

Το τμήμα ανάλυσης της Merit Sec. σημείωνε χθες: «Η Αγορά 'φλερτάρει' σταθερά με την επικίνδυνη, τεχνικά, περιοχή των 710 - 700 μονάδων και ο τζίρος επιδεικνύει στασιμότητα όπως αποκαλύπτουν τα μεγέθη. Η ανταλλαγή των ομολόγων του PSI συντηρεί μια προσδοκία τεχνικής αντίδρασης, ειδικότερα στην περίπτωση που η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αποκλιμακωθεί περαιτέρω. Ωστόσο, ο σημαντικότερος καταλύτης στην παρούσα φάση, αλλά και η απτή απόδειξη ότι η Ελληνική Κυβέρνηση κατανοεί την σημασία να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, είναι το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης. Σημειώνουμε ότι αν αυτό δεν διαφανεί τις επόμενες 2 - 3 εβδομάδες δεν αποκλείεται να πυροδοτηθούν πωλήσεις, ενώ και η όποια μείωση του ρίσκου της Χώρας έχει πραγματοποιηθεί θα αποδειχθεί πρόσκαιρη».

Από τις εκτιμήσεις των αγοραίων για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (είναι στις 1875,24 μονάδες με μεταβολή -0,18%) σύμφωνα με τα ημερήσια διαγράμματα, οι κοντινές στηρίξεις εντοπίζονται στις 1871 και 1865 - 1860 μονάδες. Δηλαδή ψηλότερα από το χθεσινό του κατώτερο στις 1856,52 μονάδες. To επίπεδο των 1890 - 1894 είναι κοντινή επιθετική αντίσταση, που με διάσπαση μπορεί να του επιτρέψει να δοκιμάσει το επίπεδο των 1911 και το "gap" στις 1919 μονάδες. "Intraday position short" με "stop" τις 2016 μονάδες.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Στεριώτης Nuntius Sec

Η τεχνική ανάλυση απλά επιβεβαιώνει αυτό που βιώνουν οι αγοραστές στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έχει σπάσει 'καθαρά', για πρώτη φορά σε ένα χρόνο, τον ΚΜΟ 200 ημερών καθώς και την ανοδική γραμμή στήριξης που συνδέει τα χαμηλά των 2 τελευταίων ετών. Το "μαχαίρι πέφτει με ορμή" και οι εναπομείναντες "long" χρειάζεται να διατηρούν την πίστη σε ένα "turnaround "των τιμών, με καταλύτη, ποιος ξέρει, τη βελτίωση των συνθηκών στον Τραπεζικό κλάδο, την ελάφρυνση του χρέους, ή τη βελτίωση των μάκρο της Χώρας, αποδεχόμενοι ότι αντιτίθενται στον παλιό κανόνα των επενδύσεων "the trend is your friend".

Η διορθωτική πορεία του Δείκτη από τα υψηλά του Καλοκαιριού, ξεκίνησε εν μέσω καταγραφής νέων ιστορικών ρεκόρ σε Νέα Υόρκη, Φρανκφούρτη και άλλες Αγορές.

Πρωτοπόρο στην πτώση, λοιπόν, το Χ.Α., τόσο σε ότι αφορά το timing, όσο και σε ότι αφορά τη δυναμική της καθόδου. Μπορεί οι Κεντρικές Τράπεζες να έχουν "πλημμυρίσει" το Παγκόσμιο Νομισματικό Σύστημα με "φθηνό χρήμα", αυτό όμως δε σημαίνει ότι οι Ξένοι Οίκοι ποντάρουν αδιακρίτως σε άνοδο της κάθε Αγοράς.

Το "top-down investing", για να οδηγήσει τους Ξένους Επενδυτές στην επιλογή ενός Εθνικού Χρηματιστηρίου και στη συνέχεια κάποιου συγκεκριμένου κλάδου και μετοχής εντός αυτού, προϋποθέτει την πίστη τους στις προσφερόμενες προοπτικές, στα πλαίσια ευνοϊκού "country risk". Οι τιμές στον Τραπεζικό κλάδο προεξοφλούν μεγαλύτερο πληθωρισμό τίτλων, ή και μη ανακάμπτοντα θεμελιώδη.

Ο Τραπεζικός δείκτης χρειάζεται κλεισίματα πάνω από τις 700 - 703 μονάδες, προκειμένου να "σημάνει ελπίδα ανάκαμψης" (πιθανότερα στα πλαίσια ενός διορθωτικού και επίπονου rebound, παρά με στόχο το "χιλιάρικο"). Ευτυχώς που υπάρχει και η εκτός Τραπεζικού κλάδου μεγάλη κεφαλαιοποίηση, μεγάλα τμήματα της οποίας σώζουν κάπως τα προσχήματα.

Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι οι Αγορές χρειάζονται "φρέσκο χρήμα" για να ανέβουν και οι παγιωμένοι σε χαμηλά επίπεδα τζίροι του Χ.Α. δε δίνουν τα απαιτούμενα "καύσιμα" για κάτι τέτοιο. Θετική η παραμονή του yield στο Ελληνικό δεκαετές κοντά στο 5% με την ανταλλαγή ομολόγων.

Όταν μιλάμε, όμως, για την Ελληνική Κεφαλαιαγορά (χαμηλή ρευστότητα και ορατότητα) είναι βέβαιο ότι η πτώση του Χ.Α. δεν αυξάνει τις χρηματοροές προς τα Κρατικά ομόλογα, όπως, δηλαδή, συμβαίνει στην πράξη μεταξύ Dow Jones και Treasuries, ή μεταξύ DAX και Γερμανικού Bund.

Σήμερα

Οι μετοχές της Ασίας μετά από μια χαλαρή εκκίνηση κινήθηκαν υψηλότερα, ενώ το δολάριο ισχυροποιήθηκε ελαφρά, καθώς οι επενδυτές προσδοκούν σε περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων στις Η.Π.Α. μετά από στιβαρά οικονομικά στοιχεία.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας ανέβηκε +0,6%. Οι μετοχές της Αυστραλίας κέρδιζαν +0,3% και κράτησαν ένα +0,16% καθώς το συναίσθημα των επενδυτών ενισχύεται από στοιχεία που δείχνουν ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας μειώθηκε στο 5,4% τον Οκτώβριο, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2013.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας ανέτρεψε πρόωρες απώλειες και σημείωσε άνοδο 1,5%, καθώς οι επενδυτές ανέτρεψαν τη στάση τους μετά από έξι ημέρες πτώσης.

Η ανησυχία των επενδυτών σχετικά με την πρόοδο ενός μαζικού σχεδίου φορολογικής μεταρρύθμισης των ΗΠΑ δεν έδειξε κανένα σημάδι ύφεσης, καθώς δύο Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες επέκριναν την Τετάρτη την τελευταία πρόταση της Γερουσίας.

Ο δείκτης DXY του δολαρίου, ο οποίος παρακολουθεί το δολάριο έναντι ενός καλαθιού έξι μεγάλων αντιπάλων, σημείωσε άνοδο +0,1% στις 93,893 μονάδες, καθώς το ευρώ υποχώρησε 0,1% στα 1,1779 $, υποχωρώντας από την κορυφή ενός μηνός των 1,1860 την Τετάρτη.

Ενάντια στον Ιάπωνα ομόλογό του, το δολάριο σημείωσε άνοδο 0,2% αγοράζοντας 113,05 γιέν αφού έπεσε τόσο βαθιά ως τα 112,47. Ωστόσο, παρέμεινε κάτω του υψηλού οκτώ μηνών στα 114,735 που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ιαπωνικές μετοχές τινάχθηκαν σε υψηλά δεκαετίας.