Βραβεία, Debate, Workshop με επίκεντρο τον άνθρωπο από το ΕΙΜΑΔ της ΕΕΔΕ

Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) απονέμει στις 6 Νοεμβρίου 2017 για 4η φορά τα HR Excellence Awards (HREA), που έχουν στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση των οργανισμών και των ομάδων HR που επένδυσαν στους ανθρώπους τους, έδρασαν εναλλακτικά και έτσι τελικά δημιούργησαν αξία για τον οργανισμό και τους εργαζόμενους. Η φετινή διοργάνωση έχει την πολύτιμη υποστήριξη του καθηγητή Sir Cary Cooper ως προέδρου της Κριτικής Επιτροπής και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Την επόμενη ημέρα απονομής των HREA, στις 7 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί το 8ο συνέδριο The Big HR Debate, στο οποίο θα παρουσιαστούν βραβευμένες πρακτικές HR και θα φιλοξενηθούν σπουδαίοι keynote speakers.

Συγκεκριμένα, η διεθνούς φήμης Βρετανίδα Patsy Rodenburg, ΟΒΕ, αυθεντία παγκοσμίως στη διδασκαλία φωνητικής, ομιλίας και τεχνικών παρουσιάσεων, συγγραφέας και σκηνοθέτης θεατρικών έργων, Διευθύντρια του Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου, επικεφαλής φωνητικής των Μichael Howard Studios στη Νέα Υόρκη, και συνεργάτιδα του Royal Shakespeare Company και Royal National Theatre. Η Μαρία Πολύζου, αθλήτρια δρόμων αντοχής, πανελληνιονίκης και βαλκανιονίκης, πρώην διευθύντρια του Μουσείου μαραθωνίου δρόμου και πρέσβειρα του ελληνικού αθλητισμού. Η μοναδική γυναίκα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα που κατάφερε να επαναλάβει τον Φειδιππίδειο Άθλο και η πρώτη Ελληνίδα μεγάλων αποστάσεων που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς αγώνες, κατέκτησε μετάλλιο στους Βαλκανικούς αγώνες, χρυσό μετάλλιο στον μαραθώνιο, πολλά μετάλλια και σημαντικά ρεκόρ. Ο Δρ. Δημήτρης Χατζηνικολάου, Οινολόγος του Πανεπιστημίου του Μπορντώ, διπλωματούχος γευσιγνώστης, με μεταπτυχιακό Μaster στην αμπελουργία και Διδακτορικό Δίπλωμα στη εφαρμοσμένη μικροβιολογία, κάτοχος της Γαλλικής Υπηκοότητας, η οποία του απονεμήθηκε τιμητικά για την πολυετή του συμβολή σε νέες μεθόδους παραγωγής λευκών οίνων.

Επιπλέον δύο εταιρείες θα παρουσιάσουν σε βάθος τις πετυχημένες HR πρακτικές τους, ενώ θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι τάσεις HR για το 2017.

Στις 8 και 9 Νοεμβρίου η Patsy Rodenburg θα είναι εισηγήτρια ενός αποκλειστικού διήμερου workshop, του 3ου ACT (Act Change Thrive) της νέας σειράς συναντήσεων ενημέρωσης και δράσης για τα μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΔΕ, με θέμα την Ηγετική παρουσία και επιρροή.

