Globelics: Στην Αθήνα ερευνητές για την καινοτομία 

Τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει «η καινοτομία, η γνώση και η οικοδόμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη» θα αναζητήσουν ερευνητές από τις πέντε ηπείρους, τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο του παγκόσμιου ερευνητικού δικτύου Globelics (Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems).

Το επιστημονικό γεγονός θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Αθήνα, στις 11-13 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με οργανωτή το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου.

Η κεντρική φιλοσοφία του Globelics βασίζεται στις ιδέες των θεμελιωτών των Σπουδών της Καινοτομίας - του Christopher Freeman και του Richard Nelson. «Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι «κάποιες» σκόρπιες ανακαλύψεις….. Οι καινοτομίες που καταγράφονται στον χώρο των τεχνολογιών, διαδραματίζουν έναν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του οικονομικού και του κοινωνικού κύκλου… η τεχνολογία, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο μας».

Το συνέδριο διοργανώνεται με την υποστήριξη της SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Research and Innovation), υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με την υποστήριξη βιομηχανικών επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.

«Η αναζήτησή μας δεν τελειώνει στην εκπόνηση ενός καλού ποιοτικά επιστημονικού ή γνωσιακού αποτελέσματος. Μας ενδιαφέρει κυρίως, η μετεξέλιξη της γνώσης σε χρήση. Αυτό σημαίνει για μας «καινοτομία», σημειώνει ο Bengt-Åke Lundvall ιδρυτής του Globelics και καθηγητής στο δανικό Πανεπιστήμιο του Aalborg - και προσθέτει, πως «δεν αναζητούμε απλώς μια “νέα ιδέα”. Αναζητούμε πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή, σε χρήση, τη νέα ιδέα – στο πεδίο της κοινωνίας, της γεωργίας, της ανάπτυξης καλύτερων ενεργειακών συστημάτων, καλύτερων συστημάτων μεταφορών, καλύτερων συστημάτων υγείας κλπ».

naftemporiki.gr