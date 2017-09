Δύο νέα μνημόνια συνεργασίας υπέγραψε η ΔΕΗ με τους Κινέζους

Από την έντυπη έκδοση

Των Βάσως Βεγίρη και Κώστα Δεληγιάννη

Τον ρόλο που προσβλέπει η ΔΕΗ να παίξει η Κίνα, ως στρατηγικός εταίρος, στη διαφοροποίηση και γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας επιβεβαιώνει η υπογραφή δύο νέων μνημονίων συνεργασίας, στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ. Έτσι, χθες Κυριακή, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με τον κρατικό ενεργειακό κολοσσό Shenhua Group.

Η Shenhua Group είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης άνθρακα στον κόσμο, παράγοντας πέρυσι 290 εκατομμύρια τόνους καυσίμου, ενώ διαθέτει ένα πολύ μεγάλο «χαρτοφυλάκιο» ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, σχεδόν αποκλειστικά από λιγνιτικούς σταθμούς. Μάλιστα, στα τέλη Αυγούστου οι αρχές του Πεκίνου έδωσαν το «πράσινο φως» για τη συγχώνευσή της με την China Guodian, επίσης μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ηλεκτρισμού της χώρας. Έτσι, η επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο.

Το MoU προβλέπει τη συνεργασία της ΔΕΗ με τη Shenhua Group σε ενεργειακά πρότζεκτ τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εταιρείες δεν προσβλέπουν στη σύμπραξή τους αποκλειστικά σε λιγνιτικές μονάδες (π.χ. με την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση), διερευνώντας τις προοπτικές και άλλων ενεργειακών έργων. Μάλιστα, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το «μήνυμα» από την πλευρά της Shenhua είναι πως η εταιρεία προσδοκά στο να δώσει άμεσα καρπούς η εν λόγω συμφωνία.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Μάιο συμφωνία συνεργασίας με την κινεζική εταιρεία είχε υπογράψει και ο Όμιλος Κοπελούζου, με αντικείμενο έργα «πράσινης» ενέργειας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης μονάδων παραγωγής ενέργειας, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Με βάση την ανακοίνωση που είχε εκδώσει τότε ο Όμιλος, το συνολικό εκτιμώμενο ύψος των επενδύσεων θα ανέλθει σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Χρηματοδότηση

Το έντονο ενδιαφέρον για συνεργασίες και επενδύσεις στην Ελλάδα από πλευράς κινεζικών επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας, όπως και πρόθεση χρηματοδότησης ενεργειακών projects σε Ελλάδα και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόσο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσο και από την Κινεζική Τράπεζα Ανάπτυξης (CDB) και από το IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας, επιβεβαιώθηκε κατά τις εργασίες του συνεδρίου «Investment Opportunities in Southeastern Europe - Trends and challenges in the energy sector», που συνδιοργάνωσε η ΔΕΗ Α.Ε. με τη ΔΕΘ-Helexpo και το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εξάλλου, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΔΕΗ και της Κινεζικής Τράπεζας Ανάπτυξης, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, και τον επικεφαλής της ομάδας της CDB στην Ελλάδα, Jinning Wang, ενώ η διοίκηση της ΔΕΗ προανήγγειλε δραστηριοποίηση εκτός συνόρων και μετεξέλιξη της εταιρείας σε εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

Ο αντιπρόεδρος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της κινεζικής CMEC, που το 2016 υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη ΔΕΗ, Meng Zhang, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια πολλά υποσχόμενη περιοχή και στο πλαίσιο του προγράμματος «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» υπάρχει τεράστια ζήτηση για υποδομές παραγωγής ενέργειας. Η CMEC, όπως τόνισε ο ομιλητής, είναι μια κρατική εταιρεία που θεωρεί ευθύνη και υποχρέωσή της να συμβάλει ενισχύοντας τις χώρες που αγγίζει το πρόγραμμα «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και επιθυμεί να αναπτύξει συνεργασίες στο νέο κύμα ενεργειακών έργων στη ΝΑΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού και στην κατασκευή των έργων. Η εταιρεία έχει ήδη εκτεταμένη δραστηριότητα στη γειτονική Τουρκία.

O εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Shenhua Group (Κίνα), Shumin Wang, παρουσίασε τις νέες και υπερσύγχρονες τεχνολογίες μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις οποίες ειδικεύεται το Shenhua Group και επεσήμανε ότι οι ελληνικές λιγνιτικές μονάδες έχουν πολλές ομοιότητες με τις μονάδες της Shenhua, ενώ ο εκπρόσωπος της κινεζικής SGID (State Grid) στον ΑΔΜΗΕ και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Xinghua Shi, τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κέντρο διαμετακόμισης ενέργειας και ότι η EGID θέλει να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να εξετάσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Μέχρι τα τέλη του 2016, η SGID, που έχει εξαγοράσει το 24% του ΑΔΜΗΕ, είχε εγκατεστημένη ισχύ 130 GW σε αιολική και 70 GW σε ηλιακή ενέργεια και σύμφωνα με τον κ. Shi υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα όσον αφορά τις διασυνδέσεις των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης με την ενδοχώρα.

Περαιτέρω, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Τμήματος Παγκόσμιας Συνεργασίας - Ευρασία της Κινεζικής Τράπεζας Ανάπτυξης, Li Dongya, επεσήμανε ότι η CDB (σ.σ.: που ως γνωστόν χρηματοδοτεί την Cosco στον Πειραιά) θα συνεργαστεί με την Ελλάδα για την κατασκευή και της τρίτης προβλήτας στον ΟΛΠ. Επίσης, ότι η CDB δημιούργησε το 2008 ομάδα κατοικιών στην Ελλάδα και από τότε έχει έρθει σε στενή επαφή με την κυβέρνηση της χώρας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις και ότι «η CDB δεσμεύεται να εξυπηρετεί τη συνεργασία της πραγματικής οικονομίας χρησιμοποιώντας τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και εκτιμά τη δυνατότητα να συζητηθούν οι ευκαιρίες συνεργασίας προς τα εμπρός».

Το ΜοU μεταξύ ΔΕΗ και CDB, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ΔΕΗ από την CDB για επενδύσεις. Από το βήμα του συνεδρίου, στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Εμμανούηλ Παναγιωτάκης, επεσήμανε ότι η ΔΕΗ έχει σχεδιάσει και ήδη αρχίζει να υλοποιεί σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή και για τον σκοπό αυτό επιδιώκει τη συνεργασία με τις ομόλογες επιχειρήσεις των γειτονικών χωρών, ότι σκοπεύει επίσης να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας στην περιοχή μας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού και ότι μέσω της συνεργασίας με την CDB «προσβλέπουμε σε πολλές συνεργασίες και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό, και μαζί με κινεζικές επιχειρήσεις και μόνοι μας».

Επισημάνσεις Γ. Σταθάκη

Από το βήμα του συνεδρίου «Investment Opportunities in Southeastern Europe - Trends and challenges in the energy sector», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σημείωσε ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει ως στόχο την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών ενέργειας σε συνδυασμό με το Χρηματιστήριο Ενέργειας εντός του 2018, στο πλαίσιο της μετάβασης της χώρας στο ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχο (target model).

Μέχρι τα μέσα του 2018, κατά τον κ. Σταθάκη, αναμένεται και η ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ. Στο επόμενο διάστημα, όπως σημείωσε, θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της πρότασης, το Market test θα γίνει τον Οκτώβριο και η ολοκλήρωση της αποεπένδυσης έως τα μέσα του 2018, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για εκδήλωση έντονου ενδιαφέροντος στο market test.

Όσον αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, γνωστοποίησε ότι η δεύτερη γραμμή μεταφοράς προς τη Βουλγαρία βρίσκεται στη φάση υλοποίησης, μεταξύ των υποσταθμών Νέα Σάντα Κιλκίς και Maritsa East. Έχει χαρακτηριστεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), ήδη ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες κόστους-οφέλους που ζήτησε η Κομισιόν και το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2021.

Κομβικό βήμα για την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί το Memorandum of Understanding που θα υιοθετηθεί στο Βουκουρέστι από τους υπουργούς Ενέργειας στα τέλη του μήνα, για την επέκταση και στον τομέα του ηλεκτρισμού της Πρωτοβουλίας που αφορά τη διασύνδεση του φυσικού αερίου στην περιοχή.