167 κινεζικές επιχειρήσεις αναζητούν συνεργασίες

Από την έντυπη έκδοση

Της Βάσως Βεγίρη

vveg@naftemporiki.gr

Σημαντικές συνεργασίες ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων θα γεννηθούν αλλά και θα ανακοινωθούν στην 82η ΔΕΘ, που ανοίγει το Σάββατο τις πύλες της με σαφώς αναβαθμισμένο τον επιχειρηματικό και διεθνή χαρακτήρα της και με συμμετοχή 1.500 εκθετών έναντι 1.015 πέρυσι.

Την προσδοκία του ότι η κινεζική συμμετοχή στην 82η ΔΕΘ θα βοηθήσει να βελτιωθούν οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας - Κίνας στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για τον «Νέο Δρόμο του Μεταξιού» δήλωσε ο πολιτικός ακόλουθος της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα κ. Gao Wenqi, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της φετινής ΔΕΘ.

Κατά τον ίδιο, το 2017 το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Κίνας θα ξεπεράσει τα 4,5 δισ. δολάρια της περυσινής χρονιάς και στη διάρκεια της φετινής ΔΕΘ θα ανακοινωθεί σημαντική συνεργασία ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, με το ενδιαφέρον της Κίνας, στην Ελλάδα, να στρέφεται στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών, του εμπορίου και γενικότερα των στρατηγικών επενδύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Κίνα συμμετέχουν στην 82η ΔΕΘ 167 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι επτά αναπτύσσουν παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank (Κινεζική Τράπεζα Ανάπτυξης), η Shehua Group Corporation Limited, η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China.

Στην κινεζική συμμετοχή ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, καθώς και 23 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περιοχή της Σαγκάης.

Στο πλαίσιο της κινεζικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν το Greek-Chinese Cooperation Forum με θέμα «Investment Οpportunities in Southeastern Europe: Trends and Challenges in the Energy Sector», που αποτελεί συνδιοργάνωση της ΔΕΗ και του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), και η ημερίδα του Greek-Chinese Cooperation Forum με θέμα: “New Silk Road”, που αποτελεί συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Επίσης, θα διοργανωθεί το φόρουμ A New Bridge for Cooperation & Development, από τον Οργανισμό Enterprise Greece, την Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή και το Roscongress Foundation.

Συνολικά οι διεθνείς συμμετοχές προέρχονται από 18 χώρες (Κίνα, Κύπρος, Σλοβακία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Νότια Αφρική, Αρμενία, Ινδονησία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ινδία, Ουκρανία, Σερβία, Ρωσία, Τουρκία, Ιταλία, Αίγυπτος και Ιράν), ενώ πέραν των διεθνών συμμετοχών, στην 82η ΔΕΘ δίνουν δυναμικό «παρών» και 43 Επιμελητήρια από όλη τη χώρα με 360 επιχειρήσεις. Με ξεχωριστές συμμετοχές θα βρεθούν στην έκθεση το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, των Σερρών και για πρώτη φορά το Επιμελητήριο Κοζάνης.

Οι επιμέρους ενότητες της 82ης ΔΕΘ καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι την ομορφιά, τη γαστρονομία, την καινοτομία, το e-gaming κ.ά. με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.