Αιολική ενέργεια: Ισχυροί άνεμοι επενδύσεων

Από την έντυπη έκδοση

Του Κώστα Δεληγιάννη

kdel@naftemporiki.gr

Τη συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι νέες εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων μπορούν από φέτος και για την επόμενη διετία να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το ιστορικό ρεκόρ του 2011, εκφράζουν παράγοντες του κλάδου. Έτσι, τη στιγμή που το 2011 προστέθηκαν στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 313 MW, μία επίδοση που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη χώρα μας, οι ίδιοι παράγοντες εκτιμούν πως η αύξηση αιολικής ισχύος είναι αρκετά πιθανό να αγγίξει φέτος τα 300-350 MW, κάτι που ενδεχομένως θα επαναληφθεί τόσο το 2018 όσο και το 2019.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, προειδοποιούν πως η πρόβλεψη για ένα νέο κύμα επενδύσεων στην αιολική ενέργεια θα γίνει πραγματικότητα, μόνον αν δεν υπάρξουν εμπόδια στην εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας καινούργιων αιολικών πάρκων. Όπως προσθέτουν, το μεγαλύτερο «αγκάθι» που θα μπορούσε να προκύψει είναι οι δικαστικές εμπλοκές, καθώς «παγώνουν» για μεγάλο χρονικό διάστημα την υλοποίηση των έργων.

Τροποποιήσεις αδειών

Σημαντικό επίσης εμπόδιο θα μπορούσε να αποδειχθεί η ολιγωρία που συχνά δείχνουν οι αρμόδιες αρχές στις τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας των πάρκων - όταν π.χ. στη φάση της παραγγελίας των ανεμογεννητριών, αποφασίζεται να επιλεχθεί τελικά κάποιο μοντέλο με άλλου τύπου μηχανή, από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Απαραίτητο είναι επίσης να δημιουργηθεί στην πορεία το πλαίσιο αποζημίωσης για τα έργα που υπάγονται στο νέο καθεστώς στήριξης (Feed in Premium), έχουν όμως υπογράψει συμβάσεις με τον ΛΑΓΗΕ μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο.

Διαθέσιμο απόθεμα

Πάντως, όσον αφορά τη φετινή χρονιά και το 2018, η εκτίμηση των ανθρώπων του κλάδου είναι πως η πλειονότητα των νέων αιολικών θα προέλθει από το διαθέσιμο «απόθεμα» ώριμων έργων που υπάγονται στο παλαιό καθεστώς στήριξης (Feed in Tariff) και έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ.

Όπως συμπληρώνουν, το «απόθεμα» αυτό εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο, καθώς στο τέλος του 2015 έφτανε τα 1400 MW συνολικά (εκ των οποίων περίπου τα 1050 MW στο διασυνδεδεμένο σύστημα), παρόλο που από τη συγκεκριμένη δεξαμενή «τροφοδοτήθηκε» η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Στο παραπάνω «απόθεμα» προστίθεται επίσης ισχύς 350 MW από αιολικά που έχουν αδειοδοτηθεί για εγκατάσταση στη Νότια Εύβοια. Παράλληλα, οι ίδιοι άνθρωποι του κλάδου υποστηρίζουν πως, για να διατηρηθεί και το 2019 η ετήσια ανάπτυξη αιολικής ισχύος στα 300-350 MW, θα πρέπει από εκείνη τη χρονιά να υπάρξει συμμετοχή έργων που υπέγραψαν σύμβαση στον ΛΑΓΗΕ μέχρι τον Δεκέμβριο και υπάγονται στο Feed in Premium. Με την προϋπόθεση, όμως, πως έως τότε θα έχει θεσπισθεί το πλαίσιο για την αποζημίωση των μονάδων ΑΠΕ που εντάσσονται στο νέο καθεστώς. Κάνοντας μια αποτίμηση για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στα χρόνια της κρίσης, οι παράγοντες του κλάδου σημειώνουν πως η αγορά κατάφερε να παραμείνει ζωντανή παρά το γεγονός ότι δεν δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο-γέφυρα ανάμεσα στη μετάβαση από το μοντέλο Feed in Tariff στο Feed in Premium, με συνέπεια να υπάρξει θεσμικό κενό. Επίσης, οι επιχειρήσεις του κλάδου κατάφεραν να αντεπεξέλθουν και στη δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικά κεφάλαια, αλλά και στις πολύμηνες καθυστερήσεις καταβολής πληρωμών από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ). Κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η συνολική καθαρή αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε το 2016 άγγιξε τα 238,55 MW, με συνέπεια να είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το 2011.

Ευνοϊκό το κλίμα

Το επενδυτικό κλίμα είναι πλέον σαφώς ευνοϊκότερο, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκατάσταση επιπλέον 900-1.050 MW μέχρι το 2019. Ωστόσο, για να φυσήξει «ούριος άνεμος» για την αιολική ενέργεια όχι μόνο θα πρέπει να λυθούν τα τρία «αγκάθια» που προαναφέρθηκαν, αλλά και να μην προκύψουν νέα προβλήματα - αυτή τη φορά, από τα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια. Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουν οι παράγοντες του κλάδου, το ζητούμενο δεν είναι μόνο πού θα τοποθετηθεί ο πήχης την επόμενη τριετία, αλλά να αποκτήσει από εδώ και πέρα η αγορά σταθερό ρυθμό. Εξάλλου, ακόμη και με τα 300-350 MW ανά έτος μέχρι το 2019, και πάλι είναι δύσκολο η χώρα μας να πιάσει τους στόχους του 2020, για 40% κάλυψη από ΑΠΕ της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.