Τρ. Πειραιώς: Διευθύντρια εταιρικής τραπεζικής η Φ. Ιωάννου

Γενική διευθύντρια Εταιρικής Τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε η Φωτεινή Ιωάννου, εποπτεύοντας τους τομείς μεγάλων επιχειρήσεων, σύνθετων χρηματοδοτήσεων, ναυτιλιακής τραπεζικής, κοινοπρακτικών δανείων, αλλά και τις εργασίες των θυγατρικών Leasing και Factoring.

Η κα Ιωάννου προέρχεται από την Εθνική Τράπεζα, όπου εργάσθηκε για 12 χρόνια σε επιτελικές θέσεις τόσο στην εταιρική τραπεζική όσο και στον τομέα στρατηγικής του Ομίλου.

Πριν από την Εθνική Τράπεζα, εργάστηκε στη συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company σε Ελλάδα και Αμερική, ενώ είχε ξεκινήσει την καριέρα της στην εταιρεία ορκωτών λογιστών και συμβούλων Arthur Andersen στο Λονδίνο.

Είναι απόφοιτος του University of Cambridge στα Οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του University of Warwick. Κατέχει, επίσης, τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

