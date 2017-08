Στην εξαγορά της Kite Pharma Inc, έναντι 11 δισ. δολαρίων, προχωράει η Gilead Sciences Inc., σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal.

Η Gilead θα καταβάλει το ποσό των 180 δολαρίων ανά μετοχή της Kite Pharma, ποσό αυξημένο κατά 29% σε σχέση με την τιμή της μετοχής στη συνεδρίαση της Παρασκευή.

Το αντίτιμο θα αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου με τη μορφή των μετρητών.

naftemporiki.gr