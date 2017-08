Market Beat: Επιφύλαξη, λόγω Τραπεζών, για την αναγνώριση στήριξης του ΓΔ στις 810

Από την έντυπη έκδοση

Από την προηγούμενη βδομάδα σημειώναμε: «Όταν οι τράπεζες κάθονται στο τιμόνι της πτώσης οι μεταβολές στην τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών είναι δυνατό να πάρουν μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας στη συνέχεια ανατροπές στην ως τώρα στάση των θεσμικών».

Οι τράπεζες ανάλογα από την τάση που επικρατεί για αυτές όταν κινούνται πτωτικά επιβαρύνουν την πορεία των βασικών δεικτών και παρασύρουν σε κάθοδο την πλειονότητα των κλάδων. Επίσης όταν η πτώση τους γίνεται «απειλητική» προκαλεί το αγοραστικό ενδιαφέρον για ορισμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης με υψηλό συντελεστή βαρύτητας στην τιμή των ΓΔ και 26άρη. Συνεπώς και με την πτώση τους ενίοτε επιβάλουν τάση σε άλλες μετοχές είτε ανοδική (για αντιστάθμιση απωλειών) είτε πτωτική (από την ανησυχία για την επιμονή των πιέσεων).

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Δεν θα ισχυριστούμε ότι μπορούμε, την περίοδο που στα γραφεία των επενδυτικών οργανισμών έχουν μείνει τα… κομπιούτερ, να υποψιαστούμε την αιτία των ρευστοποιήσεων, πλην των «υπαινιγμών» του ΔΝΤ, και την απόδοση έτους των τραπεζικών μετοχών. Η επιδόσεις τους είναι καλές ακόμα και για επίδοση έτους ενώ διανύουμε το δεύτερο μήνα του δεύτερου εξαμήνου και πιθανά να επικρατεί το “sell in July and come back after the German elections”.

Οι ισχυροί θεσμικοί είναι σαφές, πως αισθάνονται την ανάγκη να προεξοφλήσουν μια δέσμη δυσάρεστων εξελίξεων, είναι άγνωστο όμως το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο τις ορίζουν. Με ένα τζίρο που δεν σήμαινε και πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν για πέταμα, καθώς από τις συναλλαγές απουσίαζε η ΠΕΙΡ λόγω του reverse split. Οι τράπεζες αποτέλεσαν για άλλη μια φορά οδηγό της καθόδου, αν και όσον αφορά τις μεταβολές, μεγαλύτερη ήταν η βουτιά των δεικών τεχνολογίας και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι δείκτες τους έχασαν πάνω από 3%, με τις τράπεζες στο -2,24%.

Όσοι παρακολουθούν εντελώς επαγγελματικά την διαπραγμάτευση στην αγορά της Αθήνας μπορούν να αντιληφθούν τη σπουδή των ισχυρών θεσμικών να κρατηθούν τα προσχήματα σε σχέση με τις απαιτήσεις της τεχνικής ανάλυσης. Γιατί ήταν ανεκτό να γράψει χαμηλό στις 809 και κάτι ο μέσος όρος. Αν όμως μετά ξεπερνούσε καθοδικά με αποφασιστικότητα τις 810, και έγινε αυτό χτες, με την «βοήθεια» της πτώσης των τραπεζικών blue chip... Αλλά, μετά την εγγραφή του χαμηλού ημέρας για τον δείκτη τους στις 14:40 επειδή και αυτός δεν έπρεπε να κλείσει κάτω από τις 1020, έκλεισε στις 1021,54 μονάδες. Τραβώντας και τον ΓΔ σε κλείσιμο στις 812,21, ώστε να μην προκληθούν περαιτέρω δυσάρεστες σκέψεις που θα οδηγήσουν σήμερα σε ρευστοποιήσεις.

Οι διαχειριστές που αποτελούν τον σκληρό πυρήνα των συναλλασσόμενων στο ΧΑ, αναγνωρίζοντας την δυσκολία του να μειώσουν τις πιέσεις στα τραπεζικά blue chip, αναγκάστηκαν, για να μην επιτρέψουν υποχώρηση του μέσου όρου κάτω από τις 810 μονάδες, να αποκαλύψουν ποιες μετοχές αποτελούν τώρα το αντι-τραπεζικό μπλοκ. Είναι τα ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΜΥΤΙΛ, ΦΡΛΚ και ΛΑΜΔΑ. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, να εμφανίζονται αναχώματα σε μια παρατεταμένη περίοδο πιέσεων, μέσα από τα κέρδη μετοχών εκτός του τραπεζικού κλάδου, με βαρύτητα στο σχηματισμό της τιμής των βασικών δεικτών. Για κάμποσο καιρό η προτίμηση προς αυτής της κατηγορίας τις μετοχές θα αποτελεί εργαλείο αντιστάθμισης των πιέσεων που προκαλούν οι ρευστοποιήσεις των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες συνεχίζονται, χωρίς υπολογίσιμες ενδείξεις αντίδρασης.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Σε νέο ιστορικό υψηλό τερμάτισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, δεχόμενοι ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,28% στις 21.891 μονάδες, τερματίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Στο ταμπλό, η μετοχή της Boeing τερμάτισε ανοδικά κατά 1,2% χάρη στην παραγγελία – ρεκόρ από την Ινδία, συμβάλλοντας σημαντικά στην άνοδο του βιομηχανικού δείκτη.



Την ίδια ώρα, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε απώλειες κατά 0,07% στις 2.470 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε μείωση κατά 0,42% στις 6.348 μονάδες.



Τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων έχουν παράσχει σημαντική ώθηση στην αμερικανική αγορά, εκπλήσσοντας θετικά τους επενδυτές, καθώς το 73% των εισηγμένων του S&P 500 ανακοίνωσε αποτελέσματα, καλύτερα των εκτιμήσεων.



Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου μειώθηκε κατά 0,55% έναντι του ευρώ (1,1815 δολάρια), κατά 0,36% έναντι της στερλίνας (1,3177 δολάρια) και κατά 0,21% έναντι του ιαπωνικού γεν (110,42 γεν).



Στην αγορά εμπορευμάτων, τα συμβόλαια WTI υποχώρησαν κατά 0,32% στα 49,55 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν απώλειες κατά 0,21% στα 52,41 δολάρια. Η τιμή του χρυσού, παράλληλα, κατέγραψε μείωση κατά 0,13% στα 1.273,70 δολάρια.



Στα οικονομικά νέα της ημέρας, τη συμφωνία εξαγοράς της Scripps Networks Interactive, έναντι 14,6 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Discovery Communications. H τελευταία θα καταβάλλει το ποσό των 90 δολαρίων ανά μετοχή της Scripps, ποσό αυξημένο κατά 34% έναντι της τρέχουσας τιμής της μετοχής.



Την ίδια ώρα, την εταιρεία κλινικών ερευνών Chiltern, έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, εξαγόρασε η Laboratory Corp of America Holdings. Το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δ’ τρίμηνο του 2017.

ΕΥΡΩΠΗ

Μικτά πρόσημα εμφάνισαν στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, καθώς η πρόθεση της Γερμανίας να εκκινήσει τις νομικές διαδικασίες εναντίον των εγχώριων αυτοκινητοβιομηχανιών, άσκησε σημαίνουσες πιέσεις στις μετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,13% στις 377,85 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε αύξηση κατά 0,05% στις 7.372 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες κατά 0,37% στις 12.118 μονάδες. Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τις καταγγελίες περί σύστασης καρτέλ εκ μέρους των γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών, το οποίο μάλιστα, έθεσε και τις βάσεις για τη διαμόρφωση των συνθηκών εκδήλωσης του σκανδάλου εκπομπής ρύπων. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,73% στις 5.093 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 0,26% στις 21.486 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 διολίσθησε κατά 0,32% στις 10.502 μονάδες.

Ως αποτέλεσμα, η μετοχή της Volkswagen υποχώρησε κατά 1,4%, ενώ η μετοχή της BMW μειώθηκε κατά 0,6% και της Daimler κατά 1,2%. Στον αντίποδα, η μετοχή της HSBC ενισχύθηκε κοντά στο 2% χάρη στην ανακοίνωση του νέου προγράμματος επαναγοράς μετοχών, ύψους 2 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης, διαμορφώθηκε στο 1,3% τον Ιούλιο του 2017, παραμένοντας αμετάβλητος -όπως και ευρέως αναμενόταν- έναντι του Ιουνίου. Την ίδια ώρα, ο δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 1,3%.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, στο 9,1% υποχώρησε τον Ιούνιο του 2017 ο δείκτης ανεργίας στις χώρες της Ευρωζώνης, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2009. Την ίδια ώρα, στις χώρες της Ε.Ε., η ανεργία παρέμεινε στο 7,7% -το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2008.

Όσον αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου, η Heineken, εμφάνισε αύξηση κερδών κατά 49% στα 871 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα, η κερδοφορία της Sanofi περιορίστηκε κατά 10% στα 1,04 δισ. ευρώ, λόγω του υψηλού κόστους αναδιάρθρωσης.

ΧΑ

Έπιασε πυθμένα η πτώση του ΓΔ, στις 810 μονάδες, με μικρό τζίρο, κλείνοντας στις 812

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και τελευταία του μήνα, οι θεσμικοί έδωσαν πτωτική δυναμική από την έναρξη ως το μέσο της συνόδου, με μέτριο εύρος διακύμανσης. Μετά το άνοιγμα χωρίς χάσμα για τους βασικούς δείκτες και ένα πτωτικό κατέβασμα διαρκείας, στις 4 πρώτες ώρες, είχαμε εγκατάσταση πλάγιας δυναμικής ως το πέρας των συναλλαγών. Ωστόσο μέσα στη μέρα, το ελάχιστο σημειώθηκε στις 14:42 και ήταν στις 809,38 μονάδες από τις 817,6 μονάδες την Παρασκευή. Το μέγιστο μέρας στις 820,05 από 825,08 μονάδες εμφανίστηκε ως τιμή ανοίγματος. Αμέσως μετά άρχισε διαρκής αναζήτηση για το ελάχιστο που εμφανίστηκε μετά τις 14:30. Στις δημοπρασίες δεν υπήρξε ώθηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ενώ η απομάκρυνση από το κατώτερο στηρίχθηκε στις Τράπεζες. Αυτές που τον οδήγησαν και στο κατώτερο μέρας, αφού σημειώθηκε ταυτόχρονα με το δικό τους.

Ήταν μια σύνοδος με μέτριο εύρος έναντι της προηγούμενης που είχε μικρό και το αποτέλεσμα της ήταν σαφώς πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ.

Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές από τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -3,79% από +0,48%, την ΕΤΕ στο -2,29% από +1,16%, ΕΥΡΩΒ -1,18% από +2,187% και η ΠΕΙΡ δεν διαπραγματεύτηκε αφού ξεκίνησε η διαδικασία για το reverse split. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι προσπάθησε να αμυνθεί στην κυριαρχία των πωλητών άλλη μια φορά στις τελευταίες επτά συνεδριάσεις χωρίς επιτυχία. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip υποχωρώντας, κατά -1,87% από -0,54%.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ επιδεινώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (8 από 10) blue chip έναντι των καθοδικών (17 από 10) και ένα την ΠΕΙΡ, αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 12 από 17 την προηγούμενη σύνοδο, και 2 από 6 αποτελούσαν τις αμετάβλητες. Άρα, οι 26 από 17 ήταν πτωτικές. Στα 55,021 από 56,371 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 24,68 από 36,04 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος έπεσε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι τράπεζες αποτελούν το 44,86% από 63,94% του συνολικού τζίρου.

Οι Ευρωπαϊκές αγορές, εμφάνισαν μικτή δυναμική. Όταν τελείωσαν οι συναλλαγές στην Αθήνα, οι μεταβολές αρκετών είχαν αρνητικό πρόσημο. Την ώρα που έκλεινε το ΧΑ , οι ξένες αγορές είχαν τον DΑΧ, να υποχωρεί -0,21%, ο CAC ήταν στο -0,53%, με τον FTSE100 στο +0,12%. Οι αγορές στις ΗΠΑ είχαν ανοδική έναρξη και στις 17:30 ο Dow Jones είχε μεταβολή +0,28% και ο S&P500 +0,09%.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,95% και έφθασε στις 812,21 από 820,02 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2115,71 από 2137,51 με μεταβολή -1,02%. Οι δημοπρασίες δεν άλλαξαν την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη, επιτρέποντας κλείσιμο αρκετά κάτω από το μέσο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 55,021 από 56,371 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 3,549 από 8,765 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 49,239 από 45,872 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,540 από 1,147 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 47,156 από 66,770 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 41 από 63 των καθοδικών σε 66 από 39 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 21 από 22.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Δοκιμάζονται οι αισιόδοξες επιλογές των traders στα ΣΜΕ του 26άρη

Στην σύνοδο της Δευτέρας 31/7, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, καθοδική πορεία στο πρώτο μέρος και πλάγια κίνηση μετά. Το μέγιστο στις 2138,29 μονάδες, σημειώθηκε στο άνοιγμα. Η διακύμανση μέρας διαμορφώθηκε στις 28,4 μονάδες. Το ελάχιστο μέρας εμφανίστηκε στις 14:43, ήταν οι 2109,90. Το κλείσιμο έγινε πιο χαμηλά από το μέσο της ημερήσιας διακύμανσης, στις 2115,71 μονάδες, με μεταβολή -1,02%. Ο τζίρος στα παράγωγα έπεσε στα 11,446 από 10,054 εκατ. ευρώ.

Για τη σειρά Αυγούστου εμφανίστηκε όγκος 1152 συμβολαίων με ανώτερο στις 2137,00 μονάδες, το κατώτερο ήταν οι 2108,75. Με εκκαθάριση στις 2119,50 μονάδες, οι ανοιχτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 7026. Διακινήθηκαν επίσης 242 ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου και οι ανοικτές θέσεις ανήλθαν σε 965 από 807. Οι traders γυρίσανε σε ευοίωνες προσδοκίες και όρισαν προ-πορεία του ΣΜΕ Αυγούστου έναντι του δείκτη 3,80 μονάδων.

Για αυτή τη στάση πιθανά να «φταίει» η προσήλωση στην τεχνική ανάλυση, και το διεθνές κλίμα που είναι θετικό. Τεχνικά θυμίζουμε τις παρατηρήσεις του Λουκά Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ: Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης επιβεβαίωσε και αυτός την αντίσταση των 2230 μονάδων. Η κόπωση των αγοραστών με διάσπαση των 2190 μονάδων μπορεί να οδηγήσει τον FTSE στα επίπεδα στηρίξεων του 2145 - 2135 & 2110. Διάσπαση του επιπέδου 2110 - 2103 δίνει χαμηλότερους στόχους τις 2050 -2045 μονάδες.

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν άνοδο σήμερα Τρίτη και πρώτη του Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές αναλύοντας μια οικονομικών δεδομένων σε όλο τον κόσμο θεώρησαν πως τα στοιχεία επιβεβαίωσαν τα πρόσφατα σημάδια για την παγκόσμια οικονομία που έδειχναν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση με τον πληθωρισμό να παραμένει αρκετά περιορισμένος.

Σήμερα

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών της Asia-Pacific της MSCI εκτός της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,5%, με τα κέρδη σε μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα και στην ενέργεια, ενώ ο Nikkei του Τόκυο αυξήθηκε κατά 0,2%.

Στην Wall Street, ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 0,28%, φθάνοντας σε νέο ρεκόρ 21.891,12, αλλά ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,42% μετά από την πρόσφατη άνοδο.

Η MSCI ACWI, δείκτης 47 χρηματιστηριακών αγορών στον κόσμο, κατέγραψε τον ένατο συνεχόμενο μήνα κερδών τον Ιούλιο, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το 2003-04, με βάση τις προσδοκίες για σταθερή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Από την άλλη πλευρά, ο αδύναμος πληθωρισμός των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες ώθησε τους επενδυτές να στοιχηματίσουν πως η Federal Reserve θα υιοθετήσει μια προσέγγιση χαλαρή για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE, ο οποίος μετράει την τεκμαρτή μεταβλητότητα των αποθεμάτων και συχνά θεωρείται ως δείκτης φόβου επενδυτών, έφτασε κοντά στα χαμηλά επίπεδα ρεκόρ που χτύπησε την περασμένη εβδομάδα.

Μια ιδιωτική έρευνα έδειξε ότι η ανάπτυξη της παραγωγής της Κίνας επιταχύνθηκε τον Ιούλιο, καθώς η παραγωγή και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο χάρη στις ισχυρές εξαγωγικές πωλήσεις.

Τα εμπορικά δεδομένα της Νότιας Κορέας έδειξαν επίσης ότι οι εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν με έντονους ρυθμούς τον Ιούλιο, με αύξηση των μικροτσίπ και των ηλεκτρονικών συσκευών αποθήκευσης.

Αυτά τα στοιχεία θα ακολουθήσουν οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ζώνης του ευρώ στις 09:00 GMT και των στοιχείων των ΗΠΑ για τις δαπάνες και την παραγωγή, που θα εμφανιστούν στις 12.30 GMT και 14.00 GMT αντίστοιχα.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ διαπραγματεύθηκε στα 1,1824 δολάρια, έχοντας φτάσει τα 1,1846 δολάρια, το καλύτερο της επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2015, με το επίπεδο των 1,20 δολαρίων να γίνεται κοντινό.

Έχει κερδίσει σχεδόν 15% από το χαμηλό της τάξης των 1,0340 δολαρίων το οποίο ήταν το ασθενέστερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2003, χάρη σε αυξανόμενες προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει το πρόγραμμα φθηνής ρευστότητας το επόμενο έτος.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Οριακή επιδείνωση παρουσιάζουν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, χθες στις (13.00), η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξάνεται κατά 3,8 μονάδες βάσης στο 5,396% και η απόδοση του 2ετούς ομολόγου ενισχύεται κατά 0,1 μονάδα βάσης στο 3,426%. Την ίδια ώρα, τα 10ετή spreads καταγράφουν ήπια άνοδο, καθώς ενισχύονται κατά 4,0 μονάδες βάσης στις 484,4 μονάδες βάσης.

Στα σημάδια ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος εστιάζει η Handelsblatt, σε άρθρο της, το οποίο τιτλοφορείται «Στην Αθήνα μπαίνει τάξη». Το γερμανικό ρεπορτάζ πραγματοποιεί μια ανασκόπηση στις περιπέτειες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, από το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα τη μαζική εκροή κεφαλαίων στα μέσα του 2015 και την επιβολή capital control. Δύο χρόνια αργότερα, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν, «αλλά επιτέλους επιστρέψαμε στην οδό της κανονικότητας» αναφέρει στη Handelsblatt o Xρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Θετικά αξιολογεί ο Έλληνας καταναλωτής την αγοραστική εμπειρία στις μεγάλες αλυσίδες σουπερ-μάρκετ, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών).

Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές θεωρούν ότι το πιο «δυνατό» σημείο της αγοραστικής εμπειρίας είναι το προσωπικό των καταστημάτων, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις επανειλημμένες βραβεύσεις του κλάδου για τη διαχείριση των εργαζομένων.

Ρήτρα ανάπτυξης με μείωση μισθού κατά 13,8% προβλέπει Κοινή Συμφωνία Πλαίσιο τριετούς διάρκειας (2017-2020), που υπέγραψαν οι εργαζόμενοι με τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επιδιώκοντας τη διάσωση του Οργανισμού, ο οποίος σε μηνιαία βάση έχει ταμειακό έλλειμμα που φθάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) λίγο πριν ο Οργανισμός ενταχθεί στο Υπερταμείο αλλάζει τα εργασιακά δεδομένα, με τη διοίκηση να δεσμεύεται στο ότι η αποκατάσταση της μείωσης του μισθολογικού κόστους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρυθμό ανάπτυξης του Οργανισμού, στον οποίο έχει καθοριστική συμμετοχ

Σε «θετικό» από «σταθερό» προηγουμένως, αναβάθμισε η Standard & Poor’s το outlook της πιστοληπτικής ικανότητας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Η αναβάθμιση, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, επέρχεται ως απόρροια της πρόσφατηςαναθεώρησης των προοπτικών της Ελλάδας, στις 21 Ιουλίου. Παράλληλα, η S&P διατήρησε σε «Β+» την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του Οργανισμού.

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους €1,5 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017 έναντι €3,2 εκ. το α’ εξάμηνο 2016, μειωμένα κατά 52%, ανακοίνωσαν τα ΕΧΑΕ. Ωστόσο μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης χρεογράφων ύψους €57 χιλ. το 2017 έναντι ζημιών €1,1 εκ. το 2016 και τη διαγραφή των ιδίων μετοχών, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ εξάμηνο διαμορφώνονται σε €0,026 έναντι €0,032 το α’ εξάμηνο του 2016, μειωμένα κατά 18,8%.

«Η έλλειψη βασικών γνώσεων για τα χρηματοοικονομικά κοστίζει ακριβά και αποτελεί οξύ κοινωνικό πρόβλημα» ήταν το βασικό συμπέρασμα εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «Προγραμματίζοντας για το Μέλλον μας!» του Νίκου Φίλιππα, καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Το βιβλίο εκδόθηκε υπό τη στήριξη της Interamerican και παρουσιάστηκε στις 27 Ιουλίου, με τους ομιλητές να επισημαίνουν το σχετικό κενό που υφίσταται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ειδική μνεία έγινε και σε διάφορoυς παράγοντες, όπως η ταχύτητα των εξελίξεων, οι οποίοι οξύνουν το πρόβλημα τις ελλιπούς γνώσης επί των χρηματοοικονομικών.

Ξεκίνησε χθες η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης του νέου αναπτυξιακού νόμου. Στη σχετική διαδικασία θα συμμετάσχουν περίπου 300 αξιολογητές, οι οποίοι είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Για την υποστήριξη του έργου αξιολόγησης, είναι ήδη διαθέσιμος ένας κατάλληλα σχεδιασμένος οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Επίσης, έχει διαθέσει ηλεκτρονική πλατφόρμα με πλούσιο και κατατοπιστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Στην ανασυγκρότηση του διοικητικού της συμβουλίου προχώρησε η ΓΕΚΕ Α.Ε., μετά την εκλογή του Μπαρδάκου Λουκά στη θέση του ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους.

Το δ.σ. της εταιρεία, για το υπόλοιπο της θητεία του, θα απαρτίζεται από τους εξής:

Εμμανουήλ Μανουσάκης του Μανούσου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου - Εκτελεστικό Μέλος

Ευστάθιος Πάκης του Χρήστου - Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Κεφάλας του Αλεξάνδρου - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Μίχαλος του Χρήστου - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μπαρδάκος Λουκάς του Γεωργίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στρατηγική προτεραιότητα χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας, Ισάν Ουγούρ Ντελικανλί, τη συμβολή στην αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμμετοχή της τράπεζας στην κάλυψη του ομολογιακού δανείου των ΕΛΠΕ.

«Είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε την επιστροφή της οικονομικής σταθερότητας και της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα» έσπευσε να προσθέσει και κατέστησε σαφές ότι «σχεδιάζουμε να αυξήσουμε περαιτέρω την υποστήριξή μας στην ελληνική οικονομία».

Κορυφαίος επενδυτής της αλβανικής οικονομίας παραμένει η Ελλάδα, καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη γειτονική χώρα ανήλθαν, κατά το α’ τρίμηνο του 2017, στο ποσό των 1,2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό ανάμεσα στους ξένους επενδυτές της Αλβανίας, με τους Ολλανδούς να κατέχουν τη δεύτερη θέση, με επενδύσεις 870 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, η αξία των περιουσιακών στοιχείων των αλλοδαπών ενισχύθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ, στο α’ τρίμηνο του 2017, και διαμορφώθηκαν σε 5,8 δισ. ευρώ.

Ενέκρινε η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 ομολογιών του Ελληνικού Δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,375%, ISIN GR0114029540, εκδόσεως 01.08.2017 και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ. Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Τρίτη 1/8/2017. Επίσης, ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Αμετάβλητος στο 1,3% διατηρήθηκε τον Ιούλιο ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. H επίδοση του Ιουλίου συνιστά απόρροια της αύξησης των τιμών στον κλάδο της ενέργειας κατά 2,2% (1,9% τον Ιούνιο), η οποία αντιστάθμισε την επιβράδυνση των τιμών στον κλάδο των υπηρεσιών (1,5% από 1,6% τον Ιούνιο). Την ίδια ώρα, οι τιμές σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό διατηρήθηκαν σταθερές στο 1,4%, ενώ οι τιμές στα μη-βιομηχανικά προϊόντα επιταχύνθηκαν στο 0,5% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα.

Τη συμφωνία εξαγοράς της Scripps Networks Interactive, έναντι 14,6 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Discovery Communications.

H τελευταία θα καταβάλλει το ποσό των 90 δολαρίων ανά μετοχή της Scripps, ποσό αυξημένο κατά 34% έναντι της τρέχουσας τιμής της μετοχής. Το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018. Η συμφωνία των δύο πλευρών, εκτιμάται ότι θα παράξει συνέργειες, ύψους 350 εκατ. δολαρίων.

Την εταιρεία κλινικών ερευνών Chiltern, έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, εξαγόρασε η Laboratory Corp of America Holdings. Το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δ’ τρίμηνο του 2017. Το αντίτιμο θα χρηματοδοτηθεί τόσο από την έκδοση ομολόγων, όσο και από τραπεζικό δανεισμό. Η Chiltern αναμένεται να εμφανίσει έσοδα, ύψους 550 εκατ. δολαρίων, για το έτος χρήσης 2017.

Την περικοπή 400 θέσεων εργασίας στην Ολλανδία σχεδιάζει η Royal Dutsche Shell Plc, εν μέσω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της. Οι δομικές αλλαγές της πετρελαϊκής εταιρείας θα εφαρμοστούν στο δ’ τρίμηνο του 2017 και στο α’ εξάμηνο του 2018.

Οι περικοπές θα αφορούν, κατά κύριο λόγο, τον κλάδο της ενεργειακής τεχνολογίας. «Η Shell μετατρέπεται σε μία απλούστερη εταιρεία» δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κληθείς να σχολιάσει τις περικοπές θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι παγκοσμίως, η Shell απασχολεί 92.000 εργαζόμενους.

Στο 9,1% υποχώρησε τον Ιούνιο του 2017 ο δείκτης ανεργίας στις χώρες της Ευρωζώνης, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του 2009. Την ίδια ώρα, στις χώρες της Ε.Ε., η ανεργία παρέμεινε στο 7,7% -το χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2008. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 14,7 εκατ. άτομα στην Ευρωζώνη και σε 18,7 εκατ. άτομα στην Ε.Ε.

Πτώση της τάξης του 10% εμφάνισαν στο β’ τρίμηνο του 2017τα καθαρά κέρδη της Sanofi, εξαιτίας του υψηλού κόστους αναδιάρθρωσης.

Η κερδοφορία της γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας διαμορφώθηκε σε 1,04 δισ. ευρώ έναντι 1,16 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σε προσαρμοσμένο επίπεδο, ωστόσο, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 1% στα 1,7 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις, παράλληλα, ενισχύθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν σε 8,66 δισ. ευρώ.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους 2 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει για το β’ εξάμηνο του 2017 η HSBC, μετά την ισχυρή άνοδο κατά 57% των καθαρών κερδών του β’ τριμήνου. Η κερδοφορία του τραπεζικού ομίλου διαμορφώθηκε στα 3,87 δισ. δολάρια, έναντι 2,47 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε προ φόρων επίπεδο, μάλιστα, τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά 47% στα 5,3 δισ. δολάρια.

Όσον αφορά το σύνολο του α’ εξαμήνου, η κερδοφορία της HSBC αυξήθηκε κατά 10% στα 7 δισ. δολάρια, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν κατά 11% στα 26,2 δισ. δολάρια.