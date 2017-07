Market Beat: Η επιφύλαξη διεθνώς προδικάζει εβδομάδα με συσσώρευση τουλάχιστον

Του Κώστα Ιωαννίδη

Η αναγνώριση της ισχύος της οροφής στη ζώνη μεταξύ 850 και 860 μονάδων δεν είναι έκπληξη για τη στήλη και τους τακτικούς αναγνώστες. Αφού την προβάλλαμε αρκετές εβδομάδες πριν πλησιάσει καν ο μέσος όρος αυτά τα επίπεδα και μάλιστα, αναφερθήκαμε διεξοδικά στην πολυήμερη περίοδο του 2015 που σχηματίστηκε αυτή η αντίσταση σύμφωνα με την στατιστική προϊστορία.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η πτώση στην τρίτη εβδομάδα του μήνα κατοχυρώθηκε με τις συναλλαγές της Παρασκευής, μέρας που το τέλος της διαπραγμάτευσης ειδικά οι δημοπρασίες έφεραν με τζίρο πάνω από 10 εκατ. ευρώ άνοδο στα Τραπεζικά blue chip και κλείσιμο στο κατώτερο μέρας για τις ΑΔΜΗΕ, ΒΙΟ, ΕΕΕ, ΜΟΗ, ΟΛΠ και ΤΙΤΚ. Η προσπάθεια των αισιόδοξων θεσμικών να κρατηθεί ο ΓΔ πάνω από τις 850 μονάδες δεν στέφθηκε με επιτυχία και η ώθηση που αυτοί ανέμεναν από την αξιολόγηση της S&P, όπως είπανε οι αγοραίοι χαρακτηριστικά, ήταν «μισή».

Η αγορά κατά την εκτίμησή μας δεν κινήθηκε ψηλότερα από τις εξελίξεις στο εσωτερικό και από την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Παρακολούθησε την ανοδική κίνηση των χρηματιστηρίων παγκόσμια αφού με την δόση που εκταμιεύθηκε μειώθηκε αισθητά το country risk. Η έξοδος της χώρας στις αγορές δανεισμού αποτελεί ένα τεστ για την αντίληψη των κυβερνόντων αναφορικά με την επιστροφή στην ομαλότητα που όλοι θεωρούν πως πρέπει να γίνει με πολύ μελετημένα βήματα. Αν υπερισχύσει, των κανόνων που ισχύουν στην οικονομία της ευρωζώνης και την παγκόσμια κεφαλαιαγορά, η ανάγκη να εντυπωσιαστούν οι πολίτες της χώρας που βρίσκεται στο τρίτο μνημόνιο, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου θα μειωθεί.

Στην εβδομάδα που πέρασε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εντυπωσίασαν αρνητικά. Μόνο το Λονδίνο εμφάνισε άνοδο, με τις αγορές του κοινού νομίσματος σε μεγάλη πτώση που προκλήθηκε από την υπολογίσιμη ισχυροποίηση του ευρώ που εμποδίζει την άνοδο στις εξαγωγές των μεγάλων βιομηχανικών εταιριών της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +1,01% στη βδομάδα και ενισχύεται πλέον, στο 2017, +4,34%. Ο DAX βούτηξε -3,10%, με απόδοση στο 2017 +6,61%, ανάλογα ο CAC είχε εβδομαδιαία μεταβολή -2,25%, με απόδοση +5,25% την τρέχουσα χρονιά. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας έπεσε -2,14% και στο 2017 απέδωσε +11,49%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή -1,35% στο 2017 κερδίζει +10,23%.

Η κατάσταση στην πραγματική οικονομία έχει αποδυναμώσει την παρουσία των εγχώριων επενδυτών στην καθημερινότητα της αγοράς και σταδιακά κατέστησε ενδιαφέροντες λιγότερους τίτλους. Όσους οι ξένοι θεσμικοί επιλέγουν από τη μεσαία και την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Εκείνοι έχουν την ευχέρεια, να τοποθετούνται στο χρηματιστήριο χωρίς δεύτερες σκέψεις. Η συνεχιζόμενη επί εβδομάδες άνοδος «ξύπνησε» τους market makers και τους λιγοστούς εγχώριους επενδυτές. Εμφανίστηκε διάθεση, μετά την είσοδο στον Ιούλιο, να παρακολουθήσουν οι κεφαλαιοποιήσεις των περισσότερων τίτλων, την άνοδο των τραπεζικών blue chip αρχικά και των υπολοίπων μετοχών του 25άρη. Τα κέρδη τους συνοδεύτηκαν από αύξηση των όγκων και έτσι, ο τζίρος του FTSEM από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το πρώτο εξάμηνο, πέρασε πάνω από τα 2 εκατ.

Η ανοδική αλυσίδα που έσπασε περιλάμβανε δυο ανοδικές βδομάδες προ και δυο μετά το ανακουφιστικό, για τους επενδυτές, Eurogroup. Πολλοί θεωρούν πως οι δύο μετά οφείλονται στα στοιχήματα περί εξόδου στις αγορές δανεισμού, ή στο να βάλει νερό στο κρασί του το ΔΝΤ. Για εμάς από τα μέσα του Φλεβάρη και μετά, έχει ενταχθεί μέσα στο αντίστοιχο melt-up των διεθνών αγορών και η Αθηναϊκή αγορά. Δειλά στην αρχή, γιατί υπήρξε η εκκρεμότητα στη διαπραγμάτευση για τη δόση (όπως το έβλεπαν οι ξένοι) και με πλήρη συντονισμό, από τον Απρίλιο και μετά. Η πιθανότητα να ακολουθήσει και στο χαμήλωμα των τιμών που καταγράφεται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι μεγάλη. Αλλά ανησυχία θα υπάρξει αν περάσει ο ΓΔ τις 810 μονάδες και ακόμα χειρότερα τις 780.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Η κατεύθυνση αναζητείται καθώς οι «μαύροι κύκνοι» γίνονται… γρι

Οι αναλυτές ορίζουν ως Μαύρο Κύκνο ένα, αξιοποιήσιμο επενδυτικά, γεγονός, με τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά. Πρώτα από όλα, είναι υπερβολικό, καθώς βρίσκεται έξω από τη σφαίρα των τακτικών προσδοκιών, καθώς τίποτα στο παρελθόν δεν μπορεί να υπογραμμίσει πειστικά τη πιθανότητα να υπάρξει. Δεύτερον, ασκεί ακραία «επίδραση». Τρίτον, παρά την απομακρυσμένη κατάστασή του, η ανθρώπινη φύση μας κάνει να δημιουργούμε εξηγήσεις για την εμφάνισή του μετά το γεγονός, καθιστώντας το εξηγήσιμο και προβλέψιμο, κατόπιν εορτής.

«Η τριπλή σφραγίδα των Black Swan είναι: σπανιότητα, ακραία «επίδραση» και αναδρομική προβλεψιμότητα. Ένας μικρός αριθμός μαύρων κύκνων εξηγεί σχεδόν τα πάντα στον κόσμο μας, από την επιτυχία των ιδεών και των θρησκειών, μέχρι τη δυναμική των ιστορικών γεγονότων, ενώ παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων της προσωπικής μας ζωής». Σημείωνε ο Dr Yardeni στην προσπάθειά του να εξηγήσει γιατί οι τιμές των μετοχών έχουν ακόμα μπροστά τους άνοδο, παρά τη δέσμη αρνητικών γεγονότων παγκόσμια και στις ΗΠΑ.

Οι πρόσφατοι «μαύροι κύκνοι»

Από την έναρξη της τρέχουσας ανοδικής πορείας, οι απαισιόδοξοι προβλέψανε γενναιόδωρα όλα τα είδη των «μαύρων κύκνων», όπως την αποσύνθεση της Ευρωζώνης, μια οικονομική κρίση στην Κίνα, την έναρξη πολέμων στις αγορές συναλλάγματος και πολλά άλλα. Οι γεωπολιτικές κρίσεις ενδέχεται επίσης να μετατραπούν σε Black Swan. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι καμία από αυτές τις τρομερά αρνητικές προοπτικές δεν επαληθεύθηκαν, αφού εξ ορισμού οι μαύροι κύκνοι είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν. Αυτές τις μέρες πολλά θα μπορούσαν να πληγώσουν το φρόνημα των επενδυτών στις αγορές ομολόγων και μετοχών. Είναι τα επιχειρήματα εκείνων που υποστηρίζουν με θέρμη, πως οι μετοχικές αξίες των ΗΠΑ είναι υπερβολικά τιμολογημένες.

Ως πρώτο εμφανίζουν τον Πληθωρισμό. Αυτός αν εκτινασσότανε θα ανάγκαζε τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια. Οι τιμές των ομολόγων θα μειώνονταν και οι χρηματιστηριακές αγορές ομοίως, όταν τα επιτόκια φθάσουν αρκετά υψηλά, ώστε να προκαλέσουν ύφεση. Αλλά οι αισιόδοξοι θεωρούν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να είναι εντελώς άτονος στο άμεσο μέλλον.

Το δεύτερο σε βαρύτητα επιχείρημα αφορά στη Νομισματική πολιτική. Οι «αρκούδες» υποστηρίζουν ότι οι μετοχικές αξίες θα πέσουν, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας τερματίσουν τα QE προγράμματά τους και θα αρχίσουν να εξομαλύνουν τις νομισματικές πολιτικές τους. Είναι η συνέχεια των προειδοποιήσεών τους, ότι μόλις η Fed θα διέκοπτε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE), οι τιμές των μετοχών θα βουλιάξουν. Αλλά ενώ το πρόγραμμα τερματίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2014, ο S&P500 αυξήθηκε από τότε κατά 21,9%, με το τελευταίο ρεκόρ υψηλών την περασμένη Πέμπτη!

Σαν τρίτο εμφανίζουν τις εντάσεις μεταξύ της Κίνας και των γειτόνων της, ιδίως εκείνων που συνδέονται με τις ΗΠΑ. Θα μπορούσαν να ξεσπάσουν ξαφνικά καθώς η Κίνα συνεχίζει να χτίζει μικρά νησιά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας για να διεκδικήσει κυριαρχία επί αυτής της σημαντικής εμπορικής οδού. Η κυβέρνηση Trump μπορεί να επιλέξει αυστηρότερη στάση απέναντι στις πυρηνικές φιλοδοξίες της Βόρειας Κορέας και του Ιράν, αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται πως προτίθεται να αναβιώσει τη Σοβιετική Ένωση, ακόμα κι αν αυτό προκαλεί άλλο έναν Ψυχρό Πόλεμο, με πιθανότητες επικίνδυνων διαμαρτυριών από δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και σίγουρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οκταετούς ανόδου, οι επενδυτές έχουν μάθει ότι οι ρευστοποιήσεις που προκλήθηκαν από γεωπολιτικές κρίσεις, τείνουν να γίνονται ευκαιρίες, που δεν διαρκούν πολύ.

Οι γκρι κύκνοι

Μέσα στη βδομάδα μάθαμε, ότι η προσπάθεια για να αντικαταστήσει η διοίκηση Τραμπ το Obamacare στη Γερουσία, είχε καταρρεύσει. Αυτό είναι ένας… γκρι κύκνος. Δεν έρχεται ως μεγάλη έκπληξη, αν και είναι περίεργο το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για κοινή δράση. Η χρηματιστηριακή αγορά πιθανότατα ενισχύθηκε μετά τις προεδρικές εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2016, επειδή ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τράμπ, κέρδισε με τους Ρεπουμπλικάνους να πλειοψηφούν σε Βουλή και Γερουσία. Αυτό έμοιαζε να αυξάνει τις πιθανότητες, να εφαρμοστεί γρήγορα το πρόγραμμα της πολιτικής του Trump. Κάποιοι πιστεύουν ότι η αποτυχία της μεταρρύθμισης στην υγεία θα έκανε τη φορολογική μεταρρύθμιση πιο πιθανή, λόγω της πολιτικής απόγνωσης των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι θα χρειαστούν κάτι για να κερδίσουν πάλι την εμπιστοσύνη των οπαδών τους.

Υπάρχουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς από την ημέρα των εκλογών αφορούσε στον Trump και την ατζέντα του αποκλειστικά. Τα εταιρικά κέρδη άρχισαν να ανακάμπτουν από το περασμένο καλοκαίρι, μετά την κάμψη τους που την προκάλεσε κυρίως, η ύφεση της βιομηχανίας στην ενέργεια. Επιπλέον, η οικονομική δραστηριότητα παγκόσμια έχει βελτιωθεί από τα τέλη του περασμένου έτους, και από τότε πολλές εκτός συνόρων ΗΠΑ χρηματιστηριακές αγορές υπερέβησαν τις επιδόσεις των δεικτών στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα σε τοπικά νομίσματα από τις 8 Νοεμβρίου 2016 τα χρηματιστήρια απέδωσαν: Ιαπωνία (18,0%), ΟΝΕ (17,8%), Αναδυόμενες αγορές (14,9%), S & P 500 (14,9%), All Country World (14,6%) και Ηνωμένο Βασίλειο (8,2%). Την ίδια περίοδο σε δολάρια η κατάταξη έχει ως εξής: Ευρωζώνη (22,3%), Emerging Markets (16,5%), All Country World (15,3%), S & P 500 (14,9%), Ηνωμένο Βασίλειο (14,0%) και Ιαπωνία (9,6%).

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Στην τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου, ο S&P 500, κλείνοντας στις 2472,54 μονάδες, είχε επίδοση +0,54% και στο 2017 εμφάνισε κέρδη +10,44%. Ο Dow, με μεταβολή -0,27%, έκλεισε στις 21.580,07 μονάδες, στο 2017 απέδωσε +9,20%. Ο S&P400 ενισχύθηκε +0,49% με επίδοση στο 2017 +6,83%, ανάλογα ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή +0,49%, εμφάνισε στο έτος επίδοση +5,80%. Ο δε Nasdaq, με άνοδο +1,19%, διαμόρφωσε κέρδη στο 2017 στο +18,66%.

Ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά, κατά +2,70%, με την απόδοσή του για το 2017 στο +9,47%. Αντίθετα το πετρέλαιο υποχώρησε -2,31%. Στο 2017 χάνει -15,38%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +1,01% στη βδομάδα και ενισχύεται πλέον, στο 2017, +4,34%. Ο DAX βούτηξε -3,10%, με απόδοση στο 2017 +6,61%, ανάλογα ο CAC είχε εβδομαδιαία μεταβολή -2,25%, με απόδοση +5,25% την τρέχουσα χρονιά. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας έπεσε -2,14% και στο 2017 απέδωσε +11,49%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή -1,35% στο 2017 κερδίζει +10,23%. Ο Bovespa της Βραζιλίας έχασε -1,15%, και στο 2017 κερδίζει +7,40%, ενώ ο Bolsa του Μεξικού κερδίζοντας +0,79%, έχει επίδοση στο 2017 +12,97%.

Ο Nikkei με μεταβολή -0,09%, στο 2017 εμφάνισε άνοδο +5,16%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή +1,47%, και επίδοση για το 2017 +20,90%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία ανέβηκε κατά +0,03%, στο 2017 κατάφερε να κερδίζει +20,29%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ανέβηκε +1,20% και στο 2017 κατέληξε με κέρδη +21,39%. Άνοδος +0,48% για τον δείκτη του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +4,33%.

Γκρι κύκνος ειδικού τύπου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, παρατηρήθηκε εισροή κεφαλαίων σε ETFs που διαπραγματεύονται δευτερογενώς σε χρηματιστήρια. Αυτή οδήγησε σε μια ευρεία αύξηση των τιμών των μετοχών, καθώς τα πιο δημοφιλή ETF τείνουν να παρακολουθούν τους σημαντικότερους δείκτες της αγοράς. Το πρόβλημα με τη δημοτικότητα αυτού του τρόπου επένδυσης είναι ότι, ενώ δουλεύει τέλεια στην φάση που οι τιμές έχουν ανοδική πορεία, έχει τη δυνατότητα να επιδεινώνει τις μελλοντικές διορθώσεις και να πιέζει ασύμμετρα τις αγορές. Καθώς η αδιάκριτη πώληση των ETFs προκαλεί αντίστοιχα πώληση όλων των μετοχών που περιλαμβάνουν οι δείκτες, χωρίς διάκριση με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη τους. Σε αντίθεση με τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, τα ETFs δεν κατέχουν ρευστά για την εκπλήρωση των εντολών εξαργύρωσης. Πρέπει να πουλήσουν μετοχές όταν οι επενδυτές αποφασίσουν να εξαργυρώσουν.

Μετά από τα παραπάνω, δεν είναι να απορεί κανείς που υπάρχουν αναλυτές, όπως αυτοί της StarCapital Research, που κατηγοριοποιούν τις αγορές με βάση μια ποικιλία παραμέτρων και ανάμεσά τους την τιμή της μετοχής προς τα εταιρικά κέρδη τα τελευταία 10 χρόνια (CAPE) αλλά και το Ρ/Ε. Κατατάσσουν τις μετοχές των ΗΠΑ στην 40η θέση. Με CAPE 28 και Ρ/Ε 22,4, με πρώτες τις μετοχές της Νοτίου Κορέας που έχουν CAPE 15,3 και Ρ/Ε 12,9. Επόμενη, η αγορά μετοχών της Αυστρίας με CAPE 17,4 και Ρ/Ε 16,6 και τρίτη, η αγορά μετοχών της Τσεχίας με CAPE 8,8 και Ρ/Ε 12,9. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς στην κατάταξη της StarCapital Research, για τα αναπτυγμένα χρηματιστήρια συνολικά το CAPE είναι 23,4 και το Ρ/Ε 21,0. Με το Ρ/Ε των κινέζικων μετοχών στο 7,4 και των Ρωσικών στο 7,1.

Ο δε Simon Maierhofer δηλώνει, πως με τους ίδιους δείκτες που του έδωσαν την κίνηση της αγοράς για το χαμηλό του 2016 και την μετεκλογική άνοδο, τώρα προβλέπει στο τέλος του δωδεκάμηνου από τώρα, ο S&P500 να μείνει στα τρέχοντα επίπεδα ίσως και λίγο χαμηλότερα. Αντίθετα, απαντώντας πως το χρηματιστήριο διατηρεί αμείωτη την εμπιστοσύνη του στον Ντόναλντ Τραμπ, μια ομάδα αναλυτών επιμένει ότι οι τιμές είναι σε ιστορικά υψηλά, γιατί τα εταιρικά κέρδη χτυπούν νέα ιστορικά υψηλά και η παγκόσμια οικονομία βελτιώνεται. Υπάρχουν θύλακες στα χρηματιστήρια που είναι όντως υπερτιμημένες οι μετοχές, αλλά ο S&P500 συνολικά, δεν έχει στρεβλή κεφαλαιοποίηση.

ΧΑ

Για την αγορά της Αθήνας αυτά που περίμεναν οι επαγγελματίες επενδυτές ήταν πολλά. Από την έκθεση του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του χρέους ως την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και των προοπτικών της από την S&P. Ο επικεφαλής της ΕΚΤ και οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ δεν προσέφεραν εκπλήξεις με τις αναφορές για την ελληνική περίπτωση. Ενώ ο γνωστός Οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας βελτίωσε την αξιολόγησή του αφού ο χαρακτηρισμός θετικό outlook σημαίνει πιθανότητα από 33% και πάνω στο επόμενο 12μηνο να αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία. Υπήρχε, εκτός από τα παραπάνω, σαν παράγοντας στη διαμόρφωση της τάσης και η εκπνοή των σειρών Ιουλίου στα παράγωγα προϊόντα του 25άρη.

Η ποιοτική προσέγγιση της στατιστικής των συναλλαγών αποκαλύπτει ότι σε τέσσερις από τις πέντε συνόδους, η τιμή ανοίγματος ήταν ψηλότερα από την τιμή κλεισίματος, ενώ οι πτωτικές συνεδριάσεις είναι μόνο δύο αλλά με μεγάλες σχετικά μεταβολές. Συνεπώς η κόπωση των ενεργών επενδυτών αποτυπώθηκε και σε άλλα επίπεδα εκτός τις απώλειες των ΓΔ και 25άρη. Ο τζίρος της Παρασκευής στα 69,052 εκατ. ευρώ ήταν ο μεγαλύτερος με χαμηλότερο αυτόν της Δευτέρας στα 52,357 και ο μέσος ημερήσιος διαμορφώθηκε στα 62,643 εκατ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο τζίρος των τραπεζικών blue chip πέρασε κάτω από το 40% του συνολικού στις τρεις από τις πέντε μέρες και πέρασε το 50% μόνο την Παρασκευή ενώ τη Δευτέρα ήταν πάνω από 46%, ενώ σε αρκετές συνεδριάσεις από τον Μάιο και μετά αποτελούσε ποσοστό άνω του 60% του συνολικού.

Αυτό καθιστά τις μεταβολές των επιμέρους μετοχών του 25άρη εξαιρετικά σημαντικές καθώς κατά την εκτίμησή μας οι μετοχές του αντιτραπεζικού μπλοκ ήταν οι πρωταγωνιστές. Ενώ οι τραπεζικές μετοχές δεν πιέστηκαν τόσο, αν και ήταν η ραχοκοκαλιά στην άνοδο που ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου του 2016, που παρέλαβε τον ΓΔ από τις 520 μονάδες και τη Δευτέρα 17/7/17 τον έφερε στις 860. Μετά από ένα χρόνο και τρεις βδομάδες ανέβηκε ο μέσος όρος +65,38% στην αρχή της εβδομάδας, που στο τέλος της, η επίδοσή του περιορίστηκε στο 62,69%.

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,19% και έφθασε στις 858,08 μονάδες το ψηλότερο επίπεδο κλεισίματος σε βάθος άνω των δύο ετών. Ο 25άρης έκλεισε στις 2226,87 με μεταβολή +0,15%. Μικτή και ισορροπημένη η εικόνα των μεταβολών των κλαδικών δεικτών. Την Τρίτη οι επενδυτές πίεσαν τις τιμές σχεδόν καθολικά και αντιστάθηκαν οι μετοχές Τεχνολογίας και Πετρελαίου Αερίου ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,17% και έφθασε στις 848,07 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2201,83 με μεταβολή -1,12%. Την Τετάρτη η πορεία ήταν ανοδική, με μικρό εύρος διακύμανσης. Είχαμε μετά τις 11:40 μόνιμη εγκατάσταση θετικής μεταβολής. Το πλήθος των ανοδικών κλάδων ήταν μεγάλο και απώλειες που μέτρησαν για τους βασικούς δείκτες είχανε οι εταιρίες στα Προσωπικά Οικιακά Είδη -0,99% και Τεχνολογίας -0,99%.

Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,65% στις 853,54 μονάδες ο 25άρης εμφάνισε μεταβολή +0,59% κλείνοντας στις 2214,72. Την Πέμπτη οι βασικοί δείκτες είχαν πορεία σχήματος V με τη δεύτερη γραμμή του πιο κοντή. Μέτρησαν θετικά οι μεταβολές των Τραπεζών και ο ΓΔ έκλεισε πάνω από τις 854,5 μονάδες που είναι το τρίτο καλύτερο κλείσιμο στη διετία. Ο 25άρης κρατήθηκε πάνω από τις 2217,5 με άνοδο +0,13% αλλά ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στις εταιρίες Πετρελαίου Αερίου -1,17%, Κατασκευές Υλικά -1,15%, Τηλεπικοινωνιών -0,73%. Την Παρασκευή, παρά την ανοδική ώθηση που θέλησαν να δώσουν οι θεσμικοί στις δημοπρασίες μέσω των Τραπεζικών blue chip, οι πιέσεις ήταν ισχυρές με αποτέλεσμα το κατώτερο εβδομάδας να σημειωθεί στο μέσο των συναλλαγών στις 843,9 μονάδες. Ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,00% και έφθασε στις 845,97 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2194,14 με μεταβολή -1,06%. Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες των εταιριών Τεχνολογίας +2,76% από +3,19%, Τραπεζών +0,47% από +0,33% και ο FTSEΜ +0,04% από +0,62%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι κλαδικοί δείκτες των εταιριών στις Κατασκευές Υλικά -4,02%, Τροφίμων Ποτών -2,54%, Βιομηχανικών Προϊόντων -2,27%, στα Προσωπικά Οικιακά Είδη -2,09%, Πετρελαίου Αερίου -1,81%, Ακίνητης Περιουσίας -1,55%, Εμπορίου -1,31%, Πρώτων Υλών -1,28%, Κοινής Ωφέλειας -1,13%.

Η εικόνα των blue chip μετά την εβδομάδα εκπνοής των σειρών Ιουλίου δεν μοιάζει με των προηγουμένων. Υπάρχουν λίγα με υπολογίσιμη άνοδο κόντρα στο ρεύμα. Ήτοι η ΔΕΗ με κέρδη +5,33% και εκτίναξη από το κατώτερο εβδομάδας +6,28%, η ΠΕΙΡ +2,71% και εκτίναξη από το κατώτερο εβδομάδας +6,43%, και ΕΧΑΕ +2,32% και εκτίναξη από το κατώτερο εβδομάδας +3,01%. Περισσότερα ωστόσο ήταν όσα είχαν απώλειες υπερδιπλάσιες από του 25άρη. Ήτοι, ΤΙΤΚ -8,02% και κλείσιμο στο ελάχιστο εβδομάδας, ΜΟΗ -4,74% και κλείσιμο ομοίως, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3,93%, ΒΙΟ -3,37%, ΓΡΙΒ -3,11%, ΕΕΕ -2,78% και ΜΟΗ -2,63%.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Ψύχραιμοι οι traders μετά την εκπνοή

Στην τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου, είχαμε την εκπνοή των σειρών στα ΣΜΕ και τα options του 25άρη και την αναγκαία μετακύληση θέσεων. Εμφανίστηκαν μετριοπαθώς δυσοίωνα στοιχήματα για την τάση του δείκτη των blue chip. Ο όγκος των ΣΜΕ της σειράς, Ιουλίου, ανήλθε στα 2152 τη μέρα. Ο FTSE25 κατέληξε στις 2194,14 μονάδες με εβδομαδιαία μεταβολή -1,32%. Στα options του, ο λόγος των calls προς τα puts διαμορφώθηκε στο συχνά εμφανιζόμενο 4,2:1.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη συνολικά, αυξήθηκαν +164%. Οι ανοικτές θέσεις περιορίστηκαν σε 5.669 από 9.367. Ο μέσος όγκος της σειράς Ιουλίου, αυξήθηκε κατά 79,2%, ενώ της σειράς Αυγούστου ανήλθε στα 1973 από 408 συμβόλαια ημερησίως και κατέληξε με 5346 ανοικτές θέσεις. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου ανοίχθηκαν 353 θέσεις με 125 ΣΜΕ μέσο ημερήσιο όγκο. Η εκκαθάριση του ΣΜΕ Αυγούστου, ορίστηκε στις 2191,25 μονάδες, με προ-πορεία του 25άρη 3 μονάδες.

Όπως τα καταφέραμε ως χώρα, στο τρέχον έτος το κορυφαίο γεγονός για την οικονομία και το ΧΑ ήταν η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο Eurogroup της 15 Ιουνίου. Θυμίζουμε ότι η αγορά ανέμενε να κλείσει η υπόθεση στο προηγούμενο, που έγινε στις 22 Μαΐου. Για αυτό σε τρεις βδομάδες, από τις 24 Απριλίου ως τις 15 Μαΐου, το ΧΑ εμφάνισε άνοδο +6,05% την πρώτη, +5,87% τη δεύτερη και +4,66% εκείνη που τελείωσε στις 12 Μαΐου. Από τις 672 μονάδες κατέληξε στις 789 έχοντας αγγίξει τις 800, προεξοφλώντας την επιτυχή κατάληξη στο Eurogroup του Μαΐου. Αλλά δεν επιβεβαιώθηκε και ο ΓΔ κινήθηκε πλάγια μεταξύ 780 και 800 μονάδων. Η προεξόφληση επιτυχίας στις 15 Ιουνίου σχημάτισε την πρόσφατη αλυσίδα ανοδικών εβδομάδων όπου το βήμα ανόδου ανά εβδομάδα ήταν της τάξης του +1,84% με τη βδομάδα του Eurogroup να έχει τη μικρότερη άνοδο.

Μετά από πέντε ανοδικές εβδομάδες, η τρίτη του Ιουλίου, έφερε απώλειες -1,32% στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης και -1,23% στον μέσο όρο της αγοράς. Ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σκαρφάλωσε +2,22%, όταν οι μεγαλύτερες αγορές της ευρωζώνης εμφάνισαν πτώση μεγαλύτερη με τον DAX να υποχωρεί -3,1% σε πέντε συνεδριάσεις. Σε μεγάλο ποσοστό οι κινήσεις στις υπόλοιπες αγορές του ευρώ ήταν πυξίδα για τη στάση των θεσμικών στο ΧΑ. Για το κλίμα που σχηματίστηκε από το μεσημέρι της Πέμπτης και μετά, μέτρησε ιδιαίτερα η απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια στη ζώνη του κοινού νομίσματος και η καθοδήγηση, μέσω των απαντήσεων του Μάριο Ντράγκι στην συνέντευξη τύπου. Κεντρικό χαρακτηριστικό του το ισχυρότερο ευρώ που υπογραμμίζει την προσδοκία των επενδυτών για την έναρξη του ψαλιδίσματος στην χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, από το φθινόπωρο και μετά.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Η κατοχύρωση μέρους των συσσωρευμένων κερδών των πέντε εβδομάδων ανόδου του Χ.Α. στάθηκε ικανή να 'λυγίσει' την δυναμική και να διορθώσει την Αγορά.

Το γύρισμα των τιμών έγινε με σχετικά περιορισμένο τζίρο, αποτέλεσμα δύο κυρίως συνιστωσών: την εποχική συρρίκνωση λόγω των Θερινών διακοπών και τη στάση αναμονής ενόψει της έκθεσης του ΔΝΤ για την βιωσιμότητα του χρέους, περιόρισαν το ενδιαφέρον καθώς η εγχώρια ειδησεογραφία δεν είχε περιεχόμενο ικανό να δώσει εναύσματα ακόμα και σε μικρό επίπεδο.

Η διόρθωση κρίνεται φυσιολογική και εντός των ορίων που θα αναμένονταν μετά από ένα ράλι τιμών, που είχε αποδέκτες το σύνολο της Χρηματιστηριακής Αγοράς. Η Αγορά "έμεινε από καύσιμα" έχοντας εξαντλήσει την διαθέσιμη δημοσιευμένη πληροφορία και ο επόμενος καταλύτης αναζητείται είτε σε μια πιθανή αλλαγή της πιστοληπτικής αξιολόγησης από την S&P (που έγινε μόνο εν μέρει) είτε από την έκδοση του ομολόγου της Ελληνικής Δημοκρατίας που φημολογείται έντονα ότι θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα από την δεύτερη εξέλιξη θα υπάρξουν σημαντικές ποσοτικές (κουπόνι, κάλυψη, αριθμός επενδυτών) και ποιοτικές (είδος επενδυτών, ταχύτητα κάλυψης) αναγνώσεις που θα έδιναν αφορμές αναπροσαρμογής τόσο του ασφάλιστρου κινδύνου της Ελληνικής Αγοράς όσο και για την δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών δανεισμού των εισηγμένων εταιρειών από τις Αγορές.

Ο πρώτος κύκλος εξόδου των Επιχειρήσεων στην Αγορά ομολόγων του Χ.Α. ήταν επιτυχημένος, καθώς οι εκδόσεις έτυχαν υπερκαλύψεων και η συμπίεση του κόστους δανεισμού είχε νόημα, αφού επετεύχθησαν αξιόλογες χρηματοοικονομικές εξοικονομήσεις.

Η παραμονή στην βραχυπρόθεσμη υπερτιμημένη ζώνη επί ένα μήνα και οι καθοδικές αποκλίσεις των ταλαντωτών "λύγισαν" τον Γενικό Δείκτη την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να χαλάνε την "μεγάλη εικόνα". Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πληρωθούν τιμές κάτω από τις 810 μονάδες, ώστε να υπάρχει ένα πλήρες σύστημα σημάτων πώλησης από τους κινητούς μέσους βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

Η παραμονή πέριξ των πρόσφατων υψηλών, συνοδεύεται από συνεχή σήματα αγορών και πωλήσεων, που εξουδετερώνουν την ισχύ τους σε δύο, ή τρεις συνεδριάσεις απόρροια της ευθύγραμμης κίνησης που ακολουθεί ο Γενικός Δείκτης. Είναι χαρακτηριστικό ότι την εβδομάδα που πέρασε το εύρος κίνησης περιορίστηκε σε 16 μονάδες, ή σε ποσοστό 1,8%.

Η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να κινηθεί σε σταθεροποιητικό τέμπο, καθώς οι 860 μονάδες δείχνουν ότι θα χρειαστούν περισσότερα "καύσιμα" από πλευράς τζίρου για να διασπαστούν. Συμπερασματικά η στάση της Αγοράς εδώ θα είχε νόημα ως προς το "χώνεμα" των τιμών, δίνοντας χρόνο στο να αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα από τα εξάμηνα των εταιρειών που ξεκινούν σε λίγες ημέρες.

Οι εταιρείες ΣΑΡ -0,25% (26/7) και ΤΙΤΚ (27/07) ανοίγουν την αυλαία των αποτελεσμάτων εξαμήνου την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ τις δημοσιεύσεις θα ακολουθήσουν τηλεδιασκέψεις με τις διοικήσεις ως είθισται. Την Δευτέρα (24/7) λήγει η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για το 66% της ΔΕΣΦΑ με πιθανότερη ωστόσο εξέλιξη την παράταση της προθεσμίας. Τέλος, στο εξωτερικό η FED συνεδριάζει για τα επιτόκια την ερχόμενη Τετάρτη ενώ αποτελέσματα εταιρειών στις ΗΠΑ θα έχουν την τιμητική τους στην πιο φορτωμένη εβδομάδα της περιόδου.

H ερχόμενη Πέμπτη είναι η πιο 'γεμάτη' ημέρα των ανακοινώσεων του δευτέρου τριμήνου, καθώς είναι προγραμματισμένες πάνω από 700 δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν σήμερα Δευτέρα 24/7 καθώς η ζήτηση για μετοχές κάμφθηκε και οι δείκτες έχασαν τα πρόσφατα ισχυρά κέρδη τους, ενώ η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έστειλε το ευρώ στα υψηλά δύο χρόνιων με αντίστοιχη υποχώρηση για το δολάριο.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 0,2%. Η Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,9%, καθώς πιέστηκε από ένα ισχυρότερο γιεν.

Οι κινεζικές μετοχές αντιστάθηκαν στην τάση, με τα blue chips να αυξάνονται κατά 0,3% ο Shanghai Composite να κερδίζει 0,2%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 0,4%. Οι μετοχές της Αυστραλίας υποχώρησαν 1% και το KOSPI της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 0,1%.

Την Παρασκευή, οι μετοχές του MSCI για την παγκόσμια αγορά τερμάτισαν μια κερδοφόρα σειρά 10 ημερών, παίρνοντας μια ανάσα από ένα ράλι που τους ώθησε σε ρεκόρ υψηλών την προηγούμενη σύνοδο. Οι ρευστοποιήσεις συνεχίστηκαν τη Δευτέρα, με τον δείκτη οριακά χαμηλότερα.

Το ευρώ διαπραγματεύθηκε ελαφρώς υψηλότερα στα 1,169 δολάρια σήμερα, μόνο ένα κλικ κάτω από ένα υψηλό δύο ετών στα 1,1684 δολάρια που εμφανίστηκε νωρίτερα στη σύνοδο.

Οι παρατηρήσεις του προέδρου της ΕΚΤ Mario Draghi την Πέμπτη, που απέφυγε εμφανώς να επικαλεστεί ως πρόβλημα την πρόσφατη δύναμη του ευρώ, ενθάρρυναν τους traders που είχαν πειστεί ότι η κεντρική τράπεζα θα αρχίσει να μειώνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων αργότερα φέτος.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

«Υπάρχουν τόσο οι προθέσεις όσο και οι προϋποθέσεις για την πρώτη έξοδο στις αγορές» τονίζει σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επισημαίνοντας ότι «η χρονική στιγμή θα επιλεγεί ώστε η έξοδος να είναι απόλυτα ασφαλής και επιτυχημένη».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτεντάκη, τα επιτόκια της αγοράς θα είναι υψηλότερα από εκείνα του ESM. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι «το ζητούμενο, στη συγκεκριμένη φάση, δεν είναι η εξεύρεση της φθηνότερης πηγής δανεισμού, αλλά η σταδιακή επαναφορά της χώρας στην κανονικότητα της χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές, ώστε να σταματήσει η εξάρτηση από τον πολιτικό δανεισμό του επίσημου τομέα».

Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση επί των εξελίξεων. Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, πριν τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου θα έχουν καταστεί γνωστά ελάχιστα μακροοικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης. Επιπλέον, οι φορείς χάραξης της νομισματικής πολιτικής θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε απόφαση, πριν την έκβαση των ομοσπονδιακών εκλογών στη Γερμανία.

Τους λόγους αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος του α’ εξαμήνου επιχειρεί να αναλύσει ηAlpha Bank, ΑΛΦΑ-0,88% στο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Το πλεόνασμα στο πρωτογενές ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 1,9 δισ. ευρώ, υψηλότερο κατά 1,5 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, γεγονός το οποίο αποδίδεται: Στη μικρή αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 0,3 δισ. ευρώ Στη μείωση των πρωτογενών δαπανών κατά 0,8 δισ. ευρώ Στη μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 0,4 δισ. ευρώ

Σε εκατέρωθεν πολιτικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι παραβλέπουν τα οικονομικά δεδομένα, αποδίδει ο Νοnresident Senior Fellow στο Brookings Institute, Θοδωρής Πελαγίδης, την πρόθεση της κυβέρνησης και -όπως φαίνεται- των θεσμών να δανειστεί σύντομα το ελληνικό κράτος από τις αγορές ακόμη και με ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο.

Σε θετική, από σταθερή προηγουμένως, αναβάθμισε ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standar & Poor’s την προοπτική (outlook) του ελληνικού αξιόχρεου, επιβεβαιώνοντας ωστόσο την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων της Ελλάδας σε «Β-/Β».

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, ότι η ανάκαμψη της οικονομίας, παράλληλα με τις νομοθετημένες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, θα επιτρέψει στην Ελλάδα να μειώσει το χρέος της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ και το κόστος εξυπηρέτησής του μέχρι το 2020.

Τη διαγραφή των μετοχών της Ιονική Ξενοδοχειακή ΙΟΝΑ Α.Ε. από το «ταμπλό» του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας είχε σταματήσει από τις 23 Ιουνίου. Η παραπάνω εξέλιξη συνιστά απόρροια της εξαγοράς του 100% των μετοχών από τη Home Holdings A.E. Συμμετοχών μέχρι πρότινος ανήκε στην Alpha Bank..

Την απορρόφηση των θυγατρικών Envitec AΠΕ Α.Ε. και Saniprime A.E. Eνεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Envitec A.E.

Παράλληλα, οι μέτοχοι άναψαν το πράσινο φως στην έκθεση για τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Στην ανασυγκρότηση του διοικητικού της συμβουλίου προχώρησε η Axon A.E. Συμμετοχών, μετά την παραίτηση του Ιωάννη Κεπενέκη.

Η εταιρεία αποφάσισε να μην αντικαταστήσει το παραιτηθέν μέλος και ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνεται πλέον, έως εξής: Σταματάκη Βασιλική του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος Λιακουνάκος Θωμάς του Νικολάου - Μη εκτελεστικό μέλος Κωνσταντίνος Λεόντιος του Δημητρίου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος Μαρία Κοντομού του Ευαγγέλου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σε συμφωνία για την πώληση της ρουμανικής θυγατρικής, Banca Romaneasca, έχει έρθει η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+1,65% της Ελλάδος (ETE), σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αγοράστρια εταιρεία θα είναι η ουγγρική OTP Bank, η οποία στοχεύει στην τόνωση της παρουσίας της στην κεντρική Ευρώπη. Η πώληση της Banca Romaneasca εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει την αποχώρηση από τις τραπεζικές αγορές των Βαλκανίων. Το αντίτιμο του deal, προς το παρόν, είναι άγνωστο.

Τη διαγραφή των μετοχών της FHL H. Kυριακίδης Μάρμαρα - Γρανίτες ΑΒΕΕ από το «ταμπλό» του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν της χθεσινής της συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας είχε σταματήσει από τις 23 Ιουνίου. Η παραπάνω εξέλιξη συνιστά απόρροια της εξαγοράς του 100% των μετοχών από την Αντίοχος Α.Ε. Συμμετοχών.

Την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα οικονομικά μεγέθη της ΟΠΑΠ ΟΠΑΠ-0,59% Α.Ε. για το α’ εξάμηνο του 2017.

Την επόμενη ημέρα (13/9), θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των επενδυτών και των αναλυτών, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch διατήρησε αμετάβλητο στην κατηγορία των «σκουπιδιών» το αξιόχρεο των κρατικών ομολόγων της Τουρκίας, επικαλούμενος τους πολιτικούς κινδύνους στη χώρα και στην περιοχή, αλλά και τις επιπτώσεις των μέτρων για την τόνωση της οικονομίας που εφαρμόζει η κυβέρνηση, κρίνοντας ότι θα πλήξουν τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας.

Η προοπτική του αξιόχρεου της Τουρκίας είναι «σταθερή», πρόσθεσε η Fitch στην ανακοίνωσή τ

Έντονες και ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια η περιθωριοποίηση ενός εξαιρετικά σημαντικού αριθμού νέων ανθρώπων ηλικίας 20-34 οι οποίοι είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκτός εκπαίδευσης και έξω από οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης (Νeither in Employment nor in Education or Training - NEET). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μέσα στο 2016 καταγράφηκαν σχεδόν 17 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20-34 ετών που δεν ήταν ούτε στην απασχόληση ούτε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η όξυνση των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, εκτός του πολιτικού πεδίου, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις και σε επιχειρηματικό επίπεδο, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να «απειλεί» την Deutsche Bank και άλλες γερμανικές εταιρείες - κολοσσούς.

Η διπλωματική κρίση, η οποία έχει κορυφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αναμφίβολα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομία, διαταράζοντας τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Μάρκους Σέντερ, κορυφαίο στέλεχος της συντηρητικής Χριστιανικής Κοινωνικής Ένωσης (CSU), βαυαρικού αδελφού κόμματος της κεντροδεξιάς Χριστιανικής Δημοκρατικής Ένωσης (CDU) της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, εξέφρασε την αντίθεσή του στα σχέδια του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, δηλαδή τον διορισμό ευρωπαίου υπουργού Οικονομικών και τη δημιουργία κοινού προϋπολογισμού των χωρών της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Μείωση εμφάνισαν στο β’ τρίμηνο του 2017 τα οικονομικά μεγέθη της General Electric, παρότι αποδείχθηκαν καλύτερα του αναμενόμενου.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 1,19 δισ. δολάρια έναντι 2,76 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σε προσαρμοσμένη βάση, η κερδοφορία ανήλθε σε 0,28 δολάρια/μετοχή, έναντι των εκτιμήσεων περί κερδών 0,25 δολαρίων.

Αύξηση εμφάνισαν στο β’ τρίμηνο του 2017 τα έσοδα της Hermes International, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 8,9% σε 1,36 δισ. ευρώ.

Σε προσαρμοσμένο επίπεδο, τα έσοδα σημείωσαν άνοδο κατά 8,3% έναντι αύξησης 11% το α’ τρίμηνο του 2017 και 7,4% το β’ τρίμηνο του 2016. Όσον αφορά τον κλάδο των δερμάτινων προϊόντων, ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων επιβραδύνθηκε στο 9,7% έναντι 15% το α’ τρίμηνο.