Έκτο Ελληνικό Επενδυτικό Forum στη Νέα Υόρκη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum στη Νέα Υόρκη που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, για πρώτη φορά φέτος, η συνεργασία του Χρηματιστηρίου με το Enterprise Greece επέκτεινε το πεδίο αναφοράς του Forum εμπλουτίζοντας σχετικά το επενδυτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Η διοργάνωση του Investment Forum φέτος συνδυάστηκε με επίσκεψη στις 18-20 Ιουνίου, στην Ουάσιγκτον όπου δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής τόσο στο «2017 SelectUSA Investment Summit» όσο και σε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς φορείς όπως το Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο (US Chamber of Commerce) και το Αμερικάνικο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (US Council of Competitiveness). Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής επίσκεψης στην Ουάσιγκτον πραγματοποιήθηκαν παράλληλες στοχευμένες συναντήσεις με επενδυτικούς οίκους, Αμερικανούς επιχειρηματίες, ομάδες επιρροής καθώς και με εταιρείες που εκπροσωπούν σημαντικές επιχειρήσεις και επενδυτές όπως η Hogan Lovells.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.

Συμμετείχαν οι Εισηγμένες Εταιρείες:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ GRIVALIA PROPERTIES LAMDA DEVELOPMENT MARFIN ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΟΠΑΠ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΙΤΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εκπρόσωποι των Διοικήσεων και οι υπεύθυνοι των επενδυτικών σχέσεων των παραπάνω εταιρειών συναντήθηκαν με διαχειριστές κεφαλαίων και επενδυτικούς οίκους σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις (Β2Β). Συνολικά συμμετείχαν 65 επενδυτικά funds, 90 διαχειριστές χαρτοφυλακίων ενώ πραγματοποιήθηκαν 450 κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρείες.

Στο πλαίσιο του Forum, στις 22 Ιουνίου, διοργανώθηκε ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία σε φάση αναστροφής». Στη συνάντηση κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου ο οποίος μίλησε με θέμα «Η Ελληνική Οικονομία με μια ματιά» και ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ με θέμα «Η άποψη των ΗΠΑ για την Ελληνική οικονομία».

Στην παρέμβασή του, ο κ. Παπαδημητρίου εστίασε στην αισθητή βελτίωση που έχει συντελεστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σημαντικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στους τομείς της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, του εξωτερικού εμπορίου, της βιομηχανικής παραγωγής και της μείωσης της ανεργίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το 2017 αναμένεται να είναι το πρώτο έτος που η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει σημαντικά σημάδια ανάπτυξης της τάξης του 2%.

Αναφέρθηκε τέλος, στο σημαντικό αριθμό μεταρρυθμίσεων που έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε διάφορα πεδία (αγορά εργασίας, βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.α.) και εστίασε στους λόγους για τους οποίους αξίζει να επενδύσει κάποιος σήμερα στη χώρα. Όπως τόνισε, η επιχειρηματική κερδοφορία έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό, η Ελλάδα διαθέτει εξειδικευμένο, άρτια καταρτισμένο και ανταγωνιστικό από πλευράς κόστους εργατικό δυναμικό, ενώ οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας που σχετίζονται με τη γεωστρατηγική της θέση, την πολιτική και νομισματική της σταθερότητα και τους απαράμιλλους φυσικούς πόρους που διαθέτει.

Στην έναρξη της ενημερωτικής συνάντησης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Καθηγητής Χαράλαμπος Γκότσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι: «Βασικό πλεονέκτημα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είναι η εξωστρέφειά της και το πολύ καλό δίκτυο πρόσβασης στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Η εμπιστοσύνη του αλλοδαπού επενδυτικού κοινού αποτυπώνεται με τη συμμετοχή του στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς που ανέρχεται σε 62,5 %, βάσει στοιχείων από τις 31 Μαΐου). Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016 των εισηγμένων εταιρειών της κύριας αγοράς του Χρηματιστηρίου, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα».

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος από την πλευρά του δήλωσε: «Με τη θετική εξέλιξη της δεύτερης αξιολόγησης η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον και να επανέλθει στις αγορές. Ο ιδιωτικός τομέας παρά τις αντιξοότητες παρέμεινε δυναμικός, υποστήριξε την εθνική οικονομία, εξυγιάνθηκε σε μεγάλο βαθμό και δημιουργεί τις προσδοκίες που προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Το νέο αυτό περιβάλλον δημιουργεί μια ακόμη ευκαιρία για να επανέλθει η Ελλάδα στην κανονικότητα και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στα μάτια των επενδυτών που αναμένουν να συνεχίσουμε αταλάντευτα το δρόμο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και της υλοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων με ενιαία φωνή και σταθερότητα».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Γκότσης μεταξύ άλλων τόνισε: «Τα συμπεράσματα από το επενδυτικό φόρουμ Αθηνών σε Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη Αθήνα είναι εξαιρετικά. Σε όλες τις επαφές ήταν διάχυτη η αλλαγή κλίματος στο ειδικό επενδυτικό κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Δεν υπήρχαν πλέον ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της χώρας, αλλά μόνο για επενδυτικές ευκαιρίες και ειδική ενημέρωση κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές, Χρηματιστήριο Αθηνών και Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για την άρτια οργάνωση, αλλά και τις προσπάθειες για προβολή της οικονομίας μας σ´αυτό το μεγάλο επενδυτικό κοινό των ΗΠΑ».