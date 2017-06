Η ελληνική γαστρονομία «πουλάει»

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Η Ελλάδα διακρίνεται ιδιαίτερα ως γαστρονομικός προορισμός, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που πραγματοποίησε η HOTREC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής), της οποία μέλος είναι και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η έρευνα χαρτογραφεί υπηρεσίες και προϊόντα που οι ταξιδιώτες αναζητούν από ξενοδοχεία και εστιατόρια στο μέλλον, ενώ αποκαλύπτει παράλληλα τις τάσεις και τις ευκαιρίες που οι παράγοντες της φιλοξενίας πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν για να βελτιστοποιήσουν την προσέλκυση και τη διατήρηση της πελατείας.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στους TOP 3 προορισμούς στην Ευρώπη στην κατηγορία «Συνολική ποιότητα της τοπικής διατροφής», με τις δυο πρώτες να καταλαμβάνουν οι Σουηδία και Ιταλία. Παράλληλα η χώρα μας καταλαμβάνει την τρίτη θέση μεταξύ των TOP 3 καλύτερων προορισμών στην κατηγορία «Ποικιλία Τοπικών Τροφίμων», με τις Τουρκία και Φινλανδία να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις. Αντιθέτως, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μέσα στις πρώτες τρεις θέσεις στις κατηγορίες «Συνολική ποιότητα των Ξενοδοχείων» και «Ξενοδοχεία Value for Money». Στην κατηγορία «Συνολική ποιότητα των ξενοδοχείων» τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν οι τρεις σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία, τα ξενοδοχεία των οποίων παρά το γεγονός ότι λειτουργούν σε σχετικά ακριβό περιβάλλον για τους επισκέπτες, γενικά σημειώνουν πολύ θετική συνολική βαθμολογία ποιότητας, ενώ βρίσκονται και στις τρεις πρώτες θέσεις στην κατηγορία «το φιλόξενο προσωπικό στα ξενοδοχεία». Αντιστοίχως οι TOP 3 προορισμοί στην Ευρώπη στην κατηγορία «Ξενοδοχεία Value for Money» είναι οι Βουλγαρία, Κύπρος και Δημοκρατία Τσεχίας.

Η έρευνα αναδεικνύει τους παρακάτω πέντε βασικούς πυλώνες σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές τάσεις:

* Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ικανοποίησης TRAVELSAT © αξιολογεί την Ευρώπη ως ισχυρό ανταγωνιστή στην ικανοποίηση των προσδοκιών των διεθνών πελατών, με ανταγωνιστικές επιδόσεις μεταξύ των καταναλωτών από την Κίνα και την Ινδία ειδικότερα.

* Η αυθεντικότητα, η ευελιξία και ένα γνήσια φιλικό προσωπικό συνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του DNA ενός ξενοδοχείου, μαζί με ένα ασφαλές περιβάλλον που σέβεται την ιδιωτικότητα.

* Οι επισκέπτες εκτιμούν τις εμπειρίες φιλοξενίας χωρίς προβλήματα και την αίσθηση σαν στο σπίτι... μακριά από το σπίτι.

* Εντυπωσίασέ με! Οι millenials αναζητούν μοναδικά ξενοδοχεία που ανταποκρίνονται στην έντονη επιθυμία τους για ανακάλυψη, με cool σχεδιασμό, ψηφιακές καινοτομίες και εξατομικευμένες εμπειρίες.

* Ευρωπαϊκά εστιατόρια σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς αναδύονται στο προσκήνιο, ικανοποιώντας τους τουρίστες «foodie» και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των επισκεπτών.

«Τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία λαμβάνουν εξαιρετικές αξιολογήσεις από τους Κινέζους επισκέπτες, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εν όψει της χρονιάς Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας το 2018. Η σημασία της τοπικής γευστικής εμπειρίας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα μεταξύ των προσδοκιών των πελατών όσον αφορά τη γαστρονομία» εξηγεί ο Christian de Barrin, διευθύνων σύμβουλος της HOTREC.

Ο διευθύνων σύμβουλος της TCI Research Olivier Henry-Biabaud σχολιάζοντας την έρευνα σημειώνει ότι η «διαμονή και η εστίαση αποτελούν δύο παράγοντες που θα επηρεάσουν όλο και περισσότερο τη συνολική εμπειρία επισκεπτών σε έναν προορισμό».

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ Γ. Τσακίρης επισημαίνει ότι «η έρευνα περιέχει χρήσιμα στοιχεία για τον Έλληνα ξενοδόχο και παρέχει αισιόδοξα μηνύματα για το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, που το χαρακτηρίζει αυθεντικότητα, ασφάλεια και φιλόξενη διάθεση, παίρνοντας μάλιστα πρώτες θέσεις στον τομέα της τοπικής γαστρονομίας. Έρχεται να επιβεβαιώσει και τους βασικούς προσανατολισμούς του ΞΕΕ: την ποιοτική θωράκιση όλων των ξενοδοχειακών καταλυμάτων μέσα από τη διαδικασία της πιστοποίησης, τη διαφοροποίηση της ξενοδοχειακής εμπειρίας με το σήμα boutique hotel και την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας με το Πρόγραμμα “Ελληνικό Πρωινό στα ξενοδοχεία” ως σημαντικό μέσο προβολής και σύνδεσης του τουρισμού με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και την ίδια την κοινωνία».