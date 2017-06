Market Beat: Το διεθνές κλίμα διατηρεί την επιφύλαξη, θετικές οι εξελίξεις με τους Θεσμούς

Του Κώστα Ιωαννίδη

Οι επενδυτές έχουν κάνει τον ιστορικό τους συμβιβασμό σχετικά με το τι θα μπορούσε να πάρει η Ελλάδα από τους πιστωτές, με την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαπραγμάτευσης. Έδειξαν όμως καθησυχασμένοι από την λύση που προσέφεραν οι αρμόδιοι από το ΔΝΤ στο αδιέξοδο που θα προκαλούσε η αποχώρησή του από την τρόικα.

Αν η απογοήτευση από το Eurogroup της 22/5 ήταν αποτέλεσμα της ανατροπής προσδοκιών, για την εξέλιξη της σχέσης της χώρας με τις αγορές, ανάλογων της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα ήταν αρκετή η βουτιά από τις 797 στις 752 μονάδες. Είναι προφανές ότι οι θεσμικοί ακόμα και όταν αύξαναν τις θέσεις τους σε ελληνικές μετοχές όπως το Μάιο κρατούσαν μικρό καλάθι για το χρέος ενώ θεώρησαν την είσοδο της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ πιθανότερη με βεβαία την εκταμίευση της δόσης.

Το μηδενικό αποτέλεσμα άφησε τα πάντα σε εκκρεμότητα αλλά η εξέλιξη έδειξε πως έλλειπαν κάποια από τα προαπαιτούμενα που περνάνε σαν ουρά του πολυνομοσχεδίου σήμερα. Μετά από αυτό οι ξένοι θεσμικοί θα κρατήσουν τη δήλωση του επικεφαλής του EwG T. Wieser στην Αυστριακή εφημερίδα Salzburger Nachrichten. Δίνει 95% πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup της 15/6. Ως τότε το διεθνές κλίμα και οι διαθέσεις για rotation που έχει αναδείξει σημαντικούς νικητές στο έτος και στο δεύτερο τρίμηνο, θα διαμορφώνουν τάση. Αντίθετα η συμμετοχή των τραπεζών στην αθηναϊκή αγορά αποτελεί τον παράγοντα που γεννά τη μεγαλύτερη νευρικότητα στην κατεύθυνση των βασικών δεικτών. Μπορεί να σχετίζεται με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, μπορεί να πείστηκαν ορισμένοι από τις διαρροές των ιθυνόντων στις Βρυξέλλες. Χθες όμως οι θεσμικοί προσήλθαν στις συναλλαγές αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στις πιέσεις να ανοίξουν τον ασκό του επενδυτικού πανικού λόγω των ειδοποιήσεων από εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης.

Ο Μάριο Ντράγκι δεν προκάλεσε καμία έκπληξη στην επενδυτική κοινότητα. Ο τέως αρχηγός του FBI δεν έδωσε στοιχεία που θα προκαλέσουν νομικά θέματα στον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι οι αγορές, με τους επενδυτές προσεκτικούς αλλά όχι τρομαγμένους, κινήθηκαν στην Ευρώπη σταθεροποιητικά με τους δείκτες κοντά στα ιστορικά υψηλά τους και στο ΧΑ, έγινε μια προσπάθεια, να ξεπεραστούν ανοδικά οι 780 μονάδες. Δεν είχε απόλυτη επιτυχία αν και τα συστατικά της κίνησης ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Ι) Οι τράπεζες αποτέλεσαν τη βάση της ανόδου με πλάγια κίνηση διαρκώς σε θετικό πεδίο. ΙΙ)Το πλήθος των blue chip που αντιμετωπίστηκε με αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο οι αγοραίοι θεώρησαν ότι «χρωστούσαν» επιπλέον διόρθωση. ΙΙΙ)Σταμάτησε η κατρακύλα της ΔΕΗ, ΙV) διόρθωσε η ΕΕΕ από τα υψηλά της και V) στην αναμέτρηση μεταξύ ΕΛΠΕ και ΜΟΗ κέρδισε η δεύτερη.

Εδώ και μέρες ειδοποιούμε για την ρευστότητα και την αστάθεια που έχει εγκατασταθεί σε παγκόσμια κλίμακα που αφήνει σχετικά αδιάφορους τους διαχειριστές κεφαλαίου στις κεφαλαιαγορές. «Οι επενδυτές ξεχνάνε ότι ζούμε σε ένα πλανήτη που μεταμορφώνεται χωρίς σχέδιο. Γιατί κουράστηκε και απογοητεύτηκε μεγάλο ποσοστό των χαμηλών στρωμάτων κάθε πλούσιας χώρας».

Το αποτέλεσμα των Βρετανικών εκλογών έχει σοκάρει πρώτα από όλα τους Βρετανούς που πήγαν στις κάλπες χωρίς να επιβάλλεται, αλλά γιατί το ζήτησε η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι για να ισχυροποιηθεί κοινοβουλευτικά με στόχο να έχει μεγαλύτερη δύναμη στη διαπραγμάτευση για το Brexit. Αντί αυτού μειώθηκαν οι θέσεις του κόμματός της και αυξήθηκαν αυτές του κύριου αντιπάλου της.

Το αποτέλεσμα σοκ, πέτυχε να ρίξει το βρετανικό νόμισμα τουλάχιστον τρία αμερικανικά σεντ ή σχεδόν -2%, από φόβους ότι η πολιτική αναταραχή θα μπορούσε να καθυστερήσει και να περιπλέξει τις συνομιλίες του Brexit, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε 10 ημέρες.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Οριακά ανοδικά τερμάτισαν στη χθεσινή συνεδρίαση οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, στον απόηχο της κατάθεσης του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,04% στις 21.182 μονάδες, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε κέρδη κατά 0,03% στις 2.433 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτηςNasdaq κατέγραψε άνοδο κατά 0,39% στις 6.321 μονάδες.

Ο Κόμεϊ κατέθεσε ενώπιον της Γερουσίας και υποστήριξε ότι διατηρεί όλο το αρχείο των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ –κάτι που δεν έκανε επί προεδρίας Ομπάμα- επειδή τον θεωρεί «ενδεχομένως ψεύτη».

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές εκτίμησαν ότι τα λεγόμενα του πρώην διευθυντή του FBI δεν αναμένεται να πλήξουν σημαντικά τον Αμερικανό πρόεδρο και ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να σημειωθούν σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της φιλο-αναπτυξιακής κυβερνητικής ατζέντας.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου αυξήθηκε κατά 0,38% έναντι του ευρώ (1,1212 δολάρια), κατά 0,22% έναντι του γεν (110,03 γεν) και κατά 0,15% έναντι της στερλίνας (1,2940 δολάρια).

Στην αγορά εμπορευμάτων, τα συμβόλαια WTI υποχώρησαν κατά 0,22% στα 45,62 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν απώλειες κατά 0,40% στα 47,87 δολάρια. Η τιμή του χρυσού, παράλληλα, κατέγραψε πτώση κατά 0,94% στα 1.281,00 δολάρια.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, περαιτέρω μείωση εμφάνισαν οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς περιορίστηκαν κατά 10.000 σε 245.000 για την εβδομάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουνίου.

ΕΥΡΩΠΗ

Οριακές μεταβολές εμφάνισαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, στον απόηχο της απόφασης της ΕΚΤ να αφαιρέσει από το επίσημο ανακοινωθέν την αναφορά σε μελλοντική «μείωση των επιτοκίων».

Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,01% στις 389,15 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη κατά 0,32% στις 12.713 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε απώλειες κατά 0,38% στις 7.449 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,02% στις 5.264 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 1,46% στις 21.042 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 ενισχύεται κατά 0,75% στις 10.953 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Santander ενισχύθηκε άνω του 5% στον απόηχο της εξαγοράς της προβληματικής τράπεζας Banco Popolar. Στον αντίποδα, η μετοχή της Auto Trader διολίσθησε κατά 3% παρά την ενίσχυση των ετήσιων εσόδων κατά 9%.

H EKT, όπως και ευρέως αναμενόταν, διατήρησε αμετάβλητη την επιτοκιακή της πολιτική, ενώ προχώρησε στην υποβάθμιση των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό και στην αναβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη.

Ωστόσο, το στοιχείο που ξεχώρισε και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών, ήταν η αφαίρεση από το ανακοινωθέν της αναφοράς σε μελλοντική «μείωση των επιτοκίων», γεγονός το οποίο υποδηλώνει τη μερική αλλαγή της επικοινωνιακής στρατηγικής της Φρανκφούρτης.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, αύξηση εμφάνισε τον Απρίλιο ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στη Γερμανία, καθώς ενισχύθηκε κατά 0,8% έναντι των εκτιμήσεων περί ανόδου 0,5%.

Την ίδια ώρα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Γαλλίας ανήλθε στα 3,1 δισ. ευρώ έναντι 2,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σε 5,5 δισ. ευρώ από 4,7 δισ. ευρώ προηγουμένως. Τέλος, επιτάχυνση εμφάνισε στο α’ τρίμηνο του 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαίο επίπεδο και κατά 1,9% σε ετήσιο επίπεδο, έναντι 0,5% και 1,8% αντίστοιχα, το δ’ τρίμηνο του 2016.

ΧΑ

Σύνοδος χαμηλών όγκων και φρένο στην κάθοδο με πυλώνα τις Τράπεζες

Στην προτελευταία συνεδρίαση της δεύτερης χρηματιστηριακής εβδομάδας του Ιουνίου, οι θεσμικοί στην έναρξη έδειξαν πως θα ήταν σταθεροποιητικού χαρακτήρα με ανοδική τάση που θα αφορούσε στις Τραπεζικές μετοχές. Ο τραπεζικός δείκτης αλλά και οι βασικοί με ραχοκοκαλιά τα τραπεζικά blue chip έδειξαν έτοιμοι να κινηθούν πλάγια αλλά σταθερά σε θετικό πεδίο. Η μικτή εικόνα των ξένων αγορών μετά τις πρώτες ώρες δεν πέρασε στο ΧΑ, που οι δείκτες του έγραψαν χαμηλό μέρας κοντά στην τιμή ανοίγματος πάνω από τρεις φορές και το ίδιο συνέβη και για το μέγιστο μέρας.

Αναζήτηση του ελάχιστου δεν θα λέγαμε ότι υπήρξε στη σημερινή σύνοδο αλλά δοκιμάστηκε τρεις φορές ως τις 14:30 η στήριξη στις 776 μονάδες. Ο 25άρης άνοιξε στις 2064,71 μονάδες στις 14:27 έπιασε χαμηλό στις 2063,7 και στις 2063,25 στις 16:57 άρα δεν υπήρξε αναζήτηση του ελάχιστου παρά μόνο καθοδική νευρικότητα που όρισε πυθμένα της μέρας στις 2063 με μεταβολή +0,21% τρία λεπτά προ του τέλους της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Η διάχυση της διάθεσης για αγορές σε μετοχές έξω από τις Τράπεζες, επέτρεψε οι εντολές αγοράς να εστιάσουν σε πολλές μετοχές του αντιτραπεζικού μπλοκ, ενώ πιέσεις ασκήθηκαν σε λίγα blue chip, που με τα κέρδη τους στις προηγούμενες συνεδριάσεις, συνέβαλλαν στην μείωση των απωλειών των βασικών δεικτών. Όπως ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,67%, ΕΕΕ -1,49%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,10%.

Μέτρησαν θετικά οι μεταβολές από τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +1,46% από -3,30% την προηγούμενη, της ΕΤΕ στο +2,82% από -0,31%, ΕΥΡΩΒ +1,44% από -3,13% και η ΠΕΙΡ +1,00% από -3,37% στις 7/6. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι είχε ως κίνητρο να διατηρηθεί σε τιμές πάνω από τις 780 μονάδες, και δεν το πέτυχε.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ βελτιώθηκε όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (17 από 14) blue chip έναντι των καθοδικών (8 από 10) με κανένα αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο 27 από 20 την προηγούμενη σύνοδο, και 2 από 2 αμετάβλητες. Άρα, οι 11 από 18 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 44,290 από 59,734 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 15,13 από 22,73 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος υποχώρησε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι τράπεζες αποτελούν το 34,16% από 38,05% του συνολικού τζίρου.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,61% και έφθασε στις 779,05 από 774,29 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2068,40 από 2058,84 με μεταβολή +0,46%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή 1,2 μονάδων ψηλότερα στον ΓΔ και κατά 2,1 μονάδες τον 25άρη, κλείνοντας τον ΓΔ και τον 25άρη πιο κοντά στο μέγιστο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Με κέρδη έκλεισαν οι δείκτες των εταιριών Μέσων Ενημέρωσης +2,99% από 0,00%, Βιομηχανικών Προϊόντων +1,75% από +0,16%, Τραπεζών +1,71% από -2,52%, Κοινής Ωφέλειας +1,54% από -7,16%, Πετρελαίου Αερίου +1,05% από +1,42%, Προσωπικά Οικιακά Είδη +0,98% από +0,19%, Εμπορίου +0,83% από +3,03%, ο FTSEΜ +0,80% από -0,59%, ο ΓΔ +0,61% από -0,42%, Τηλεπικοινωνιών +0,61% από -0,81%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +0,58% από +0,15%, Τεχνολογίας +0,56% από -0,28%, Πρώτων Υλών +0,50% από +1,53%, ο 25άρης +0,46% από -0,42%, Ταξίδια Αναψυχή +0,34% από -0,90%, και Ακίνητης Περιουσίας +0,14% από +1,36%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι κλαδικοί δείκτες των εταιριών Τροφίμων Ποτών -1,44% από +1,58% και Κατασκευές Υλικά -0,63% από +1,19%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 44,290 από 59,734 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,432 από 4,351 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 38,990 από 51,890 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,790 από 1,958 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 53,061 από 52,847 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 44,133 από 61,366 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 56 από 41 των καθοδικών σε 35 από 61 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 20 από 21.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Επιστροφή των δυσοίωνων στοιχημάτων στα ΣΜΕ του 25άρη

Στην σύνοδο της Πέμπτης 8/6, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, διακύμανση 12,73 μονάδες. Στις 13:04 σημειώθηκε το μέγιστο στις 2075,98, με το ελάχιστο να εμφανίζεται στις 16:56 και ήταν οι 2063,25 μονάδες. Το κλείσιμο έγινε πιο κοντά στο ανώτερο της διακύμανσης στις 2068,40, με μεταβολή +0,46%. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 19,196 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα στα ΣΜΕ επί μετοχών ανέβηκε από τη μετακύληση θέσεων στη σειρά Σεπτεμβρίου.

Για τη σειρά Ιουνίου εμφανίστηκε όγκος 1206 συμβολαίων με ανώτερο στις 2076,50 μονάδες. Το κατώτερο ήταν οι 2058,00, οι δε ανοιχτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 4615 από 4417 με εκκαθάριση στις 2062,25 μονάδες. Ο όγκος των ΣΜΕ Ιουλίου ανήλθε σε 927 συμβόλαια για να σχηματιστούν 2371 ανοικτά συμβόλαια. Οι traders επέστρεψαν στις δυσοίωνες προσδοκίες, ορίζοντας προ-πορεία του 25άρη έναντι των ΣΜΕ Ιουνίου κατά 6,25 μονάδες περίπου.

Ο Γενικός Δείκτης έχει κρατηθεί πάνω από τις πρόσφατες κλασικές στηρίξεις του, όπως ο ΚΜΟ 30 ημερών που είναι στις 769,1 μονάδες, αλλά οι επιμέρους μετοχές έχουν διαφορετική εικόνα. Από τον 25άρη κινούνται σε υψηλά περιόδου οι ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΠΕ, και ΜΟΗ, ή πολλές διαπραγματεύονται απλά πάνω από τις στηρίξεις τους. Ο Τραπεζικός κλάδος ωστόσο, για άλλη μία φορά, παραμένει ο αδύναμος κρίκος και ο κλάδος που παράγει την υψηλότερη μεταβλητότητα.

Ο δείκτης των Τραπεζών διέσπασε καθοδικά από προχθές τον απλό ΚΜΟ 30 ημερών που σήμερα είναι στις 996,7 μονάδες, με τις επόμενες στηρίξεις στις 950 μονάδες και στη συνέχεια το "gap" στις 894,57 με 899,5 μονάδες από τις 28/4 στις 2/5.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Βαγγέλης Σιούτης της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ

Τέσσερις εβδομάδες συμπληρώνει ο Γενικός Δείκτης με κλεισίματα γύρω από την περιοχή των 780 μονάδων. Συσσώρευση αναμενόμενη, αφού μετά την απογοήτευση που προκάλεσε το προηγούμενο Eurogroup και οδήγησε τον Γενικό Δείκτη ως τις 752 μονάδες, η Χρηματιστηριακή Αγορά προσπαθεί να ισορροπήσει στα τρέχοντα επίπεδα και περιμένει τους επόμενους σημαντικούς σταθμούς που θα καθορίσουν την μελλοντική της πορεία.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο επόμενο Eurogroup στις 15/6. Οι προσδοκίες για μια καθαρή λύση έχουν εξανεμιστεί και το ζητούμενο, πια, είναι καταρχήν το κλείσιμο της αξιολόγησης και μια απόφαση με συμμετοχή του ΔΝΤ χωρίς χρηματοδότηση προς το παρόν και να υπάρξουν κάποιες δεσμεύσεις για το χρέος, ή προς την ΕΚΤ που να μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για την ένταξη των Ελληνικών ομολόγων στο "QE" (κάτι που προς το παρόν δείχνει δύσκολο).

Αυτή είναι πάντως η παράμετρος που μπορεί να δώσει την ώθηση στο Χρηματιστήριο για να αναμετρηθεί με την κορυφή των 800 μονάδων και στον Τραπεζικό κλάδο με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 1042 μονάδες.

Προς το παρόν, ενώ ο Γενικός Δείκτης έχει κρατηθεί πάνω από τις στηρίξεις του, όπως ο απλός ΚΜΟ 30 ημερών στις 766 μονάδες, διαφορετική είναι η εικόνα σε επιμέρους μετοχές. Μετοχές του FTSE Large Cap κινούνται σε υψηλά περιόδου(ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ), ή κρατούν πάνω από τις στηρίξεις τους, ενώ ο Τραπεζικός κλάδος, για άλλη μία φορά, αποδεικνύεται ο "αδύναμος κρίκος" και ο κλάδος με την υψηλότερη μεταβλητότητα.

Ο δείκτης των Τραπεζών διέσπασε καθοδικά τον απλό ΚΜΟ 30 ημερών που σήμερα είναι στις 990 μονάδες, με τις επόμενες στηρίξεις στις 950 μονάδες και στη συνέχεια το "gap" στις 894,57 μονάδες.

Πέρα από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, στη μικρή κεφαλαιοποίηση συνεχίζεται η κινητικότητα και η καταγραφή κερδών σε εταιρείες με επιχειρηματικές ειδήσεις και ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα.

Σήμερα

Η στερλίνα βούλιαξε στην Ασία σήμερα Παρασκευή 9/6, καθώς οι βρετανικές εκλογές δεν επέτρεψαν σε κανένα κόμμα να έχει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, ανησυχώντας τους επενδυτές που είχαν ήδη ξεπεράσει σημαντικούς παράγοντες κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα σοκ, πέτυχε να ρίξει το βρετανικό νόμισμα τουλάχιστον τρία αμερικανικά σεντ ή σχεδόν -2%, από φόβους ότι η πολιτική αναταραχή θα μπορούσε να καθυστερήσει και να περιπλέξει τις συνομιλίες του Brexit, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε 10 ημέρες.

Η ζημιά στο φρόνημα περιορίστηκε στις άλλες κεφαλαιαγορές, με τα futures για τον S&P 500 να αυξάνονται κατά +0,1%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας πρόσθεσε +0,52% και ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός από την Ιαπωνία αυξήθηκε κατά +0,2%.

Το ενιαίο νόμισμα της ευρωζώνης είχε υποχωρήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και δήλωσε ότι δεν είχε συζητήσει την αποδυνάμωση της εκστρατείας μαζικών αγορών ομολόγων της, στέλνοντας τις αποδόσεις ομολόγων των χωρών του ευρώ σε πολύμηνα χαμηλά.

Η Wall Street δεν τρόμαξε από την μαρτυρία του πρώην διευθυντού του FBI James Comey για τη διοίκηση του Προέδρου Donald Trump. Ο Comey κατηγόρησε τον Trump ότι τον ώθησε για να προσπαθήσει να υπονομεύσει την έρευνα για πιθανή αθέμιτη σύμπραξη από την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του με τις υποτιθέμενες προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσουν τις εκλογές του 2016.

Οι παράγοντες της Wall Street δήλωναν ότι «Δεν είναι ιδιαίτερα επιζήμιο να σκεφτόμαστε ... ότι η οικονομική ατζέντα του Trump θα περάσει».

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Κλίμα αισιοδοξίας επικρατεί στις Βρυξέλλες μία βδομάδα πριν από το Εurogroup της 15ης Ιουνίου, ενώ παράλληλα κορυφαίοι αξιωματούχοι της Κομισιόν κλιμακώνουν τις πιέσεις προς τους δανειστές για μια προχωρημένη συμφωνία σε σχέση με την πρόταση που παρουσιάστηκε στην Ελλάδα στην προηγούμενη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις 22 Μαΐου.

Την αισιοδοξία πυροδότησε χθες και ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας (ΕWG) του Εurogroup Τόμας Βίζερ, ο οποίος σε συνέντευξή του σε αυστριακή εφημερίδα ανέβασε τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας στις 15 Ιουνίου στο 95%, δηλαδή εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος.

Με πρόσθετη απώλεια εισοδήματος της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ ισοδυναμεί η τροπολογία για το «πάγωμα» των αυξήσεων στις συντάξεις και κατά το 2022. Το περιεχόμενο των τροπολογιών συμφωνήθηκε με τους δανειστές στο πλαίσιο της συζήτησης για την ολοκλήρωση της λίστας με τα 140 προαπαιτούμενα. Συνολικά, κατατέθηκαν πέντε τροπολογίες το περιεχόμενο των οποίων συμφωνήθηκε με τους δανειστές στο πλαίσιο της συζήτησης για την ολοκλήρωση της λίστας με τα 140 προαπαιτούμενα.

Το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η οικονομική κατάσταση διεθνώς, βρέθηκαν στο «μενού» γεύματος εργασίας της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ, στο Παρίσι.

«Είχα τη μεγάλη ευχαρίστηση να ξανασυναντήσω το μεσημέρι την Κριστίν Λαγκάρντ και να ανταλλάξω απόψεις για την διεθνή οικονομική κατάσταση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Eurogroup της 15ης Ιουνίου» έγραψε στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Λε Μερ συναντήθηκε την Τετάρτη και με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Ιταλίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Πιερ Κάρλο Πάντοαν, αλλά και με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ.

Όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, απώτερος στόχος είναι «να βρεθεί μια λύση» για το ελληνικό ζήτημα

Στην περαιτέρω μείωση του ανώτατου ορίου του μηχανισμού Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ περιόρισε το ανώτατο όριο του ELA κατά 1,1 δισ. ευρώ στα 44,2 δισ. ευρώ. Η μείωση, σύμφωνα με την ΤτΕ, αντανακλά τις εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τις ροές καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Σε συμφωνία επί της αρχής με την Ελλάδα (approval in principle), χωρίς να συμμετάσχει χρηματοδοτικά, προσανατολίζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Τζέρι Ράις, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ θα παραστεί στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, ο κ. Ράις επεσήμανε ότι το «Ταμείο θεωρεί πως η κατ’ αρχήν συμφωνία αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επιλογή, καθώς στόχος παραμένει η επίτευξη μίας συνολικής συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση της χώρας από το Ταμείο».

Την ελπίδα-αισιοδοξία ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ ΟΛΘ θα ολοκληρωθεί σε διάστημα πέντε μηνών από τώρα εξέφρασε η διοίκηση του ΟΛΘ, συγκεκριμένα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Μακρής, κατά τη χθεσινή ενημέρωση οικονομικών αναλυτών για το 2016 και τις εξελίξεις του 2017, εκφράζοντας επίσης την ελπίδα ότι θα τύχει της ευρύτερης αποδοχής όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας και τονίζοντας ότι ο ιδιώτης μάνατζερ (σ.σ.: η κοινοπραξία «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Terminal Link SAS» και «Belterra Investments Ltd.», συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, και «Terminal Link SAS») που θα αναλάβει θα συμβάλει στο να «αλλάξει και να ανεβεί κατηγορία» το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Υπεγράφη την Τετάρτη η «Πολυμερής Σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων συσχετιζόμενων με τις φορολογικές συνθήκες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών» (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) στο περιθώριο της ετήσιας Υπουργικής Συνόδου του ΟΟΣΑ για το 2017 στο Παρίσι.Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με την υπογραφή της Πολυμερούς Σύμβασης, τίθεται ένα ενιαίο πλαίσιο ανάμεσα στα 76 κράτη και εδάφη που συμμετέχουν με την τροποποίηση όλων των υφιστάμενων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Τα αποτελέσματα των τελευταίων τριμήνων δείχνουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει, υποστήριξε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της τράπεζας για τα 10 χρόνια «Personal Banking». «Η Eurobank πέτυχε πέρυσι το βασικό στόχο της που ήταν η επιστροφή στην κερδοφορία, ενώ κερδοφόρο ήταν και το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς» τόνισε μεταξύ άλλων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «κέρδη σε αυτή τη φάση δεν σημαίνει μερίσματα, αλλά ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας».

Παραιτήθηκε ο Γ.Γ. του ΕΟΤ Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, καθώς προτάθηκε από την υπουργό Τουρισμού για θέση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Η υπουργός Έλενα Κουντουρά έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Τρυφωνόπουλου και τον ευχαρίστησε για την πολύ καλή συνεργασία.

Ώθηση στα αναπτυξιακά σχέδια της Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ+0,50% αναμένεται να δώσει η γενναία έκδοση ομολογιακού δανείου που θα είναι διαπραγματεύσιμο στην οργανωμένη αγορά ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Τόσο το εύρος της έκδοσης που κυμαίνεται μεταξύ 200-300 εκατ. ευρώ όσο και η εκτίμηση ότι το επιτόκιο θα είναι ελκυστικό (μεταξύ 3,0%-3,5%) ανεβάζουν ψηλά τον πήχη των προσδοκιών για την επόμενη μέρα των επιχειρηματικών κινήσεων της Μυτιληναίος.

Τη διανομή πληρωτέου μερίσματος 0,1938 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ+4,42% Α.Ε., κατά τη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου και η καταβολή του θα ξεκινήσει την 6η Ιουλίου.

Aπό 14 έως και 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν» η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Sunlight του Ομίλου Γερμανού, ύψους έως 50 εκατ ευρώ και όχι κατώτερο των 30 εκατ. ευρώ. Σύμβουλος και κύριος ανάδοχος της έκδοσης είναι η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Στις 29 Ιουνίου θα διεξαχθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Τεχνική Ολυμπιακή