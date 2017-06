Σε φουρτούνα οι ναυτιλιακές από τον αποκλεισμό του Κατάρ

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη

Πονοκέφαλο στις ναυτιλιακές εταιρείες προκαλεί η διακοπή των διπλωματικών σχέσεων έξι αραβικών χωρών με το Κατάρ. Η απόφασή των χωρών αυτών, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Λιβύη και Υεμένη να απομονώσουν από ξηρά, αέρα και θάλασσα το Κατάρ έχει τεθεί σε ισχύ και πλέον κανένα λιμάνι στην περιοχή δεν δέχεται πλοίο με σημαία Κατάρ ή πλοίο το οποίο έχει πιάσει ή πρόκειται να πιάσει σε λιμάνι της μικρής σε έκταση αραβικής χώρας.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες προκειμένου να μην αιφνιδιαστούν και υποστούν κυρώσεις, αλλά και ενδεχόμενη κράτηση πλοίων, κατακλύζουν με ερωτήματα τόσο τα P&I Club όσο και τα δικηγορικά γραφεία, ενώ παράλληλα αναμένουν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές η απόφαση για οικονομικό αποκλεισμό αναμένεται να πλήξει τη βαριά βιομηχανία της χώρας που είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, η παραγωγή αμμωνίας, λιπασμάτων, πετροχημικών, τσιμέντου, αλλά και η επισκευή εμπορικών πλοίων.

Αλλά και στον τομέα των εισαγωγών ενδεχομένως να δημιουργηθούν προβλήματα. Το Κατάρ έχει αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλου το 2022 και προκειμένου να είναι έτοιμο εισάγει μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι δύο χώρες με μεγάλη επιρροή για το Κατάρ και έχουν μερίδιο περίπου το 15% των εισαγωγών του.

Ανησυχία έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι το Κατάρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας LNG στον κόσμο.

Μεταξύ των χωρών που εξάγει είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ( Dubai και Abu Dhabi), το Κουβέιτ και η Αίγυπτος. Εξάγει επίσης φυσικό αέριο μέσω αγωγού (Dolphin Gas Project) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και επίσης εξάγει και υγραέριο (LPG) και αποτελεί έναν δυνατό ναυλωτή για τον παγκόσμιο στόλο των LNG carriers.

Εκτός από τα φορτία LNG, υπάρχει θέμα και με τα δεξαμενόπλοια, αφού τα VLCC των 300.000 τόνων συνηθίζεται να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αργού σε πολλά λιμάνια της Μέσης Ανατολής και αν τα πλοία που έχουν πιάσει στο Κατάρ θα εμποδίζονται να εισέλθουν σε άλλα λιμάνια. «Αυτό θα πλήξει τα VLCC’s, αλλά ενδεχομένως θα αυξήσει τη ζήτηση για aframaxes και suezmaxes», σημειώνουν οι ναυλομεσίτες.

Οι εξελίξεις

Το λιμάνι του Fujairah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με εγκύκλιό του στις 5 Ιουνίου ενημέρωσε ότι τα πλοία που φέρουν σημαίες του Κατάρ αλλά και τα πλοία που πλέουν προς και προέρχονται από τα λιμάνια της χώρας αυτής δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν calls στο λιμάνι Fujairah και στο Fujairah Offshore Anchorage. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία της περιοχής και η αρχή λιμένων της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε τα ναυτιλιακά πρακτορεία να μη δεχτούν πλοία που φέρουν σημαίες του Κατάρ ή πλοία που ανήκουν σε εταιρείες ή πολίτες του Κατάρ.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών του Μπαχρέιν ενημέρωνε τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι όλα τα λιμάνια της χώρας θα παραμείνουν άμεσα κλειστά για το Κατάρ. Την επισήμανση αυτή έκαναν εκπρόσωποι της ναυτιλιακής εταιρείας Gulf Agency Co. Αλλά και η Αρχή Λιμένων στο Άμπου Ντάμπι εξέδωσε ειδοποίηση η οποία αναφέρει ότι τα πλοία με σημαία Κατάρ δεν θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου στα λιμάνια της Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co ή στο IRSHAD, θυγατρική της Abu Dhabi National Oil Co.

Σημειώνεται ότι οι χώρες αυτές έχουν διακόψει τους δεσμούς με την Ντόχα, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Κατάρ ότι ενθαρρύνει την τρομοκρατική και εξτρεμιστική δραστηριότητα στην περιοχή. «Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή εξαρτώνται από τις εμπορικές σχέσεις των χωρών αυτών θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία τους», επισημαίνει ο επικεφαλής της παγκόσμιας ανάλυσης κινδύνων για τη Μέση Ανατολή, Risk Controls, Sorana Parvulescu.

Ανέφερε ότι ο οικονομικός αποκλεισμός θα επηρεάσει επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν μεγάλο όγκο συναλλαγών στο Κατάρ.

Τα προβλήματα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ζητημάτων που έχουν ανακύψει δίνουν και οι Lloyd’s List, οι οποίοι αναφέρουν ότι το λιμάνι του Fujairah, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνι στη Μέση Ανατολή, απαγόρευσε σε εκπροσώπους ναυτιλιακής εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη να ανέβουν σε πλοίο, αν το προηγούμενο ή το επόμενο λιμάνι προορισμός του είναι στο Κατάρ.