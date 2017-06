Τριπλάσια βάρη για τους Έλληνες εφοπλιστές έναντι των Γερμανών

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Τρεις φορές υψηλότερο φόρο καταβάλλει ο Έλληνας εφοπλιστής από τον Γερμανό συνάδελφό του, ο οποίος παράλληλα απολαμβάνει και μία σειρά άλλων προνομίων, όπως αναφέρεται στη νέα γερμανική πολιτική για τη ναυτιλία, έτσι όπως αυτή περιγράφεται στη «Maritime Agenda 2025 - The future of Germany as a maritime industry hub», που υιοθετήθηκε μόλις πριν από περίπου έναν μήνα.

Η πρόσφατη επίθεση Σόιμπλε κατά της ελληνικής ναυτιλίας έφερε και πάλι στην επικαιρότητα το θέμα της φορολογικής πολιτικής που ακολουθούν μία σειρά ευρωπαϊκών χωρών με ανεπτυγμένη ναυτιλία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, πολιτικές όμως που εξακολουθούν να παραμένουν λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι αυτών των χωρών από την Άπω Ανατολή, όπως ανέδειξε και σχετική μελέτη της Deloitte.

