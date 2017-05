Στη Φραγκφούρτη ο Ευκλ. Τσακαλώτος για συνέδριο του Economist

Στη Φραγκφούρτη βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος σήμερα στις 9:30 (τοπική ώρα) θα είναι ομιλητής στο συνέδριο που διοργανώνει ο Economist με θέμα «Greece: A comeback to the financial markets?» (Ελλάδα: επιστροφή στις αγορές;).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο συνέδριο θα μετέχουν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, οι εκπρόσωποι στα κλιμάκια των θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Νικολά Τζιαμαρόλι (από τον ESM), το μέλος της Επιτροπής Σοφών της γερμανικής καγκελαρίας Λαρς Φελντ, το στέλεχος των Moody's Κόλιν Έλλις κ.ά.