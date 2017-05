Ραντεβού 26 εισηγμένων με διεθνή funds

Από την έντυπη έκδοση

Της Ιουλίας Ζαφόλια

izaf@naftemporiki.gr

Με δεδομένα τα αποτελέσματα του ιδιαίτερα κρίσιμου Εurogroup της 15ης Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος στις ΗΠΑ το Greek Investment Roadshow που συνδιοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο.

Η «ιδιαιτερότητα» αυτή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την ατζέντα των ομιλιών, συναντήσεων, αλλά και των όποιων προσδοκιών από τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Ελλήνων επιχειρηματιών και διεθνών επενδυτών.

Εκπρόσωποι 26 εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να δώσουν το «παρώ» από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου στο 6ο Investment Forum, το οποίο φέτος εμπλουτίζεται με μία σειρά εκδηλώσεων στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για ανώτατα στελέχη των εταιρειών: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Αlpha Bank, Eurobank, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Αegean Airlines, OΠΑΠ, Όμιλος Χρηματιστηρίου, Μότορ Όιλ, Ελληνικά Πετρέλαια, Lamda Development, Ελλάκτωρ, Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος, Μέτκα, Fourlis, ΓΕΚ Τερνα, Terna Energy, Ιντραλότ, Creta Farm, Grivalia Properties, Μarfin Investment Group, Πανγαία, Σαράντης, Πλαστικά Θράκης και Τιτάν. Για μία ακόμα χρονιά, στις ΗΠΑ θα μεταβούν ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης, αλλά και οι επικεφαλής μεγάλων χρηματιστηριακών εταιρειών.

Η ελληνική αποστολή θα έχει φέτος τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συναντήσεις και επισκέψεις στην Ουάσιγκτον από 18 έως 20 Ιουνίου στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Select USA 2017 Investment Summit, ενώ παρόντες θα είναι επίσης ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο πρέσβης των ΗΠΑ Geoffrey Pyatt.

INTIME NEWS O διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης.



Στην Ουάσιγκτον, τα μέλη της αποστολής θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους της πολιτικής και οικονομικής κοινότητας, επιχειρηματίες και επενδυτές, καθώς και με εκπροσώπους εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων (US Chamber of Commerce, Council on Competitiveness κ.ά), με σκοπό να παρουσιάσουν τα επενδυτικά σχέδια και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχουν συντελεστεί το τελευταίο διάστημα, πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, αλλά και συγκεκριμένα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια που θα προσελκύσουν Αμερικανούς επενδυτές και διεθνή fund αναμένεται να αποτελέσουν σε κάθε περίπτωση θέματα που θα απασχολήσουν τους παρισταμένους. Από κει και πέρα θεωρείται βέβαιο πως ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης θα αναφερθεί στη σταθερά υψηλή παρουσία ξένων επενδυτών στο Χ.Α., αλλά και στα επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία που αυτή διαθέτει προκειμένου να διευρύνει τις επιλογές κεφαλαιακής ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των ευρωπαϊκών σε ό,τι αφορά το ύψος κεφαλαιοποίησης σε σχέση με το ΑΕΠ τη χώρας, ωστόσο μία ερμηνεία του στοιχείου αυτού θα μπορούσε να είναι η ύπαρξη σημαντικών ευκαιριών και δυνατότητας ανόδου της αγοράς στο πλαίσιο πάντα του μεγέθους της οικονομίας μας. Είναι προφανές ότι θα γίνει αναφορά στην αγορά εταιρικών ομολόγων, καθώς οι πρώτες ενδείξεις από την αξιοποίηση αυτής αλλά και το εκδηλωθέν ενδιαφέρον από νέες εταιρείες είναι άκρως ενθαρρυντικά.

Η ανάγκη άλλωστε αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών ως μηχανισμού άντλησης κεφαλαίων αποτελεί πλέον διεθνή επιταγή και υπό το πρίσμα αυτό οι εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου έχουν πολλά να πούνε σε ό,τι αφορά τη συμβολή της εγχώριας αγοράς για επέκταση των επενδυτικών πόρων στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας.

«Μετά από εφτά χρόνια μνημονίων και λιτότητας, ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στη χώρα, που μας επιτρέπει να αναδείξουμε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μέσα από την επιτυχημένη πορεία και τις προοπτικές των επιχειρήσεων που προσαρμόστηκαν, άλλαξαν και παρέμειναν ζωντανές μέσα στην κρίση» δηλώνει στην «Ν» ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος, έχοντας προφανώς κι εκείνος το βλέμμα στραμμένο στο Εurogroup του Ιουνίου.

O πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος.

«Το καθιερωμένο Investment Forum της Νέας Υόρκης εμπλουτίζεται φέτος με μια σειρά εκδηλώσεων στην Ουάσιγκτον, όπου το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Enterprise Greece και τη συμμετοχή σημαντικών, υγιών και επιτυχημένων εταιρειών, θα προβάλουν την εικόνα του νέου τοπίου για τις επενδύσεις και το επιχειρείν. Ενός τοπίου που διαμορφώθηκε και εξυγιάνθηκε από την κρίση, παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες, έχει προοπτικές, αξίζει να επενδύσει κανείς και θα βγάλει τη χώρα από την ύφεση. Πιστεύουμε ότι οι προσδοκίες που δημιουργεί ο αξιόπιστος και υγιής ιδιωτικός τομέας θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας στις αγορές, θα μας επιτρέψει να ανατρέψουμε τα στερεότυπα για τη χώρα και να πείσουμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι υπάρχει μια νέα δημιουργική Ελλάδα που έχει προοπτική και δημιουργεί ευκαιρίες» καταλήγει ο κ. Αναστασόπουλος.

Στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των δυνάμεων και κινητοποίησης όλων των φορέων προκειμένου να γίνει σωστή και εκτενής χρήση των παραδοσιακών και σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης επιμένει ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χαράλαμπος Γκότσης, προσθέτοντας πως οι μεν επιχειρήσεις πρέπει να αυξήσουν την εξωστρέφεια τους, το δε κράτος να προσφέρει τους μηχανισμούς, αλλά και τις ρυθμιστικές πολιτικές που να διευκολύνουν το έργο τους.

Οι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος μεταξύ εκπροσώπων εταιρειών και διεθνών funds αναμένεται να ξεπεράσουν τις 350, ενώ τα funds που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παραβρεθούν στο φετινό forum ξεπερνούν τα 50. Μεταξύ αυτών τα: Alden Global Capital, Alpine Woods, Falcon Management, Marathon, Morgan Stanley, American Century, Lord Abbett, Millville Opportunities, Oppenheimer Funds.

Χορηγοί του φετινού Forum είναι οι Πειραιώς Χρηματιστηριακή, Alpha Finance, Axia Capital Markets, Εurobank Equities και ο συνεργάτης της Auerbach Grayson, Εθνική Χρηματιστηριακή και Μorgan Stanley.