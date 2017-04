MARKET BEAT

Του Κώστα Ιωαννίδη

Μικτά πρόσημα εμφάνισαν στη σημερινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, με τους επενδυτές να αναζητούν περισσότερες λεπτομέρειες επί του σχεδίου μείωσης της εταιρικής φορολογίας στις ΗΠΑ.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η αγορά συνέχισε ανοδικά με περίπου τους ίδιους ρυθμούς που εμφανίστηκαν στην τρέχουσα εβδομάδα. Νομίζουμε ότι οι Τράπεζες έχουν προκαλέσει στους περισσότερους το σύνδρομο του καυτού χυλού που αναγκάζει να φυσάει ο παθών το γιαούρτι. Ωστόσο σε ένα τριήμερο, ο ΓΔ με αυτές έδωσε επιτέλους την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων της τεχνικής ανάλυσης, που ανέφεραν ότι τα επίπεδα των 710 μονάδων θα κατακτηθούν μόνο αν οι επενδυτές, ωθήσουν τις μετοχές των ΑΛΦΑ ΕΤΕ ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ ψηλότερα. Ο μέσος όρος χθες σταμάτησε στις 706,40 μονάδες στο μέγιστο μέρας μήνα έτους και υψηλότερο κλείσιμο από τις 5/11/2015.

Σχηματίστηκε έτσι το πιο ευεργετικό τριήμερο του 2017, με κέρδη των βασικών δεικτών της τάξης του 5,2%, με διψήφια επίδοση των τραπεζικών μετοχών και κανένα, εκτός των ΛΑΜΔΑ (-0,22%) και ΣΑΡ (-0,52%), blue chip με απώλειες στη διάρκειά του. Σε αυτό, μαζί με τις Τράπεζες, λίγες μετοχές ξεπέρασαν την επίδοση των ΓΔ και 25άρη. Είναι οι ΓΡΙΒ με άνοδο από την Παρασκευή 21/4 +5,62%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +6,67% και η ΔΕΗ +8,20%. Μια υποομάδα είναι οι μετοχές με άνοδο από +3% ως +5%, δηλαδή με μέσα κέρδη, ανά σύνοδο, πάνω από +1% και αλφαβητικά είναι ΕΧΑΕ +4,75%, ΜΟΗ +3,56%, ΜΠΕΛΑ +3,01%, ΟΤΕ +4,07% και ΦΦΓΚΡΠ +3,76%.

Αδυναμία τις μέρες αυτές εμφάνισαν τα αστέρια του αντι-τραπεζικού μπλοκ τις μέρες των πιέσεων στις ΑΛΦΑ +10,47% στο τριήμερο, ΕΤΕ +15,66%, ΕΥΡΩΒ +16,24%, και ΠΕΙΡ +15,06%. Είναι οι ΑΡΑΙΓ +0,38% στο τριήμερο, ΕΕΕ +0,68%, ΜΥΤΙΛ +0,29%, ΟΛΠ +0,15%. Γενικότερα θα υπάρξει αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων και καλό είναι οι ιδιώτες επενδυτές να προσέξουν μήπως οι ισχυροί θεσμικοί τους περάσουν «ανεπιθύμητες» μετοχές τους.

Πολλά τα θετικά από το μέτωπο της στατιστικής από την χθεσινή κίνηση των τιμών στο ταμπλό της Αθήνας. Κατά την εκτίμησή μας το θετικότερο ήταν η διατήρηση της τάσης να αυξάνονται τα τεμάχια που αλλάζουν χέρια ανά σύνοδο. Αφού υπογραμμίζει την αύξηση του ενδιαφέροντος που παράλληλα με την άνοδο των τιμών δηλώνει αύξηση της διάθεσης για ρίσκο. Το επόμενο είναι η επιστροφή της ζήτησης για μετοχές εκτός 25άρη εταιριών που θεωρούνται δημοφιλείς στους εγχώριους επενδυτές. Ακολουθεί σε σπουδαιότητα το φαινόμενο της απορρόφησης χωρίς δισταγμό της προσφοράς στην πρώτη ώρα για να ακολουθήσει μια σταθερής πάλι κλίσης άνοδο η οποία κράτησε ως τις δημοπρασίες.

Το τμήμα ανάλυσης της Merit Sec σημείωνε: «Η Αγορά κινείται υψηλότερα στηριζόμενη στο εξωτερικό, αλλά και στο καλύτερο κλίμα που θα φέρει ένα αίσιο τέλος της πράξης '2η αξιολόγηση 3ου μνημονίου'. Η διάρκεια και το μέγεθος της ανόδου θα αξιολογηθεί στην πορεία και ανάλογα των εξελίξεων, αφού επισφραγιστεί η συμφωνία. Άλλωστε μέχρι τότε, οι προσδοκίες της Αγοράς ενδεχομένως να έχουν προεξοφλήσει την αναμενόμενη κίνηση. Προς το παρόν, το επίπεδο των 730 μονάδων είναι δύσκολο να παραβιαστεί. Για τις επόμενες 2 - 3 συνεδριάσεις πιθανό άνω όριο οι 715 μονάδες».

«Έχοντας δει τις 700 μονάδες ο δείκτης θα αναζητήσει εκ νέου κατεύθυνση. Προς τα πάνω οι πρώτες αντιστάσεις είναι περίπου στις 720 μονάδες. Μετά από εκεί ανοίγει ο δρόμος για σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με την αβεβαιότητα για την οικονομία να επικρέμαται. Προς τα κάτω έχουν δημιουργηθεί σημαντικές στηρίξεις μεταξύ 630 και 670 μονάδων. Με δεδομένη την πρόσφατη πορεία των τιμών, δεν αναμένονται μεγάλες εκπλήξεις που να μην είναι συνδυασμένες με ουσιαστικές εξελίξεις στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία. Η αγορά φαίνεται να περιμένει υπομονετικά το κλείσιμο της αξιολόγησης και να αντιδρά θετικά όταν δεν επιβεβαιώνονται οι χειρότερες προσδοκίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό» σχολιάζει ο πρόεδρος της Versal ΑΕΠΕΥ Κων/νος Φέγγος

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Μικρές μεταβολές εμφάνισαν, στη συνεδρίαση της Τετάρτης, οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, εν μέσω των διάφορων σεναρίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και της δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,10% στις 20.975 μονάδες, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε απώλειες κατά 0,05% στις 2.387 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq παρέμεινε αμετάβλητος στις 6.025 μονάδες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν, επιβεβαίωσε σήμερα την κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο θα προβλέπει εταιρικό φόρο ύψους 15%. Υποστήριξε επίσης, ότι εντός της ημέρας, θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι η εταιρική φορολογία αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο 35%. H μείωσή της αποτέλεσε ένα από τα βασικά προεκλογικά επιχειρήματα της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο οδήγησε τους αμερικανικούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τους προηγούμενους μήνες.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,06% έναντι της στερλίνας (1,2848 δολάρια) και κατά 0,04% έναντι του γεν (111,04 γεν), ενώ ενισχύθηκε κατά 0,16% έναντι του ευρώ (1,0904 δολάρια).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI υποχώρησαν κατά 0,56% στα 49,28 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν απώλειες κατά 1,06% στα 51,55 δολάρια. Η τιμή του χρυσού αντίθετα, κατέγραψε οριακή άνοδο κατά 0,05% στα 1.267,10 δολάρια.

Στα εταιρικά νέα της ημέρας, καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν στο α’ τρίμηνο τα οικονομικά μεγέθη της Twitter Inc., τα οποία ωστόσο, παρέμειναν σε αρνητικό επίπεδο. Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 62 εκατ. δολάρια έναντι ζημιών 80 εκατ. δολαρίων πέρυσι. Την ίδια ώρα, βελτίωση εμφάνισαν τα αποτελέσματα της Pepsico, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,32 δισ. δολάρια ή 0,91 δολάρια/μετοχή, έναντι 931 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

ΕΥΡΩΠΗ

Θετικά πρόσημα εμφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα εταιρικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου.

Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,47% στις 388,73 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη κατά 0,05% στις 12.472 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη κατά 0,18% στις 7.288 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,19% στις 5.287 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 0,15% στις 20.836 μονάδες, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 μειώθηκε κατά 0,18% στις 10.763 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Glanbia διολίσθησε κατά 2,53% εξαιτίας της συμφωνίας πώλησης του 60% των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Στον αντίποδα, η μετοχή της Credit Suisse ενισχύθηκε κατά 2,6% χάρη στην ανακοίνωση περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισ. φράγκα.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε και η προσδοκώμενη φορολογική μεταρρύθμιση της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να προτείνει τη μείωση της εταιρικής φορολογίας από το 35% στο 15%.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, βελτίωση εμφάνισαν στο α’ τρίμηνο του 2017 τα οικονομικά μεγέθη της Daimler AG, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,71 δισ. ευρώ έναντι 1,35 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Αύξηση σημείωσαν και τα αποτελέσματα της Peugeot, καθώς τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 4,9% και διαμορφώθηκαν στα 13,6 δισ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Credit Suisse, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 596 εκατ. φράγκα έναντι ζημιών 302 εκατ. φραγκών πέρυσι. Παράλληλα, τα κέρδη της Banco Santander αυξήθηκαν στα 1,87 δισ. ευρώ έναντι 1,63 δισ. ευρώ πέρυσι. Από την πλευρά της, η Standard Charterd εμφάνισε προ φόρων κέρδη 990 εκατ. δολαρίων, ενώ η Handelsbanken σημείωσε καθαρά κέρδη 4,11 δισ. νορβηγικών κορωνών έναντι 4,04 δισ. κορωνών το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

ΧΑ

Στην τρίτη συνεδρίαση της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου, οι θεσμικοί εκφράσανε διαθέσεις για σχηματισμό νέων θέσεων σε λιγότερα blue chip, ενώ διατήρησαν την υπεροχή της ζήτησης έναντι της προσφοράς για τις Τράπεζες. Μετά τη σύνοδο της Τρίτης, που ο ΓΔ ανέβηκε +2,05% χωρίς διάθεση για ενδοσυνεδριακή διόρθωση, αυξήθηκε σήμερα +1,30%. Ο 25άρης είδε τιμές πάνω από τις 1880 μονάδες και έκλεισε οριακά πάνω από τις 1888 ενώ ο FTSEM, μετά την άνοδο χθες κατά +1,69%, σήμερα με ακόμα καλύτερο τζίρο κέρδισε +1,90%, αν και πάλι ήταν σαφής η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις Τράπεζες.

Μέτρησαν επίσης θετικά οι μεταβολές από τις Τράπεζες αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +2,70% από +3,93% από +3,49% από -0,58% την προηγούμενη, της ΕΤΕ στο +3,23% από +6,08% από +5,62% από -0,40%, ΕΥΡΩΒ +4,41% από +7,87% από +3,21% από -1,99% και η ΠΕΙΡ +4,95% από +4,00% από +5,42% από -1,19% στις 24/4. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι είχε ως κίνητρο να περάσει τα επίπεδα των 700 μονάδων και το «πέτυχε» με το παραπάνω.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ επιβαρύνθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (14 από 19) blue chip έναντι των καθοδικών (10 από 5) με ένα, την ΕΧΑΕ, αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο 22 από 28 την προηγούμενη σύνοδο, και 4 από 4 αμετάβλητες. Άρα, οι 14 από 8 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 79,625 από 79,337 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 50,98 από 48,70 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος ενισχύθηκε ελαφρά από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου, αφού οι τράπεζες αποτελούν το 64,03% από 61,38% του συνολικού τζίρου.

Οι Ευρωπαϊκές μετοχές, εμφάνισαν μικτή δυναμική και την ώρα που έκλεινε το ΧΑ , ο DΑΧ είχε άνοδο +0,07%, ο CAC είχε μεταβολή +0,16%, με τον FTSE100 στο +0,14%. Οι αγορές στις ΗΠΑ είχαν νευρικό άνοιγμα και συνέχισαν με άνοδο στο ημίωρο που έφερε μεταβολή για Dow Jones Ind. Av +0,11% και ο S&P500 ήταν στο +0,14%.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,30% και έφθασε στις 706,40 από 697,32 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1888,15 από 1863,24 με μεταβολή +1,34%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή στον ΓΔ κατά 2,4 μονάδες ψηλότερα και κατά 6,2 στον 25άρη, κλείνοντας τον ΓΔ και τον 25άρη πολύ κοντά στο μέγιστο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Με κέρδη έκλεισαν οι κλαδικοί δείκτες των εταιριών Κοινής Ωφέλειας +4,13% από +1,32%, Τραπεζών +3,60% από +5,19%, ο FTSEΜ +1,90% από +1,69%, Κατασκευές Υλικά +1,84% από -0,46%, ο 25άρης +1,34% από +1,98%, ο ΓΔ +1,30% από +2,05%, Τεχνολογίας +0,93% από +1,13%, Τηλεπικοινωνιών +0,68% από +1,02%, Τροφίμων Ποτών +0,67% από -0,04%, Πετρελαίου Αερίου +0,35% από +2,20%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +0,26% από +2,23%, και Ακίνητης Περιουσίας +0,15% από +2,32%. Με απώλειες εμφανίστηκαν κλαδικοί δείκτες των εταιριών στα Προσωπικά Οικιακά Είδη -0,48% από +3,22%, Εμπορίου -0,46% από +0,41%, Πρώτων Υλών -0,43% από 0,00%, Ταξίδια Αναψυχή -0,06% από +0,63%, και Βιομηχανικών Προϊόντων -0,06% από +0,29%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Μέσων Ενημέρωσης 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 79,625 από 79,337 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 4,900 από 3,405 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 71,872 από 73,101 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 1,758 από 1,232 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 48,351 από 47,838 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 158,553 από 124,747 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 57 από 67 των καθοδικών σε 45 από 34 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 33 από 23.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Εντυπωσιακά γλαφυρή η αναφορά του τμήματος ανάλυσης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ: «Βάλανε 'φωτιά στα φρένα' και 'πατήσανε τέρμα γκάζι' οι αγοραστές, στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εκπλήσσοντας και τους πλέον αισιόδοξους. Πήραν 'σηκωτό' τον Γεν. Δείκτη και τον έφεραν μερικούς πόντους ακόμα πιο κοντά, στον από μηνών στόχο μας των 785 μονάδων. Ας ελπίσουμε ότι 'πίσω από κάποια γωνία δεν παραμονεύει' η Ντέλια Βελκουλέσκου με κάποια νέα παράλογη απαίτηση, ή κάποιος άλλος αστάθμητος γεωπολιτικός παράγοντας, γιατί μόνο έτσι, πλέον, μπορεί ν’ ανακοπεί το 'ξέφρενο πάρτι' που έχει στηθεί στην Ελληνική Αγορά. Οι τρεις βασικοί δείκτες του Χ.Α. διέσπασαν την μία μετά την άλλη ισχυρότατες αντιστάσεις, διαψεύδοντάς μας κατηγορηματικά, καθώς υποθέταμε ότι, αν μη τι άλλο, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος, ή έστω μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση, πριν από την υπέρβασή τους».

Διατήρησαν την προπορεία του δείκτη έναντι των ΣΜΕ

Στην σύνοδο της Τετάρτης, οι θεσμικοί έδωσαν πάλι κέρδη στον 25άρη με ανοδική κίνηση σταθερής κλίσης, μετά την πρώτη ώρα που επικράτησε νευρικότητα. Η τιμή ανοίγματος ήταν στις 1868,29 μονάδες με μεταβολή +0,27%. Αναζήτησε έκτοτε ελάχιστο μέρας που ήρθε στις 11:04, ήταν στις 1855,52 μονάδες ενώ το μέγιστο μέρας στις 1888,22 μονάδες ήρθε στις δημοπρασίες. Το κλείσιμο έγινε στις 1888,15 με μεταβολή +1,34%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 19,866 εκατ. ευρώ.

Για τη σειρά Μαΐου διακινήθηκαν 1956 ΣΜΕ με ανώτερο στις 1878,75 μονάδες και κατώτερο στις 1848,00 με υποχώρηση των ανοικτών συμβολαίων στα 8395 και εκκαθάριση στις 1872,25 μονάδες. Επίσης εμφανίστηκε όγκος στα ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με 350 συμβόλαια και ανώτερο στις 1878,00 μονάδες ενώ το κατώτερο ήταν στις 1851,00, με εκκαθάριση στις 1872,00 οι ανοιχτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 448. Οι traders διατήρησαν την προπορεία του 25άρη έναντι των ΣΜΕ.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius Sec

Σπουδαία η χθεσινή συνεδρίαση για το Χ.Α., που σπάει το φράγμα των 700 μονάδων, για πρώτη φορά μετά από ενάμιση χρόνο. Ο Τραπεζικός κλάδος υπεραποδίδει της υπόλοιπης μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε μηνιαία βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διάθεση των επενδυτών να τοποθετηθούν στους συγκεκριμένους τίτλους υψηλής μεταβλητότητας και "business risk".

Οι συναλλαγές στις Τραπεζικές μετοχές ήταν το τελευταίο τριήμερο από τις υψηλότερες του έτους, στοιχείο επίσης ενισχυτικό της ανοδικής τάσης. Πιθανή επίλυση των ανοικτών ζητημάτων στο θέμα της αξιολόγησης και στη συνέχεια συμμετοχή των Ελληνικών τίτλων στο "QE" της ΕΚΤ, θα ευνοήσει τον ταλαιπωρημένο κλάδο και αυτό ακριβώς το σενάριο φαίνεται να προεξοφλούν οι συμμετέχοντες στην Αγορά.

Το νέο ιστορικό υψηλό στον σημαντικότερο Ευρωπαϊκό μετοχικό δείκτη, τον Γερμανικό DAX, δίνει τεχνική επιβεβαίωση στο νέο υψηλό του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Ας θυμηθούμε, το γνωστό χρηματιστηριακό ρητό "sell in May and go away", που αναφέρεται στην ιστορική τάση της Wall Street να προσφέρει χαμηλότερες αποδόσεις στο διάστημα Μαϊου - Οκτωβρίου. Άγνωστο, βέβαια, το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες, αλλά σε κάθε περίπτωση, οι ευνοϊκές συνθήκες νομισματικής πολιτικής στις μεγαλύτερες Οικονομίες φαίνεται (από την πορεία των τιμών τουλάχιστον) να υποσκελίζουν τα υπαρκτά γεωπολιτικά ρίσκα, προσφέροντας, κατά κάποιο τρόπο, "ανοσία" στα επενδυτικά assets υψηλής ρευστότητας.

Επιστρέφοντας στο εσωτερικό, η απόδοση που προσφέρει στη λήξη του το Ελληνικό δεκαετές Κρατικό ομόλογο, έχει πέσει σε χαμηλό δυόμιση ετών, σε επίπεδα δηλαδή παραπλήσια του εν έτει 2014 "success story". Θετικό το γεγονός για τα ομολογιακά αμοιβαία εσωτερικού, ενώ υποχωρεί και η πίεση από Οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και διεθνή Μέσα αναφορικά με την Ελλάδα.

Με δεδομένη την επίτευξη του μεγάλου στόχου των 700 μονάδων για το ΓΔ, αναμένουμε με ενδιαφέρον αν θα υπάρξει δυναμική κατοχύρωσης κερδών στις επόμενες συνεδριάσεις, ή αν το εν εξελίξει "bull market" θα συνεχίσει ακάθεκτο με στόχο την αντίσταση στις 730 μονάδες.

Με δεδομένη την "έκρηξη" τιμών από την αρχή της εβδομάδας, το "stop loss" σε αγοραστικές θέσεις βρίσκεται αρκετά μακριά, με βάση ευρέως διαδεδομένους "lagging" δείκτες τεχνικής ανάλυσης όπως ο ΚΜΟ 30 ημερών. Με αυτά τα δεδομένα, τη δική του σημασία έχει το ενδοσυνεδριακό χαμηλό της Τρίτης στις 685 μονάδες, με τις επόμενες στηρίξεις να τοποθετούνται στη ζώνη τιμών μεταξύ 670 και 660 μονάδων.

Σήμερα

Μικτά πρόσημα εμφάνισαν στη σημερινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, με τους επενδυτές να αναζητούν περισσότερες λεπτομέρειες επί του σχεδίου μείωσης της εταιρικής φορολογίας στις ΗΠΑ.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 0,19% στις 19.251 μονάδες και ο δείκτης Topix μειώθηκε οριακά κατά 0,05% στις 1.536 μονάδες. Στην Κίνα, αντίθετα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη ενισχύθηκε κατά 0,22% στις 3.147 μονάδες, ενώ το χρηματιστήριο της Σένζεν κατέγραψε απώλειες κατά 0,24% στις 506,58 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Χανγκ Σενγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 0,41% στις 24.678 μονάδες και στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi αυξήθηκε κατά 0,09% στις 2.209 μονάδες. Στην Αυστραλία, τέλος, ο δείκτης ASX 200 σημείωσε κέρδη κατά 0,16% στις 5.921 μονάδες.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την κατάθεση νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος και τη μείωση του εταιρικού συντελεστή από το 35% στο 15%, οι επενδυτές εξακολουθούν να θέτουν μία σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων αν αυτή η πρωτοβουλία θα έχει επιπτώσεις στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του γεν μειώνεται κατά 0,19% στα 111,24 γεν/δολάριο, ενώ το αυστραλιανό νόμισμα (AUD) εμφανίζει άνοδο κατά 0,20% σε 0,7487 δολάρια (USD).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI υποχωρούν κατά 0,50% στα 49,37 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημειώνουν απώλειες κατά 0,33% στα 51,65 δολάρια. Η τιμή του χρυσού αντίθετα, καταγράφει άνοδο κατά 0,28% στα 1.267,80 δολάρια.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Δεν πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη συνάντηση μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης και των επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών, καθώς, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα, υπήρχε πολλή δουλειά σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται επί των σχεδίων συμφωνίας με το ευρωπαϊκό σκέλος των πιστωτών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ όπου παρατηρούνται διαφωνίες το θέμα θα παραπέμπεται στο επίπεδο των επικεφαλής.

Ορατό είναι πλέον το ενδεχόμενο η αποστολή των θεσμών να παραμείνει στην Αθήνα και μετά την Πρωτομαγιά, καθώς η χθεσινή ημέρα κύλησε χωρίς να υπάρξει συνάντηση της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας με τους επικεφαλής του κουαρτέτου, ενώ επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί καν αν κάτι τέτοιο θα συμβεί και σήμερα. Η αναβολή της χθεσινής συνάντησης σε επίπεδο επικεφαλής αποδόθηκε στον φόρτο εργασίας που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα τεχνικά κλιμάκια τα οποία και έχουν επιφορτιστεί με τη σύνταξη των τεσσάρων μνημονιακών κειμένων: του αναθεωρημένου μνημονίου, αλλά και του τεχνικού παραρτήματος αυτού που πρέπει να υπογραφεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως και τα αντίστοιχα κείμενα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η Ελλάδα έχει σημειώσει εντυπωσιακή δημοσιονομική πρόοδο, η οποία όμως έχει προκαλέσει αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πιερ Μοσκοβισί. Σε ομιλία του σε πανεπιστήμιο του Βελγίου την Τετάρτη, ο κ. Μοσκοβισί εξέφρασε την εκτίμηση πως οι επιπτώσεις αυτές οφείλονται πρωτίστως στο ότι η Ελλάδα πραγματοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες θα έπρεπε να είχε υλοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβη στη σύσταση, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μεγάλες περικοπές στις συντάξεις στην Ελλάδα, «πέραν των όσων συμφωνήθηκαν προσφάτως στη Βαλέτα», διευκρινίζουν πηγές της Κομισιόν στη «Ν».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η αναφορά σύμφωνα με την οποία το Eurogroup της 22ης Μαΐου θα μπορούσε να διαμορφώσει τον σχεδιασμό για πιθανά μελλοντικά μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους συνιστά «σαφώς μια ελπίδα» παρά εκτίμηση «σε αυτό το στάδιο».

Την κατάργηση της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος που είχε ανοίξει κατά της Ελλάδα θα προτείνει η Κομισιόν στο Συμβούλι της Ε.Ε., σύμφωνα με δημοσίευμα στο έντυπο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης Agence Europe. Όπως αναφέρεται ο επίτροπος Οικονομικών Πιερ Μοσκοβισί προτίθεται να κάνει σχετική πρόταση την Τετάρτη 17 Μαΐου, όταν και θα πραγματοποιηθούν οι συστάσεις κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της Επιτροπής προς τα κράτη- μέλη. Μία τέτοια πρωτοβουλία, σημειώνει το έντυπο, που θα έστελνε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα κάποιες μέρες πριν τη συνεδρίαση του Eurogroup, έχει την υποστήριξη του προέδρου της Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, όχι όμως και του αρμόδιου επιτρόπου για το ευρώ Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Μικτή εικόνα και στασιμότητα στους πρώτους μήνες του 2017 διαπιστώνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεσή του για την πορεία της οικονομίας. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καθυστερήσει περαιτέρω η διαπραγμάτευση για τη β’ αξιολόγηση, οι αναλυτές του ΙΟΒΕ βλέπουν την κατανάλωση να «τρέχει» στο 12μηνο με ρυθμό άνω του 1%.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Ιδρύματος, Νίκο Βέττα, το ΑΕΠ σε ετήσια βάση, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 1,5%. Ο ίδιος δίνει έμφαση στην επίτευξη υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος, τονίζοντας ωστόσο, ότι δεν μπορεί αυτό να παρερμηνευθεί ως υποκατάστατο δομικών μεταρρυθμίσεων.

Την πρόθεσή του να ζητήσει την ενεργοποίηση του προγράμματος διαδοχής του εξέφρασε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ+3,23% της Ελλάδος, Παναγιώτης Θωμόπουλος, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του δ.σ. της τράπεζας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Θωμόπουλος θα αξιώσει την εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος διαδοχής, ώστε οι σχετικές διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Την Παρασκευή, 28 Απριλίου, θα δημοσιευθούν τα οικονομικά μεγέθη της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για το έτος χρήσης 2016. Σύμφωνα με το ημερολόγιο της εταιρείας, η ετήσια γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουλίου.

Την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές τονίζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με τον πρόεδρό της Βασίλη Κορκίδη να σημειώνει ότι «έχουμε κουραστεί να είμαστε θεατές στο ίδιο θέατρο του παραλόγου». Κάνει λόγο για την εντύπωση που δημιουργείται ότι πρόκειται «για πρωτοβουλία επιχειρηματικών και διαπλεκόμενων συμφερόντων του εσωτερικού, παρά σχεδιασμένη απαίτηση των δανειστών». Όπως σχολιάζει ο κ. Κορκίδης τα τελευταία τουλάχιστον επτά χρόνια το ζήτημα «μπαίνει» εμβόλιμα, περίπου στο τέλος κάθε διαπραγμάτευσης, «όταν οι ανοχές και οι δυνάμεις έχουν πλέον εξαντληθεί και βρισκόμαστε προ των πυλών του κλεισίματος της συμφωνίας».

Λύση στο πρόβλημα της εφεδρικής αποθήκευσης και της μακροχρόνιας πρόσβασης στις απεικονιστικές εξετάσεις των ελληνικών νοσοκομείων, προσφέρει το νέο Data Center, το οποίο υλοποιήθηκε από τον ΟΤΕΟΤΕ+2,33% για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι απεικονιστικές εξετάσεις σε 31 διασυνδεδεμένα νοσοκομεία αποθηκεύονται πλέον, μόνιμα και σε υποδομές cloud, εξασφαλίζοντας άμεση online πρόσβαση από το πιστοποιημένο ιατρικό προσωπικό.

Στην περίπτωση των 18 δασκάλων του ελληνικού δημοτικού σχολείου της Νυρεμβέργης, οι οποίοι προσέφυγαν στη γερμανική δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν, αναφέρεται η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου. Στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας που «απαίτησαν από την ελληνική Βουλή η Κομισιόν, η ΕΚΤ και το ΔΝΤ», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η ελληνική κυβέρνηση περιέκοψε και τους μισθούς των δασκάλων της στη Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο στο Έρφουρτ έκρινε την Τετάρτη ότι οι περικοπές αυτές δεν ήταν νόμιμες.

Σήμερα, 27 Απριλίου, θα δημοσιευθούν τα οικονομικά μεγέθη της ΙΑΣΩ Α.Ε. για το έτος χρήσης 2016. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τη διανομή καθαρού μερίσματος, ύψους 0,1020 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της Parepack ABEE.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τρίτη, 6η Ιουνίου. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων τη Δεύτερα, 7η Ιουνίου. Η έναρξη καταβολής είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Υπό εξέταση βρίσκεται προσχέδιο εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής (NAFTA), δήλωσε σήμερα ένα ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν το διάταγμα αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα πως η NAFTA, η συμφωνία εμπορίου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, υπονομεύει την απασχόληση στη χώρα του.

Τη κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο θα προβλέπει εταιρικό φόρο ύψους 15%, επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν. Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι εντός της ημέρας, θα δοθούν στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο. Τόνισε επίσης, ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση φορολογικού συντελεστή στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η εταιρική φορολογία αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο 35%. H μείωσή της αποτέλεσε ένα από τα βασικά προεκλογικά επιχειρήματα της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιό του για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τη μείωση του εταιρικού φόρου στο 15% από το 35%, παρουσίασε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στην αμερικανική ιστορία, για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις για τις αμερικανικές οικογένειες, ειδικά για τη μεσαία τάξη.

Εκρηκτική άνοδο εμφάνισαν στο α’ τρίμηνο του 2017 τα καθαρά κέρδη τηςGlaxoSmithKline PLC, χάρη στην ισχυρή βελτίωση των πωλήσεων. Η κερδοφορία της βρετανικής φαρμακοβιομηχανίας ενισχύθηκε στα 1,05 δισ. στερλίνες έναντι 282 εκατ. στερλινών το προηγούμενο έτος, όταν και τα κέρδη επλήγησαν από έκτακτες χρεώσεις, ύψους 489 εκατ. στερλινών. Σε προσαρμοσμένο επίπεδο, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 30% στα 1,98 δισ. στερλίνες, ενώ τα έσοδα σημείωσαν άνοδο κατά 19% στα 7,38 δισ. στερλίνες.

Καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν στο α’ τρίμηνο του 2017 τα οικονομικά μεγέθη τηςTwitter Inc., τα οποία ωστόσο, παρέμειναν σε αρνητικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 62 εκατ. δολάρια (0,09 δολ/μετοχή) έναντι ζημιών 80 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,11 δολάρια. Τα έσοδα, παράλληλα, υποχώρησαν κατά 8% στα 548 εκατ. δολάρια. Οι αναλυτές της FactSet ανέμεναν προσαρμοσμένη κέρδη 0,02 δολαρίων και έσοδα 517 εκατ. δολαρίων.

Μείωση εμφάνισαν στο α’ τρίμηνο του 2017 τα οικονομικά μεγέθη της Procter & Gamble Co. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,52 δισ. δολάρια (0,93 δολ/μετοχή) έναντι 2,75 δισ. δολαρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,96 δολάρια έναντι των εκτιμήσεων περί κερδών 0,94 δολαρίων. Τα έσοδα, παράλληλα, υποχώρησαν στα 15,61 δισ. δολάρια από 15,76 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος. Οι αναλυτές της FactSet ανέμεναν έσοδα 15,73 δισ. δολαρίων.