ΥΠΟΙΚ: Θετικό κλίμα στις επαφές Τσακαλώτου στην Ουάσιγκτον

Σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, ανέφεραν κύκλοι του ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τους οποίους υπάρχει βούληση από όλες τις πλευρές για συμφωνία έως το τέλος Μαΐου.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι επικεφαλής των θεσμών επιστρέφουν στην Αθήνα την ερχόμενη Τρίτη με σφιχτό χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Αυτές περιλαμβάνουν τη σύνθεση του MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies), την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και ταυτόχρονα τη συζήτηση για το χρέος.

Σημειώνεται ότι στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ, ο κ. Τσακαλώτος συναντήθηκε την Παρασκευή με:

τη γενική διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ,

τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ,

τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,

τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών Μισέλ Σαπέν.

Το Σάββατο ο κ. Τσακαλώτος έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με τους:

Άντι Μποκόλ, βοηθό υφυπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ,

Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε.,

Πολ Τόμσεν, διευθυντή του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ