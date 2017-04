Ευκλ.Τσακαλώτος: Τρίτη με Τετάρτη η επιστροφή των θεσμών

«Πολύ καλά» πήγε η συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο που τοποθέτησε την επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων στην Αθήνα «Τρίτη με Τετάρτη».

«Συζητήσαμε πότε θα επιστρέψουν οι θεσμοί , νομίζω Τρίτη με Τετάρτη» ανέφερε ο κ.Τσακαλώτος. «Συζητήσαμε και για το χρέος, για το MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies) και το πώς θα κλείσει το SLA (staff level agreement).

Για το χρέος, όπως είπε o υπουργός Οικονομικών, χρειάζεται να γίνει μια δουλειά σε τεχνικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΜΠΕ