Market Beat: Οι εξελίξεις από τη Βαλέτα κόντρα στην εκτίναξη των γεωπολιτικών κινδύνων

Του Κώστα Ιωαννίδη

Βαρύ το κλίμα πριν το στοίχημα για ημερομηνία επιστροφής των Θεσμών από τη Μάλτα. Μετά την εκτόξευση πυραύλων για χτύπημα σε αεροπορική βάση της Συρίας που είναι υπό τον έλεγχο της συριακής κυβέρνησης εμφανίστηκε στις ασιατικές αγορές μια διάθεση για αναζήτηση ασφαλών επενδυτικών καταφυγίων. Εντυπωσίασε αρνητικά η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να κινηθεί ενώ είναι σε εξέλιξη μια κρίσιμη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Κινέζο ομόλογό του για ζητήματα οικονομικού και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Κάτω από την ομπρέλα αυτών των γεγονότων έχουμε σήμερα την αξιολόγηση στο προσκήνιο όπου υπάρχουν λιγοστές ελπίδες για να υπάρξει μια ευτυχής κατάληξη στο ζήτημα που χρονίζει και βασανίζει τους επενδυτές του ΧΑ. Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν τον Μάρτιο το 49,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών συμμετέχουν στην συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατά ποσοστό 61,6% με μικρή πτώση από τον Φεβρουάριο όταν ήταν το 61,8% στο τέλος του. Αυτοί επηρεάζονται περισσότερο από το διεθνές κλίμα ενώ οι εγχώριοι από τη ροή των ειδήσεων αναφορικά με το άτυπο Eurogroup της Μάλτας.

Ως τις 11:00 χθες, μόνο 52 μετοχές, εν των οποίων 16 ανοδικές, 14 αμετάβλητες και 22 καθοδικές είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον των συναλλασσόμενων. Ακόμα και στον 25άρη 22 ήταν οι μετοχές με πράξεις και συνεπώς εκτός υψηλής κεφαλαιοποίησης η συμμετοχή ήταν 30 τίτλοι. Φαινόμενο που έχει άμεση σχέση με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα των εγχώριων ιδιωτών επενδυτών. Για αυτούς το σημαντικότερο είναι ότι το φρόνημά τους διαμορφώνει η οικονομική πραγματικότητα και όχι η ψυχρή «λογική» των οικονομικών κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι ξένοι θεσμικοί. Παρά ταύτα η αγορά της Αθήνας πάλι εμφάνιζε χαρακτηριστικά άμυνας που απαγόρευε την ανάπτυξη πιέσεων με χαρακτηριστικά αυτοτροφοδότησης. Στην Ευρώπη οι δείκτες έχουν περιθώρια για μια γενναία διόρθωση ενώ την Αθήνα μπορεί να άνοιγε ο δρόμος για επίπεδα που θα γεννούσαν κύματα πωλήσεων πανικού τύπου Grexit.

Λίγες ώρες πριν από το Eurogroup της Μάλτας που γενικότερα έχει συνδεθεί με τη φράση «Μάλτα γιοκ εφέντιμ» που περιέλαβε σε τηλεγράφημά του ο κυβερνήτης του Πολεμικού Ναυτικού της γείτονος χώρας που μάταια έψαχνε να εντοπίσει. Μπορεί και αύριο να μην πέσει η ελληνική πλευρά πάνω στην πολυπόθητη συμφωνία αλλά ο κύριος Τσακαλώτος δεν θα στείλει τηλεγράφημα στον πρωθυπουργό. Θα το αποτυπώσουν οι επενδυτές στο ταμπλό; Μάλλον όχι. Ακόμα και αν δεν προκύψει ημερομηνία επιστροφής των ελεγκτών από τους Θεσμούς δεν θα προκάνουν οι θεσμικοί. Άρα τα αυριανά θα καθορίσουν κύρια την τάση της Μεγάλης εβδομάδας.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στη Φλόριντα, τον Σι Τσινπίνγκ, στο πλαίσιο της διήμερης Συνόδου ΗΠΑ - Κίνας. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι έχουν την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση, αναμένεται να εξετάσουν τις διμερείς σχέσεις, το διεθνές εμπόριο και την βορειο-κορεάτικη προκλητικότητα.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου ενισχύεται κατά 0,10% έναντι της στερλίνας (1,2467 δολάρια), κατά 0,17% έναντι του ευρώ (1,0644 δολάρια) και κατά 0,24% έναντι του γεν (110,94 γεν).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI ενισχύθηκαν κατά 1,21% στα 51,77 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν κέρδη κατά 1,09% στα 54,95 δολάρια. Η τιμή του χρυσού παράλληλα, κατέγραψε αύξηση κατά 0,38% στα 1.253,30 δολάρια.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών διαμορφώθηκε ο αριθμός των νέων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα (26 Μαρτίου - 1 Απριλίου) υποχώρησε κατά 25.000 σε 234.000. Οι αναλυτές ανέμεναν μείωση των αιτήσεων κατά 6.000 σε 251.000.



Την ίδια ώρα, την πρόσληψη έως 30.000 εργαζομένων, μερικής απασχόλησης, σχεδιάζει για την επόμενη πενταετία η Amazon. Η αμερικανική εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη 5.000 εργαζομένων εντός του 2018 και ακόμη 25.000 σε βάθος πενταετίας.

ΕΥΡΩΠΗ

Θετικά πρόσημα εμφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, μετά τις αναφορές του Μάριο Ντράγκι για τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 380,77 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη κατά 0,11% στις 12.230 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε μείωση κατά 0,39% στις 7.303 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,58% στις 5.121 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 0,22% στις 20.296 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 κατέγραψε άνοδο κατά 1,12% στις 10.518 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Pearson υποχώρησε κατά 6,6% εξαιτίας της υποβάθμισης της αξιολόγησης από την BNP Paribas. Στον αντίποδα, η μετοχή της Electrocomponentes σημείωσε κέρδη της τάξης του 2,6% χάρη στις αισιόδοξες οικονομικές προοπτικές.

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, τάχθηκε υπέρ της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής και απέρριψε της αξιώσεις περί απόσυρσης των διευκολυντικών μέτρων. Κατά τον ίδιο, άλλωστε, η επαναξιολόγηση των νομισματικών μέτρων δεν δικαιολογείται προς το παρόν από την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, αύξηση εμφάνισαν τον Φεβρουάριο οι μεταποιητικές παραγγελίες στη Γερμανία, δεχόμενες ώθηση από την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. Σε προσαρμοσμένη βάση, οι συνολικές παραγγελίες σημείωσαν άνοδο κατά 3,4% έναντι των εκτιμήσεων περί αύξησης 3,5%

ΧΑ

Στην συνεδρίαση της Πέμπτης της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου, οι θεσμικοί εκφράσανε διαθέσεις για σχηματισμό θέσεων σε 15 blue chip και ελάττωσαν τις θέσεις τους σε 10. Ήταν μια συνεδρίαση με πρόγραμμα τη διατήρηση των τιμών των βασικών δεικτών στα επίπεδα πάνω από τις 666 μονάδες με αγορά μετοχών για τους πτωτικούς τίτλους της περασμένης συνόδου από το αντι-τραπεζικό μπλοκ. Τελικά ενώ δεν πίεζαν τις τραπεζικές μετοχές, ως τις 15:55, εμφανίστηκαν μετά δυο κύματα ρευστοποίησης θέσεων για αυτές και με τζίρο (37,177 εκατ. ευρώ) που ήταν χαμηλότερα από τα επίπεδα της περασμένης συνόδου και χαμηλότερα από το μέσο τζίρο της τελευταίας εβδομάδας του Μαρτίου (52,96 εκατ. ευρώ) σημειώθηκε οριακή άνοδος. Οι μεταβολές για τους βασικούς δείκτες επιτελέστηκαν με δυναμική που άλλαξε ριζικά, αφού κινήθηκαν στην έναρξη με καθοδική δυναμική γύρω αλλά κάτω από το κλείσιμο της Τετάρτης αλλά μετά τις 11:10 ξεκίνησε εκτίναξη και ανοδική κίνηση, που έφερε το μέγιστο πριν το τέλος του πρώτου μέρους στις 13:50 μετά οι εντολές αγοράς αδυνάτισαν και ο μέσος όρος κινήθηκε πλάγια και πάνω από το κλείσιμο της προηγούμενης μέρας ως 15:55 που εμφανίστηκαν πιέσεις στις τράπεζες και μείωσαν της τιμή του ΓΔ. Διαπιστώσαμε ανεξαρτησία έναντι της τάσης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η άνοδος των 15 blue chip, ως συνεισφορά στους δείκτες, ήταν υπολογίσιμη και αντιστάθμισε τις απώλειες -2,47% της ΜΠΕΛΑ, αλλά και των ΓΡΙΒ -1,33%, ΕΛΠΕ -0,97%, ΟΤΕ -0,78%, ενώ τα υπόλοιπα πτωτικά είχαν απώλειες από -0,10% ως -0,70%. Μέτρησαν οι μεταβολές από τις Τράπεζες αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,59% από +1,20% την προηγούμενη, της ΕΤΕ στο -2,41% από +4,18%, ΕΥΡΩΒ -0,71% από +0,71% και η ΠΕΙΡ +060% από +2,44% στις 5/4. Η αγορά σήμερα φάνηκε ότι είχε ως κίνητρο να κρατηθεί πάνω από τα επίπεδα των 666 μονάδων και το «πέτυχε» παρά τη διατήρηση των πιέσεων επί των Τραπεζών.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (15 από 13) blue chip έναντι των καθοδικών (10 από 10) με κανένα αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο 23 από 17 την προηγούμενη σύνοδο, και 3 από 8 αμετάβλητες. Άρα, οι 14 από 15 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 37,177 από 42,730 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 17,71 από 17,07 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος ανέβηκε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου, αφού οι τράπεζες αποτελούν το 47,63% από 39,95% του συνολικού τζίρου.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,18% και έφθασε στις 671,15 από 669,97 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1791,27 από 1793,82 με μεταβολή -0,14%. Οι δημοπρασίες επέφεραν αλλαγή στον ΓΔ κατά 1,1 μονάδες χαμηλότερα και κατά 3,3 στον 25άρη που επηρεάζεται περισσότερο από την επίδοση του τραπεζικού δείκτη, κλείνοντας τον ΓΔ πάνω και τον 25άρη κάτω από το μέσο της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Με κέρδη έκλεισαν οι κλαδικοί δείκτες στις Κατασκευές Υλικά +2,17% από +1,61%, Εμπορίου +1,58% από -1,45%, Πετρελαίου Αερίου +1,57% από -0,41%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +1,24% από -0,83%, Τεχνολογίας +1,24% από -0,14%, Βιομηχανικών Προϊόντων +0,95% από -0,13%, Κοινής Ωφέλειας +0,50% από +0,66%, ο FTSEΜ +0,31% από -0,05%, ο ΓΔ +0,18% από +0,53%, Τροφίμων Ποτών +0,13% από +0,37% και Ταξίδια Αναψυχή +0,01% από +0,72%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι δείκτες στα Προσωπικά Οικιακά Είδη -2,08% από -0,52%, Τραπεζών -0,85% από +2,03% Τηλεπικοινωνιών -0,78% από +0,11%, Ακίνητης Περιουσίας -0,63% από -0,77%, Πρώτων Υλών -0,14% από -0,57% και ο 25άρης -0,14% από +0,65%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Μέσων Ενημέρωσης 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 37,177 από 42,730 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,562 από 2,341 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 33,321 από 39,279 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,530 από 0,514 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 46,312 από 46,293 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 58,297 από 58,682 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 58 από 52 των καθοδικών σε 33 από 39 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 24 από 27.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Άρχισε να πείθει ο 25άρης για πιθανή υπέρβαση των 1800 μονάδων

Στην σύνοδο της Πέμπτης, οι θεσμικοί στο πρώτο ημίωρο έδωσαν πτωτική δυναμική στον 25άρη. Το άνοιγμα ήρθε με χάσμα +0,29% και ο δείκτης εμφάνισε στις 10:55 το ελάχιστο στις 1784,79 (-0,50%) μονάδες. Κατόπιν ακολούθησε αντίδραση και το μέγιστο μέρας ήρθε στις 13:49 ήταν οι 1802,16 (+0,42%) μονάδες. Το κλείσιμο έγινε στις 1791,27 με μεταβολή -0,14%. Ο τζίρος στα παράγωγα υποχώρησε στα 9,800 από 12,495 εκατ. ευρώ.

Για τη σειρά Απριλίου διακινήθηκαν 1242 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας στις 1802,00 μονάδες και κατώτερο στις 1786,00. Οι ανοικτές θέσεις έγιναν 5479 με την εκκαθάριση στις 1794,25 μονάδες. Διακινήθηκαν επίσης 402 ΣΜΕ της σειράς Μαΐου με ανώτερο στις 1796,50 μονάδες και κατώτερο στις 1778,50 με αύξηση των ανοικτών συμβολαίων στα 4639 η εκκαθάριση ορίστηκε στις 1785,50 μονάδες. Δεν εμφανίστηκε όγκος στα ΣΜΕ για τη σειρά Ιουνίου οι δε ανοιχτές θέσεις παρέμειναν 31. Διέκοψαν οι traders να προσδοκούν πτωτική δυναμική για τον 25άρη μέρα με μερική δικαίωση των δυσοίωνων προσδοκιών.

Περιττή η αναφορά της σπουδαιότητας του τραπεζικού μπλοκ εκεί μόνο η ΠΕΙΡ (+0,60%) κινήθηκε μόνιμα σε θετικό πεδίο, ωστόσο στη λήξη οι ΑΛΦΑ (-0,59%), ΕΥΡΩΒ (-0,71%) και ΠΕΙΡ έκλεισαν στα χαμηλά ημέρας παρασύροντας και τον Τραπεζικό δείκτη (-0,85%). Η ΕΤΕ δεν έκλεισε στο χαμηλό ημέρας αλλά παρουσίασε τις μεγαλύτερες απώλειες. Οι εγχώριοι αναλυτές επιμένουν ότι όσο αδυνατεί να δώσει κλεισίματα υψηλότερα των 788 μονάδων, μόνο για ημερήσιο trading συνιστάται.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Μια ματιά σε σχετικό βάθος χρόνου προσέφερε ο Κώστας Φέγγος της Versal ΑΕΠΕΥ: «Παραδοσιακά το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου είναι 'ιδιαίτερο' χρηματιστηριακά. Ο Απρίλιος έχει συνήθως το Πάσχα που κρατά το Χρηματιστήριο κλειστό κάποιες μέρες και κάνει του επενδυτές πιο συντηρητικούς. Επίσης ο Απρίλιος είναι ο μήνας που οι Επιχειρήσεις αποφασίζουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και συνήθως διατηρούν ρευστότητα, ή πολλές φορές αρχίζουν τις εκταμιεύσεις.

Ο Μάιος πολλές φορές έχει συμπέσει με το γνωστό 'sell in May and go away', εκτός του γεγονότος ότι ξεκινάει η τουριστική περίοδος που αρχικά δημιουργεί σημαντικές εκταμιεύσεις σε όσους ασχολούνται με αυτήν. Διεθνώς, αυτό το δίμηνο έχουμε το δημοψήφισμα στην Τουρκία, ανήμερα το Πάσχα και τις Γαλλικές εκλογές λίγο αργότερα. Η Ολλανδία είναι ακόμα χωρίς Κυβέρνηση, η Γερμανία σε προεκλογική περίοδο για το Σεπτέμβριο και η διεθνής οικονομία προσπαθεί να κατανοήσει την πολιτική Trump. Δείγματα της πολιτικής αυτής θα δοθούν στη συνεδρίαση του ΔΝΤ τέλος Απριλίου.

Μέχρι τις 22 Μαΐου πρέπει να έχουμε ψηφίσει ότι απαιτείται, να έχουμε 'ξεκλειδώσει' την αξιολόγηση και να περιμένουμε να πάρουμε τα λεφτά. Αλλιώς, επαναλαμβάνεται το Καλοκαίρι του 2015. Με αυτό στο μυαλό μας, ο καθένας δημιουργεί τη δική του βραχυχρόνια επενδυτική στρατηγική, η οποία ίσως θα πρέπει να περιλαμβάνει αυξημένη ρευστότητα στα χαρτοφυλάκια».

Ο Βαγγέλης Σιούτης της Guardian Trust ΑΧΕΠΕΥ

Έξι συνεχόμενες συνεδριάσεις με κλείσιμο πάνω από τις 665 μονάδες συμπλήρωσε σήμερα το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Έξι κλεισίματα πάνω από το στενό εύρος διακύμανσης (660 με 630 μονάδες) που είχε ταλαιπωρήσει την αγορά για ένα δίμηνο.

Καθημερινά οι επενδυτές βομβαρδίζονται από ειδήσεις, δηλώσεις, συναντήσεις, αναλύσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Η Χρηματιστηριακή Αγορά έχει επιλέξει από την μία να βρίσκεται στα υψηλά έτους, από την άλλη όμως να κρατά στάση αναμονής μέχρι να υπάρξουν χειροπιαστές αποδείξεις και δεν απομακρύνεται από τα τρέχοντα επίπεδα και οι όποιες κινήσεις γίνονται σε ένα στενό εύρος.

Το αυριανό Eurogroup αναμένεται να ξεκαθαρίσει ως ένα σημείο το τοπίο. Μία καταρχήν συμφωνία και επιστροφή των Θεσμών είναι απαραίτητη για την κίνηση του Γενικού Δείκτη προς την αντίσταση των 720 μονάδων και να ανοίξει ο δρόμος για τον επόμενο σταθμό, την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ (21 - 23/4) για να δρομολογηθεί η συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα και να υπάρξει η συνολική συμφωνία στο Eurogroup του Μαΐου.

Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρξει καμία θετική εξέλιξη στο αυριανό Eurogroup, η υπομονή των επενδυτών θα δώσει την θέση της σε ρευστοποιήσεις με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 622 μονάδες να είναι η πρώτη σημαντική στήριξη.

Πέρα όμως από τις αντιδράσεις των επενδυτών, η παράταση της αβεβαιότητας θα διευρύνει το πλήγμα στη πραγματική Οικονομία. Η άμεση επίλυση ζητημάτων όπως η αντιμετώπιση των "κόκκινων" δανείων, η προσέλκυση επενδύσεων, η αύξηση των καταθέσεων, η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή στην ανάπτυξη αν και ο στόχος για το 2017 δείχνει να έχει χαθεί.

Η Χρηματιστηριακή Αγορά έχει δύο πρόσωπα. Από την μία εταιρείες με ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, με επιχειρηματικές ειδήσεις και με έμπρακτο ενδιαφέρον των βασικών μετόχων με αγορές μετοχών έχουν αρχίσει και θα συνεχίσουν να ξεχωρίζουν με ικανοποιητικά κέρδη για τους επενδυτές και από την άλλη ο "αδύναμος" Τραπεζικός κλάδος που πλήττεται περισσότερο από την παράταση της αβεβαιότητας.

Είναι θετικό ότι ο Τραπεζικός δείκτης έχει επανέλθει πάνω από τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών (730 μονάδες) πρέπει όμως να κλείσει άμεσα το πτωτικό "gap" στις 769,02 μονάδες για να κινηθεί προς την αντίσταση των 810 μονάδων.

Σήμερα ανακοινώνει αποτελέσματα η ΔΕΗ ενώ την επόμενη εβδομάδα η ΦΦΓΚΡΠ στις 12/4. Οι Διεθνείς Αγορές θα έχουν αύριο στραμμένο το βλέμμα τους στις ανακοινώσεις των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Στην επόμενη εβδομάδα αναμένονται χαμηλότεροι τζίροι αφού είναι Μεγάλη Εβδομάδα και για τους Καθολικούς.

Σήμερα

Όσα ομόλογα θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο και το γιεν πήδηξαν ψηλότερα σήμερα Παρασκευή 7/3 στην Ασία, ενώ οι μετοχές γλίστρησαν μετά την εκτόξευση πυραύλων cruise εναντίον μιας αεροπορικής βάσης στη Συρία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης με τους υποστηρικτές της Συρίας τη Ρωσία και το Ιράν.

Το δολάριο των ΗΠΑ υποχώρησε μισό γιεν αγοράζοντας 110,50 γιεν από 110,95 πριν το χτύπημα αλλά είναι ψηλότερα από το 110,14 που υποχώρησε αρχικά. Ο χρυσός και το πετρέλαιο εκτινάχθηκαν, αν και οι συναλλασσόμενοι είπαν ότι η πρώιμη έκρηξη πανικού ηρέμησε όταν ένας αρμόδιος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στην επίθεση σαν «εφάπαξ» κίνηση.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας μειώθηκε κατά 0,5%, αλλά αντέδρασε από το χαμηλό που εμφάνισε νωρίτερα.

Μικτά πρόσημα εμφάνισαν στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ασία, στον απόηχο της αεροπορικής επίθεσης των ΗΠΑ στη Συρία.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,67% στις 18.721 μονάδες και ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 1,03% στις 1.495 μονάδες. Στην Κίνα, το χρηματιστήριο της Σαγκάη σημείωσε κέρδη κατά 0,34% στις 3.292 μονάδες και το χρηματιστήριο της Σένζεν κατέγραψε αύξηση κατά 0,19% στις 537,12 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Χανγκ Σενγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,72% στις 24.097 μονάδες και στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 100 σημείωσε απώλειες κατά 0,11% στις 5.849 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, τέλος, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,15% στις 2.149 μονάδες.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την εκτόξευση 59 πυραύλων «Τόμαχοκ», οι οποίοι έπληξαν αεροπορική βάση του καθεστώτος Άσαντ. «Διέταξα ένα στοχευμένο στρατιωτικό πλήγμα κατά της αεροπορικής βάσης στη Συρία από την οποία εξαπολύθηκε η επίθεση με τα χημικά όπλα» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό μήνυμά του.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του γεν αυξάνεται κατά 0,25% στα 110,52 γεν/δολάριο, ενώ το αυστραλιανό νόμισμα (AUD) εμφανίζει πτώση κατά 0,28% σε 0,7522 δολάρια (USD).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI ενισχύονται κατά 1,59% στα 52,52 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημειώνουν κέρδη κατά 1,37% στα 55,64 δολάρια. Η τιμή του χρυσού παράλληλα, καταγράφει αύξηση κατά 1,14% στα 1.267,60 δολάρια.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Έντονη κινητικότητα καταγράφηκε χθες στις Βρυξέλλες και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με στόχο την προσέγγιση των θέσεων σε σχέση με τα δημοσιονομικά μέτρα, δηλαδή το «αγκάθι» της δεύτερης αξιολόγησης, ωστόσο οι δυσκολίες δεν ξεπεράστηκαν και η επιστροφή ή όχι των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα θα κριθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Εurogroup.

Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος συνήθως προαναγγέλλει τις αποφάσεις του Εurogroup, χθες εμφανίστηκε αβέβαιος για το αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης σε σχέση με την Ελλάδα.

«Αναμένω από το ΔΝΤ ότι θα παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του στην Rheinische Post της Παρασκευής. Όπως είπε, «δεν είναι τόσο σημαντικό στο θέμα αυτό με ποιο ποσό θα συμμετέχει, αποφασιστικής σημασίας είναι ότι θα το κάνει». «Θεωρώ ότι μετά η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί άλλο πακέτο βοήθειας και από το 2018 θα έχει πρόσβαση στις αγορές, όπως έχει προγραμματιστεί» πρόσθεσε ο κ. Σόιμπλε.

Η γρήγορη και διεξοδική εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του τρίτου οικονομικού προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα, θα επιτρέψει στη χώρα να επιτύχει τον στόχο του προγράμματος για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ το 2018, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ΕΚΤ αναγνωρίζει πως μεσοπρόθεσμα, η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος σε αυτό το επίπεδο για παρατεταμένη χρονική περίοδο είναι μια φιλόδοξη απαίτηση. «Η χρονική περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει ρεαλιστικά αυτόν τον στόχο μετά τη λήξη του προγράμματος θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Όμως, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος», συμπλήρωσε ο κ. Ντράγκι.

Πρόοδο στις διαβουλεύσεις Αθήνας - θεσμών σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ωστόσο επιμένει ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν σημαντικά ζητήματα. «Υπήρξε πρόοδος στις συζητήσεις, αλλά σημαντικά ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις την Πέμπτη.

Τον αποφασιστικό ρόλο του Βερολίνου για την έκβαση της διαπραγμάτευσης για το ελληνικό πρόγραμμα δανεισμού τονίζει σε ανάλυσή της η Süddeutsche Zeitung. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Μονάχου, «η αντιπαράθεση με την Αθήνα για τις μεταρρυθμίσεις φανερώνει πού βρίσκεται η πραγματική διαπραγματευτική ισχύς: στο Βερολίνο». Την εγκυρότητα αυτής της άποψης καταδεικνύει σύμφωνα με τη SZ και η εμπιστευτική συνάντηση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ στη γερμανική πρωτεύουσα. Αντικείμενο αυτής -σύμφωνα με γερμανικούς κυβερνητικούς κύκλους- ήταν κυρίως ο συντονισμός της διαπραγματευτικής γραμμής για τις συνομιλίες που θα ακολουθούσαν μετά από λίγες ώρες στη Μάλτα για το ελληνικό πρόγραμμα.

Σε 61,6% έναντι 61,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, υποχώρησε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, για τον μήνα Μάρτιο. Συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε σε 59,1% έναντι 59,2% τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα 38,79 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπ’ όψιν η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,9%. Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαρτίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Καμπανάκι για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2017 κρούει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, επικαλούμενη την επιδείνωση του δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων, με βάση την επίδοση της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2017, η ζυγαριά του ΑΕΠ γέρνει προς το αρνητικό πρόσημο, ενώ αρκετά πιθανό είναι και το σενάριο της στασιμότητας.

Χρηματοοικονομικό σύμβουλο για την πώληση του 5% των μετοχών του ΟΤΕ αναζητά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), προχωρώντας στη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πώληση του ποσοστού του δημοσίου στον Οργανισμό, συνιστά προαπαιτούμενο του προγράμματος βοήθειας της ελληνικής οικονομίας.

Σημειώνεται ότι το 40% του ΟΤΕ βρίσκεται πλέον στα χέρια της γερμανικής Deutsche Telekom.

Υπέρβαση των στόχων μείωσης των προβληματικών δανείων πέτυχαν οι τράπεζες στο τέλος του 2016, τόσο σε επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) όσο και σε επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και μάλιστα σε όλες τις κατηγορίες δανείων, με εξαίρεση μια οριακή απόκλιση στα στεγαστικά δάνεια. Ο κλάδος είχε 1 δισ. ευρώ λιγότερα προβληματικά δάνεια από τον στόχο και διατηρεί μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 104,8 δισ. ευρώ, ενώ κατά μισό δισ. ευρώ λιγότερα έναντι του στόχου ήταν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Στις 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να εγκριθούν οι ενοποιημένες οικονομικές κατάστασης της χρήσης 2016.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης «εξαιτίας και των απαιτήσεων που εγείρουν οι δανειστές, επιτείνει την αβεβαιότητα στον οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία» εκτίμησε ο πρόεδρος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΠΕ-0,97% Ευστάθιος Τσοτσορός, που επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί από το τρέχον έτος να εισέλθει στη φάση της ανάπτυξης.

Στη διάψευση των δημοσιευμάτων περί πώλησης του δικτύου των διαγνωστικών της κέντρων, προχώρησε η διοίκηση του Ομίλου Euromedica. Σε ανακοίνωσή της, μάλιστα, παρέπεμψε στο πενταετές πλάνο αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού του Ομίλου, το οποίο προσβλέπει να επαναφέρει τη Euromedica στην κανονικότητα. Τέλος, έδωσε διαβεβαιώσεις για τη διατήρηση της ισχύουσας δομής του δικτύου διαγωνιστικών κέντρων, επικαλούμενη τα θετικά αποτελέσματα του τρέχοντος εταιρικού σχεδίου.

Την εκκαθάριση της θυγατρικής της εταιρείας στη Ρουμανία, «Revos Management SRL», αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Βογιατζόγλου Systems AE. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του. Η «Revos Management SRL» εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας και συνιστά θυγατρική της Βογιατζόγλου, σε ποσοστό 99%. Η εκκαθάριση της εταιρείας δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Υπέρ της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής τάχθηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, από το βήμα τραπεζικού συνεδρίου στη Φρανκφούρτη. «Η νομισματική πολιτική εξακολουθεί να είναι η πλέον κατάλληλη» τόνισε, μεταξύ άλλων, και απέρριψε τις αξιώσεις περί άμεσης απόσυρσης των διευκολυντικών μέτρων.

Την ανάγκη ελαχιστοποίησης της ζημιάς του Brexit υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντέισελμπλουμ, από το βήμα τραπεζικού συνεδρίου στο Βερολίνο, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

«Η ισοδυναμία θα είναι μέρος της λύσης» πρόσθεσε, στο ίδιο πλαίσιο, και εξήγησε ότι η Ε.Ε. θα παρέχει πρόσβαση σε όσες βρετανικές εταιρείες συμμορφώνονται με τους κοινοτικούς κανόνες.

Στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά ετών διαμορφώθηκε ο αριθμός των νέων αιτήσεων επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα (26 Μαρτίου - 1 Απριλίου) υποχώρησε κατά 25.000 σε 234.000. Οι αναλυτές ανέμεναν μείωση των αιτήσεων κατά 6.000 σε 251.000. Οι νέες αιτήσεις διατηρήθηκαν κάτω του ψυχολογικού ορίου των 300.000 για 109η συνεχόμενη εβδομάδα, σημειώνοντας το δεύτερο μεγαλύτερο σερί από τα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Κοντά στην ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, κατά 8 δισ. ευρώ, βρίσκεται η Deutsche Bank, σύμφωνα με πηγές, οι οποίες έχουν γνώση των εξελίξεων. Διοίκηση και επενδυτές θεωρούν ότι η ΑΜΚ θα καλυφθεί σε ποσοστό 100%. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Παρασκευή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι νέες μετοχές της γερμανικής τράπεζας αγοράστηκαν κατά κύριο λόγο, από Αμερικανούς επενδυτές.

Την πρόσληψη έως 30.000 εργαζομένων, μερικής απασχόλησης, σχεδιάζει για την επόμενη πενταετία η Amazon. Συγκεκριμένα, η αμερικανική εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη 5.000 εργαζομένων εντός του 2018 και ακόμη 25.000 σε βάθος πενταετίας. Οι νεοπροσληφθέντες εκτιμάται ότι θα εργάζονται περίπου 20 ώρες την εβδομάδα.

Έως το ποσό των 5.000 ευρώ ανέρχονται τα χρέη του 60% των οφειλετών προς το ιταλικό δημόσιο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των φορολογικών αρχών της γειτονικής χώρας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Ιταλών, οι οποίοι διαθέτουν χρέη προς κάποιον φορέα του δημοσίου, ανέρχεται σε 21 εκατομμύρια, με τη μέση οφειλή ωστόσο, να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Το συνολικό ποσό των οφειλών εκτιμάται σε 817 δισ. ευρώ, με τις ιταλικές αρχές να υποβαθμίζουν το «ρεαλιστικά εισπράξιμο ποσό» στα 52 δισ. ευρώ.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών ενισχύονται οι μετοχές των εταιρειών real estate στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το «πάγωμα» στις προοπτικές σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, σε σημερινή του παρέμβαση, διαβεβαίωσε ότι τα χαμηλά επιτόκια και το ευρύ πρόγραμμα αγοράς ομολόγων θα παραμείνουν σε ισχύ.

Της τρέχουσας νομισματικής πολιτικής υπεραμύνθηκε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Πίτερ Πρετ, από το βήμα συνεδρίου στη Φρανκφούρτη. Μάλιστα, ο ίδιος απέρριψε ακόμη και τις αξιώσεις περί αλλαγής της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΚΤ, καθώς όπως εξήγησε, «η υιοθέτηση μίας τάσης υπέρ της αύξησης των επιτοκίων θα αναστείλει τις επιπτώσεις των διευκολυντικών μέτρων». «Εάν οι επενδυτές αντιληφθούν ότι εισερχόμαστε σε μία περίοδο αναθεώρησης των επιτοκίων, τότε οι αγορές τίτλων θα καταστούν λιγότερο αποτελεσματικές» έσπευσε να προσθέσει.