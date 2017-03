Μέσα Απριλίου ξεκαθαρίζει ποιοι είναι οι 2 μονομάχοι για τον ΟΛΘ

Από την έντυπη έκδοση

Της Βάσως Βεγίρη

Περί το Πάσχα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι δύο από τους τρεις ενδιαφερόμενους επενδυτές, που κατέθεσαν την Παρασκευή προσφορές για το 67% του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, θα αποτελέσουν τους τελικούς μονομάχους, καθώς η διαδικασία του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης του ΟΛΘ, όπως πληροφορήθηκε η «Ν», είναι διαφορετική από εκείνη που είχε ακολουθηθεί για το λιμάνι του Πειραιά και προβλέπει μέχρι και τρεις γύρους προσφορών, ανάλογα με το ύψος τους.

Στον πρώτο γύρο (κατάθεση αρχικών δεσμευτικών προσφορών την περασμένη Παρασκευή), στο μεταξύ, υπήρξαν απώλειες. Και αυτό διότι κατέθεσαν προσφορές η φιλιππινέζικη «International Container Terminal Services Inc.», η «The Peninsular and Oriental Stream» (P&O) του αραβικού ομίλου της Dubai Ports World και η «Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS», δηλαδή το κοινό σχήμα του γερμανικού fund Deutsche Invest με την Terminal Link, θυγατρική κατά 51% του γαλλικού πολυεθνικού Ομίλου CMA-CGM, στο οποίο συμμετέχει με ποσοστό της τάξης του 15% και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, αλλά δεν κατέθεσε προσφορά τελικά η γιαπωνέζικη Mitsui & CO, που από πηγές του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΛΘ φερόταν το τελευταίο διάστημα ως σίγουρη διεκδικήτρια του ΟΛΘ.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, οι οποίες κατατέθηκαν στη Morgan Stanley, χρηματοοικονομικό σύμβουλο του Ταμείου στο Λονδίνο, θα ξεκινήσει άμεσα. Με βάση πάντως την προβλεπόμενη διαδικασία, όπως πληροφορείται η «Ν», θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος (θα ζητηθεί βελτίωση προσφορών), με συμμετοχή των δύο από τους τρεις ενδιαφερόμενους που έχουν καταθέσει τις καλύτερες προσφορές, ενώ προβλέπεται και τρίτος γύρος μόνο εφόσον η τρίτη σε ύψος από τις αρχικές προσφορές είναι ίση με το 80% της δεύτερης καλύτερης. Κύκλοι των ενδιαφερόμενων επενδυτών εκτιμούν ότι ο δεύτερος γύρος θα λάβει χώρα το νωρίτερο το Πάσχα, αφού πρώτα μεσολαβήσει και η προβλεπόμενη δυνατότητα αναζήτησης από το ΤΑΙΠΕΔ τυχόν πρόσθετων εγγράφων-πιστοποιητικών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Το ύψος των προσφορών που κατατέθηκαν στον πρώτο γύρο δεν έχει γίνει γνωστό, με μεγαλύτερο αίνιγμα το ύψος της προσφοράς της ICTS, η οποία σε ανάλογους διαγωνισμούς για άλλα λιμάνια (Συρίας και Κύπρου) στο παρελθόν έχει καταθέσει είτε πολύ υψηλές, είτε αρκετά χαμηλές προσφορές.

Από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ φέρεται ως επιθυμητό ένα τίμημα για το 67% του ΟΛΘ που πωλεί το ελληνικό Δημόσιο, με 20%-25% υπερτίμημα (premium) στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Ήτοι, με βάση υπολογισμού την τιμή της μετοχής της ΟΛΘ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τη συνολική της κεφαλαιοποίηση στο πεδίο των 190 εκατ. ευρώ, αυτό κινείται στο επίπεδο των 130 εκατ. ευρώ και με το premium του 25% ανεβαίνει στο επίπεδο των 160 εκατ. ευρώ περίπου.

Με το σύνολο των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας να έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει ανησυχία για απαξίωση του ΟΛΘ έναντι άλλων λιμένων της ΝΑ Ευρώπης, λόγω των αλλεπάλληλων παρατάσεων του διαγωνισμού, η τοπική πραγματική οικονομία προσβλέπει σε γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Στο μεταξύ, πάντως, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλαν εκπρόσωποι των σωματείων εργαζομένων του Οργανισμού στον Εισαγγελέα Διαφθοράς, Αχιλλέα Ζήση, ο τελευταίος έχει διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, με αντικείμενο διερεύνησης το αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του ΟΛΘ. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ενέργειες συνολικής και συνειδητής απαξίωσης του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) «και συνιστούν πράξεις και παραλείψεις που υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον και τις αναπτυξιακές δυνατότητές του».