Οι συνέργειες στηρίζουν την απασχόληση

Της Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Η ουσιαστική συνεργασία όλων των εταίρων στα θέματα της αγοράς εργασίας συνδέεται με πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην ώθηση της απασχολησιμότητας του ενεργού πληθυσμού και κατά συνέπεια στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα συνεδρίου για την απασχόληση που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Απασχόλησης στο American School of Classical Studies.

Απαισιόδοξος για τις εξελίξεις στην οικονομία εμφανίστηκε ο Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου. Ο κ. Αναστασόπουλος σχολίασε τις εξελίξεις μετά και την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για την υφεσιακή πορεία της οικονομίας το 2016 που αποτυπώνει και την αρνητική πορεία της πραγματικής οικονομίας, ανατρέπει τις θετικές εκτιμήσεις και αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη για πιο άμεσες λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.

Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος.

«Αντιλαμβανόμαστε την ανεργία σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας και έχουμε τη διάθεση να εξαντλήσουμε τις δυνατότητές μας για να δημιουργήσουμε εργασιακές ευκαιρίες και θέσεις απασχόλησης. Σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, είναι επιβεβλημένο να αναζητήσουμε μία νέα θεώρηση αναφορικά με το ποιες πραγματικά μπορούν να είναι οι ρεαλιστικές λύσεις που θα ενισχύσουν μακρόπνοα την ανάπτυξη και κατά συνέπεια την απασχόληση. Αυτή η θέση μας εκφράζεται και από το σύνθημα Ανάπτυξη και Απασχόληση που αποτελεί την κοινή συνισταμένη όλων τον δραστηριοτήτων μας» είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Αναστασόπουλος.

Έλλειψη ανταγωνιστικότητας

Η μη ανταγωνιστική αγορά εργασίας συντηρεί το brain drain, σύμφωνα με τη δρα Βενετία Κουσία, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, που εξήγησε επίσης ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενός υποψήφιου εργαζόμενου δεν είναι πλέον τα πτυχία. «Προσόν σήμερα δεν είναι τι πτυχία έχει πάρει κάποιος, αλλά τι γνωρίζει, τι καταλαβαίνει και τι μπορεί να κάνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παγκοσμιοποίηση, γήρανση του πληθυσμού και τεχνολογία είναι το τρίπτυχο που αλλάζει το μέλλον της εργασίας. Οι τάσεις αυτές επηρεάζουν τον τρόπο ζωής μας κι άρα έχουν αντίκτυπο στην εργασία μας, σύμφωνα με τον Αντώνη Χρηστίδη, Global Products Innovation Leader, Mercer. Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν 20 εκατ. άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν σε μία χώρα και δουλεύουν σε μία άλλη. Αλλαγές προοιωνίζεται και η αύξηση της ηλικίας των ανθρώπων παγκοσμίως, με μείωση των γεννήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Χριστίδη, ο στόχος για τις εταιρείες είναι να δημιουργούν περιβάλλοντα στα οποία θα μπορούν να εργαστούν όλες οι γενιές μαζί. Και προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει και η τεχνολογία, η οποία αναμένεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές στην ανθρώπινη ζωή.

Ανάπτυξη και αγορά εργασίας

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την ανάπτυξη για να βρούμε δουλειές, σύμφωνα με τον Steven Tobin, Team Leader, ILO Research Department, που μίλησε για σημαντικά παγκόσμια δεδομένα όπως είναι οι 200 εκατ. άνεργοι, οι εργαζόμενοι (σχεδόν ένα τρίτο) που δραστηριοποιούνται σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που έχουν σπουδάσει, και την αδυναμία των εργοδοτών να καλύψουν με ταλέντα κρίσιμες θέσεις στους οργανισμούς τους.

Στην Πρακτική Άσκηση και στις προσδοκίες των εργοδοτών αναφέρθηκε η Δέσποινα Ρεμιγιάκη, Senior HR Generalist, GfK Hellas, η οποία τόνισε ότι οι εταιρείες σε ποσοστό 41% θεωρούν πολύ χρήσιμη την πρακτική άσκηση που βοηθά τους νέους ανθρώπους να αναπτύσσουν δεξιότητες. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στα μέλη του Επιμελητηρίου, 37% των νέων που εντάσσονται σε προγράμματα μαθητείας τελικά προσλαμβάνονται από τις εταιρείες.

Για την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα αναφορικά με τις Νέες Δεξιότητες, αλλά και για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας μίλησαν στο συνέδριο ο Gregorio De Castro, Policy Assistant to the Director responsible for Skills, Directorate General for Employment, Social Affairs & Inclusion, European Commission, και ο Mark Keese, Head of the Skills & Employability Division in the Directorate for Employment, Labor & Social Affairs, OECD.

Η ανάπτυξη συμμαχιών για τις Διά Βίου Δεξιότητες και ειδικότερα οι ψηφιακές δεξιότητες αναδείχθηκαν από τον Κωνσταντίνο Πουλιάκα, εμπειρογνώμονα, Τμήμα Δεξιοτήτων και Αγοράς Εργασίας, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, και την Ελένη Τσιπά, PR & CSP Specialist, GCMM cluster, Oracle Hellas.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης με τη συμμετοχή των κ.κ. Μαρία Καραμεσίνη, διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Anton Eckersley, Director, Ingeus και Ania Mendrek, Senior Manager, Business Development EU, Maximus Global Group.

Τα μαθήματα από τις πολιτικές του παρελθόντος αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος ανέλυσαν ο Γιάννης Βρούτσης, τομεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της N.Δ., τ. υπουργός Εργασίας και η Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρ. επίτροπος της Ε.Ε. και πρ. υπουργός Συντονισμού.