Market beat: Η εβδομάδα αποτύπωσης των εξελίξεων για τη δεύτερη αξιολόγηση

Του Κώστα Ιωαννίδη

Σήμερα αργά το βράδυ, το ΔΝΤ θα ανακοινώσει επίσημα τις εκτιμήσεις του για τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας και οι επενδυτές αύριο, μπορεί να διαγκωνίζονται για να αυξήσουν τις θέσεις στους στις Τράπεζες. Όπως δεν αποκλείεται να προεξοφλήσουν ότι το Euro-Working Group της Πέμπτης θα σηματοδοτήσει την έναρξη της ολοκλήρωσης με επιτυχία της δεύτερης αξιολόγησης. Είναι εβδομάδα γεγονότων από τα οποία εξαρτάται αν στο Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου θα δοθεί η έγκριση για… «ένεση» κεφαλαίων. Τα ένστικτα αυτοσυντήρησης και αυθόρμητης αντίδρασης των θεσμικών θα δοκιμάσουν ΔΝΤ και η αύρα από το Euro-Working Group, καθιστώντας επικίνδυνα περιπετειώδη τη βδομάδα που ξεκινά.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Προστέθηκε ο τέταρτος κρίκος στην καθοδική αλυσίδα, με εβδομαδιαία πτώση ισοδύναμη των δύο από τις τρεις προηγούμενες καθοδικές εβδομάδες, ήτοι πάνω από -1%. Με αυτήν οι τιμές επέστρεψαν στα επίπεδα που βρέθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου στο τέλος της τρίτης βδομάδας εκείνου του μήνα. Τα δε ελάχιστα αυτής της βδομάδας είχανε να φανούν εδώ και επτά εβδομάδες. Επανήλθαν επίπεδα τιμών που είχανε εμφανιστεί ως μέγιστα στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας του περυσινού Νοεμβρίου. Δεν χρειάζονται άλλα για να πεισθεί κανένας ότι υπάρχει ένα πισωγύρισμα. Οι θεσμικοί θα επιδιώξουν να ροκανίσουν το premium που έδωσαν στις μετοχές του ΧΑ, όταν προεξοφλούσαν ότι η καθυστέρηση δεν συμφέρει καμία πλευρά και δεν θα υπάρξει. Αν η πτώση περάσει τις τιμές κάτω από τα επίπεδα των 610 μονάδων, δεν θα μιλάμε για αφαίρεση του premium που ενσωματώθηκε από το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ως το πρώτο του Δεκεμβρίου, αλλά για υπολογίσιμων διαστάσεων ανησυχία, ότι θα επαληθευτούν τα χειρότερα των πιθανών σεναρίων.

Η δέσμη σημειωμάτων από κορυφαίους Επενδυτικούς Οίκους για την κατάσταση στην Ελλάδα και στη σχέση με τους Θεσμούς αποκαλύπτει πως για να το αντιμετωπίσουν χρησιμοποιούν σενάρια Α, Β, Γ που όλα δείχνουν ένα και μόνο πράγμα. Ορατότητα μηδέν και μοναδικό αποκούμπι για τη συμμετοχή στις συναλλαγές, την τεχνική ανάλυση.

Από τη Merit υποστηρίζεται η άποψη ότι: «Όλα δείχνουν, πως είμαστε αρκετά κοντά στο να βρεθεί η φόρμουλα για έναν επώδυνο συμβιβασμό, γεγονός που αντιμετωπίστηκε από την Ελληνική Αγορά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε αυτό βοήθησαν σημαντικά και οι εκθέσεις των Διεθνών Οίκων που θεωρούν ως πιθανότερο σενάριο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εν ευθέτω χρόνω... Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε ανοδικά, όμως δεν τόλμησε ούτε καν να προσεγγίσει την 'διακεκαυμένη' ζώνη των 633 - 636 μονάδων, που η υπέρβασή της αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση για την αναστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης που παραμένει πτωτική. Οι 610 μονάδες παραμένουν σημείο αναφοράς για την πορεία του Δείκτη».

Το ενδιαφέρον στο ημερολόγιο στρέφεται σχεδόν αποκλειστικά στα γεγονότα που αφορούν την αξιολόγηση: Ξεκινώντας από την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δώσει την έκθεση βιωσιμότητας για το Ελληνικό χρέος στην δημοσιότητα. Αν η έκθεση περιέχει τις τροποποιήσεις με βάση τα προληπτικά μέτρα που ζητείται να αναλάβει η Κυβέρνηση για μετά το 2018 και παράλληλα το Ελληνικό χρέος χαρακτηριστεί βιώσιμο, το Euro-Working Group της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου θα δώσει την έγκριση του σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, ανοίγοντας το δρόμο για το "οκ" και την εκταμίευση της δόσης στο Eurogroup στις 20 τους μηνός. Υπενθυμίζεται ότι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (9/2) προς Παρασκευή θα ανακοινωθούν οι τριμηνιαίες αλλαγές στους δείκτες του MSCI.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης βδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ Κόσμος

Η υπό διαμόρφωση Νέα Τάξη στα Γεωπολιτικά κυριαρχεί

Οι επενδυτές στις αγορές του πλανήτη έδειξαν να μουδιάζουν την περασμένη βδομάδα. Διαπιστώνουν ότι είχαν προβλέψει ορθά την στροφή των ΗΠΑ, στο οικονομικό πεδίο, από τη Νέα Τάξη ( New Normal) στην Παλαιά Κανονικότητα (Old Normal). Δηλαδή την επιστροφή σε στιβαρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με το ρίσκο να εκτιναχθεί ο πληθωρισμός, αντί της πορείας με χαμηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ. Αλλά, με κατοχύρωση πως αυτή η δυναμική θα κρατήσει πολλά χρόνια χωρίς πληθωριστικές εκρήξεις. Ενώ η οικονομία των ΗΠΑ πιθανά επιστρέφει στο Old Normal, η γεωπολιτική τάξη είναι σαφές πως κινείται μακριά από την μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο Παλαιά Τάξη, προς μια υπό διαμόρφωση Νέα Τάξη.

«Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν αυτή η μετάβαση θα είναι τόσο ομαλή, αν και φαίνεται σίγουρα ότι η παλιά γεωπολιτική τάξη ήταν ήδη εκτός ελέγχου από την εποχή των Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα. Ας ελπίσουμε ότι, η ομάδα του Donald J. Trump θα κάνει τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Αυτή είναι η ελπίδα μου, δεν είναι μια πρόβλεψη, καθώς είναι δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή». Αυτά σημείωνε ο Dr Ed Yardeni, επιδιώκοντας να τονίσει τη δυσκολία στον υπολογισμό των επιπτώσεων στα θεμελιώδη μεγέθη των εταιριών από την Νέα Τάξη στα Γεωπολιτικά.

Αυτά ήταν η αιτία που τα χρηματιστήρια της Wall Street σύρθηκαν στις περισσότερες συνεδριάσεις της βδομάδας, με το επενδυτικό κοινό να γκρινιάζει. Τα περισσότερα από τα εκτελεστικά διατάγματα που προωθούσε η διακυβέρνηση Τραμπ τις πρώτες μέρες στην εξουσία είχαν να κάνουν με προεκλογικές υποσχέσεις σε τομείς εκτός της οικονομίας. Μέτρησε ξαφνικά αρνητικά, η απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ πολιτών από συγκεκριμένες χώρες και η αντίδραση σε πολλά πεδία για αυτή. Ενώ ήταν αναμενόμενη η στάση αναμονής για τα επιτόκια της Fed, που ανακοινώθηκε επίσημα την περασμένη Τετάρτη με την απόφαση της FOMC. Άλλωστε άσχετα από την καθοδήγηση για το μέλλον των επιτοκίων από την Τζάνετ Γιέλεν, που αφορούσε σε τρεις αυξήσεις των επιτοκίων στο 2017, οι αγοραίοι περίμεναν και περιμένουν δυο, όπως έδειξε και μια πρόσφατη έρευνα του Reuters.

Το κλίμα βελτιώθηκε πολύ την Παρασκευή, από τα καλύτερα των αναμενόμενων στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ και την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ, να τροποποιήσει τον νόμο Dodd-Frank για τις Τράπεζες. Ο Dow Jones Industrial Average εκτινάχθηκε +0,94%, ο S&P 500 κατά +0,73% και ο Nasdaq Composite ανέβηκε +0,54%.

Οι ανησυχίες και οι δείκτες

Οδήγησαν το rebound οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά αρκετοί παράγοντες επιμένουν να θυμούνται τη βουτιά της Δευτέρας. Τότε οι δείκτες εμφάνισαν τη χειρότερη ημερήσια βουτιά τους σε βάθος αρκετών εβδομάδων και για αυτούς η πτώση της Δευτέρας θα μπορούσε να είναι ένας προάγγελος για περεταίρω κάθοδο. Την Τρίτη, ο S&P 500 και ο Dow πέρασαν πάλι σε αρνητικό έδαφος. «Οι αμφιβολίες σχετικά με την εστίαση που γίνεται στις νομοθετικές δραστηριότητες και στις πολιτικές προτεραιότητες του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες έχουν την τάση να συγκεντρώνουν περισσότερες αποδοκιμασίες παρά ζητωκραυγές, έχουν διαβρώσει σημαντικά την ορμή από την άνοδο που έφερε ένα νέο ρεκόρ. Οι βασικοί δείκτες είχαν αρχίσει να κινούνται πλάγια, κάτω από τις 20.000 μονάδες ως την Πέμπτη». Τονίζεται από τον Jonathan Krinsky, της MKM Partner, που αναλύει τεχνικά το ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο των 20.000 για το δείκτη των blue-chip. Δεν θεωρεί τη βουτιά της Δευτέρας σαν παραλογισμό. Επισημαίνει παράγοντες που ειδοποιούν για πτώση του S & P 500 περίπου 5%. Ήτοι, επιστροφή στα επίπεδα των 2180 ως 2190 μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, ο Φεβρουάριος τείνει να είναι εποχικά αδύναμος μήνας για τις μετοχές, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Η τάση αυτή μεγεθύνεται σε περιόδους μετά από Προεδρικές Εκλογές στις ΗΠΑ, με την πτώση του S&P κατά μέσο όρο περίπου -1,85%, στα χρόνια που ακολούθησαν τις προεδρικές εκλογές.

Στην πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου ο S&P500 κλείνοντας στις 2297,42 μονάδες, είχε επίδοση +0,12% και στο 2017 εμφάνισε κέρδη +2,62%. Ο Dow με πτώση -0,11%, έκλεισε στις 20.071,46 μονάδες, στο 2017 απέδωσε +1,56%. Ο S&P400 κέρδισε +0,59% με επίδοση στο 2017 +2,77% και ο Russell 2000, της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή +0,52%, εμφάνισε στο έτος επίδοση +1,53%. Ο δε Nasdaq, αφού ανέβηκε +0,11%, διατήρησε κέρδη στο 2017 +5,27%. Ο χρυσός γύρισε πάλι ανοδικά, κερδίζοντας +2,34%, με την απόδοσή του για το 2017 ήδη στο +6,04%. Επίσης, το πετρέλαιο ενισχύθηκε +1,22%. Στο 2017 χάνει οριακά -0,07%.

Ο Nikkei με μεταβολή -2,82%, στο 2017 εμφάνισε απώλειες -1,03%. Ο FTSE100 του Λονδίνου κρατήθηκε στο +0,05% στη βδομάδα και κερδίζει +0,64% στο 2017. Ο DAX βούλιαξε -1,38%, με απόδοση στο 2017 +1,48% αλλά ο CAC με πτώση -0,30%, απόκτησε μεταβολή -0,76% την τρέχουσα χρονιά. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας έπεσε -0,44% και στο 2017 απέδωσε +1,18%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία υποχώρησε -1,10% και στο 2017 χάνει -0,62%. Ο Bovespa της Βραζιλίας έχασε -1,64%, και στο 2017 κερδίζει +7,85%, ενώ ο Bolsa του Μεξικού υποχώρησε -0,41%, με επίδοση στο 2017 +3,47%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -0,50%, και επίδοση για το 2017 +2,30%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία κέρδισε +1,28%, στο 2017 κατάφερε να κερδίζει +6,06%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έπεσε -0,99% και στο 2017 κατέληξε με κέρδη +5,13%. Πτώση -0,60% για τον δείκτη του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +1,18%.

Για τις τιμές στα commodities και για την πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια ειδικά της Ιαπωνίας μεγάλη ευθύνη φέρει η εξασθένιση του δολαρίου που για πολλούς είναι αδικαιολόγητη.

Μικραίνει το καλάθι των προσδοκιών

Το φαινόμενο ο Dow να περάσει τις 20.000 μονάδες, για αρκετούς θεωρείται μια ανούσια, υπέρ ανόδου και υπέρ της πολιτικής Τραμπ, επιχειρηματολογία. Ο Lawrence H. Summers στα τέλη Ιανουαρίου στην Washington Post παρατηρούσε: «Είναι αριθμολογία, δεν είναι ανάλυση, η επικέντρωση σε στρογγυλούς αριθμούς. Ο Dow διαμορφώνεται ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των εταιρειών από την τιμή της μετοχής τους και όχι από την αγοραία αξία τους. Είναι εξαιρετικά περιορισμένος ως προς ποιες εταιρίες περιλαμβάνει, με την Goldman Sachs να αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% της ανόδου, από την ημέρα των εκλογών, στο δείκτη των 30 μετοχών. Είναι λάθος να κρίνουμε την εφαρμοζόμενη πολιτική με βάση τις άμεσες αντιδράσεις της αγοράς αντί της εστίασης στα θεμελιώδη μεγέθη».

Συμπλήρωνε δε πως υπάρχουν στις αγορές ενδείξεις για πιθανά προβλήματα στο μέλλον: «Ενώ οι μετοχές των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα χρηματοοικονομικά ήταν πολύ ισχυρές κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, οι πωλήσεις εκ των έσω, έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Υπενθυμίζω επίσης, ότι σχεδόν το μισό από τα έσοδα των εταιριών του S&P 500 αποκτήθηκε στο εξωτερικό και δεν πρόκειται να ενισχυθεί με τις νέες πολιτικές στο εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά μπορεί να πληγωθεί από νέα εθνικιστικού τύπου μέτρα».

Η αναζήτηση απόψεων έδειξε ότι αν και οι περισσότεροι παρατηρητές θεωρούν ως εξαιρετικά αβέβαιο το οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες της αγοράς για την μεταβλητότητα είναι κοντά σε επίπεδα ρεκόρ χαμηλών. Κάτι που υποδηλώνει πως υπάρχουν περιθώρια για ξαφνική απογοήτευση. Και αυτή ίσως έρθει αν η αγαπημένη από τους αγοραίους υπόσχεση του Προέδρου Τραμπ αποδειχθεί κάρβουνο αντί θησαυρού. Οι επενδυτές συμφώνησαν… «ομόφωνα» μετά τη νίκη του Donald Trump στις προεδρικές εκλογές, ότι οι χαμηλότεροι φόροι στις επιχειρήσεις θα είναι ευεργετική για τις μετοχές.

Αμέσως μετά τις εκλογές, η Goldman Sachs έδειξε ότι για κάθε 1% μείωσης στον εταιρικό φορολογικό συντελεστή, τα κέρδη για τις εισηγμένες στον S&P 500 θα αυξηθούν κατά $ 1,50 ανά μετοχή. Η Wall Street έπιασε πρόσφατα νέα ύψη, μετά τις εκλογές, από τις προσδοκίες ότι το κούρεμα των εταιρικών φόρων και η αύξηση των δαπανών για έργα υποδομής θα ενισχύσουν τη συνολική οικονομική ανάπτυξη.

Μια ανάλυση από τον Ben Inker, της GMO, δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με το αν οι περικοπές στην φορολογική επιβάρυνση θα επιδράσουν στις αγορές γρήγορα, ή ότι οι επιπτώσεις θα είναι σαν μια γρήγορη εκτόξευση σε υψηλά επίπεδα του… σακχάρου, σε ένα υγιή οργανισμό.

«Είναι πιθανό οι περικοπές εταιρικού φόρου να είναι θετικές για την αγορά μετοχών, αλλά δεν είναι ούτε θεωρητικά σαφές ότι αυτό θα πρέπει να ισχύσει ούτε προφανές εμπειρικά ότι οι αλλαγές του φορολογικού συντελεστή είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την κερδοφορία». Γράφει ο Inker παραθέτοντας ένα διάγραμμα, του γραφείου ανάλυσης της J.P. Morgan. το οποίο δείχνει τη σχέση μεταξύ των εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ και του νόμιμου ομοσπονδιακού φορολογικού συντελεστή

ΧΑ

Πτώση και τη βδομάδα που άλλαξαν οι μήνες, άλλαξε και η τάση

Σε εβδομαδιαία βάση είχαμε την τέταρτη στη σειρά καθοδική εβδομάδα, στις πέντε το 2017, για τους ΓΔ και 25άρη και τη δεύτερη στην κατάταξη με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης. Αλλά η μαγική εικόνα των τελευταίων ημερών συνίσταται στο ότι οι δυο πτωτικές στην ουσία σύνοδοι της εβδομάδας ήταν συνέχεια των πτωτικών κλεισιμάτων στον τέλος του Ιανουαρίου και σε όλες τις συνεδρίες του Φεβρουαρίου η αγορά έκλεισε με κέρδη. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των εγχώριων αναλυτών θεωρούν ότι οι θεσμικοί αποφάσισαν να τηρήσουν στάση αναμονής ως την έλευση των ημερομηνιών που θεωρούνται κρίσιμες για τη σχέση της ελληνικής πλευράς με τους πιστωτές. Αυτές ξεκινούν από σήμερα με την επίσημη ανακοίνωση της έκθεσης του ΔΝΤ για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δηλαδή για την δυνατότητα να το ανακυκλώνει εξυπηρετώντας χωρίς κίνδυνο τις όποιες υποχρεώσεις προκύπτουν από τον ως τώρα δανεισμό της χώρας. Ακολουθεί την Πέμπτη 9/2 το Euro-Working Group που πιθανά θα σηματοδοτήσει την κατεύθυνση των συνομιλιών στο EuroGroup της 20ης Φεβρουαρίου.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ έχασε με δυο πτωτικές και τρεις ανοδικές συνεδριάσεις -1,20%, ο 25άρης -1,79% και ο FTSEM -0,70%.

Τα blue chip με κέρδη ήταν ΒΙΟ +4,96%, ΜΕΤΚ +4,52%, ΜΥΤΙΛ +3,81%, ΦΦΓΚΡΠ +3,78%, ΣΑΡ +2,62%, ΑΛΦΑ +2,25%, ΜΟΗ +1,74%, ΤΙΤΚ +0,81% και ΑΡΑΙΓ +0,60%. Στον αντίποδα με απώλειες πάνω από τις διπλάσιες του 25άρη ΕΧΑΕ -6,96%, ΕΥΡΩΒ -6,38%, ΠΕΙΡ -5,10%, ΜΠΕΛΑ -5,04% και ΕΤΕ -4,60%.

Η αγορά, όσο το τοπίο είναι θολό ως προς την εικόνα της σχέσης της Ελλάδας με τους Θεσμούς, θα κινείται νευρικά αλλά προσπαθώντας να υπερασπιστεί τα επίπεδα των 610 μονάδων, που λειτούργησαν, όπως φάνηκε από την Τετάρτη και μετά, ως στήριξη για τον μέσο όρο που στόχο έχει την επιστροφή σε επίπεδα πάνω από τις 640 μονάδες.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Εμφανίστηκε, δειλά, αισιοδοξία

Στην πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, ο τζίρος στα παράγωγα προϊόντα του 25άρη ενισχύθηκε, οι ρυθμοί συναλλαγών ανέβηκαν στα ΣΜΕ και στα options του δείκτη. Ο FTSE25 για τέταρτη βδομάδα στη σειρά υποχώρησε, κατά -1,79%. Οι όγκοι στα ΣΜΕ του 25άρη, ενισχυθήκαν κατά +16,76%, ενώ οι ανοικτές θέσεις διαμορφώθηκαν στις 7.774 από 7.303 μια άνοδος κατά 6,45%.

Ο όγκος για τη σειρά Φεβρουαρίου έφτασε στα 1899 από 1572 ΣΜΕ ημερησίως και της σειράς Μαρτίου, ανήλθε στα 136 από 170 τη μέρα. Οι ανοικτές θέσεις της κυρίαρχης σειράς από 6.875 διαμορφώθηκαν σε 6.931. Οι προσδοκίες των traders είναι ελαφρά ευοίωνες. Η εκκαθάριση του ΣΜΕ της σειράς Φεβρουαρίου ορίστηκε στις 1682,25 μονάδες, και της επόμενης στις 1681,75. Όρισαν προ-πορεία της τάξης των 2,25 μονάδων των ΣΜΕ έναντι του 25άρη (1680,08), αντίθετα από ότι την περασμένη βδομάδα.

Το τμήμα ανάλυσης της Fast Finance ΑΕΠΕΥ, για τον 25άρη εκτιμούσε ότι: «Η στήριξη των 1635 μονάδων κράτησε και μάλιστα με διπλό τοπικό πυθμένα, όμως βραχυπρόθεσμα είμαστε "short" από αρκετά ψηλότερα επίπεδα. Βεβαίως, εάν δεχθούμε ότι χάθηκε το ανοδικό momentum μετά τις δύο δυνατές καθοδικές ημέρες (εννοούν της Παρασκευής 27/1 και της Δευτέρας 30/1), όπως φαίνεται και στα διαγράμματα, τότε βεβαίως βρισκόμαστε σε σημαντική αντίσταση, η οποία επισημαίνεται διαγραμματικά ως επιβεβαίωση από την πρόσφατη καθοδική διάσπαση, αλλά και από την ταλάντωση η οποία ευρέθη στο επίπεδο ισορροπίας. Επιμέρους, κάποιες μετοχές αποκλίνουν από τη συσχέτισή τους με τον 25αρη, κάτι που συνήθως καταλήγει υπέρ του δείκτη, επομένως αν κάποιος χρησιμοποιήσει μετοχή ως επενδυτικό όχημα, θα πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη συμπεριφορά αυτής έναντι της συνολικής εικόνας της Χρηματαγοράς».

Blue chip και δείκτες στο πρώτο ανολοκλήρωτο δίμηνο

Ο ΓΔ τον Ιανουάριο βυθίστηκε κατά -4,95% αλλά τον Φεβρουάριο ενισχύθηκε +2,81% και στο 2017 αποδίδει -2,29%. Ο 25άρης έχασε τον Ιανουάριο -6,08% και κέρδισε το Φλεβάρη 2,76% και στο 2017 χάνει -3,49%.

Η ΑΛΦΑ στον Ιανουάριο έχασε -13,68% τον Φεβρουάριο ανέβηκε +10,98% στο 2017 αποδίδει -4,21%.

Η ΑΡΑΙΓ τον Ιανουάριο ανέβηκε +4,74%, τον Φεβρουάριο +1,36% στο 2017 αποδίδει +6,16%.

Η ΒΙΟ τον Ιανουάριο ανέβηκε +11,2%, τον Φεβρουάριο +6,47% στο 2017 αποδίδει +18,40%.

Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ τον Ιανουάριο έπεσε -0,88%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,77% στο 2017 αποδίδει +0,88%.

Η ΓΡΙΒ τον Ιανουάριο ανέβηκε +3,66%, τον Φεβρουάριο -0,50% στο 2017 αποδίδει +3,13%.

Η ΔΕΗ τον Ιανουάριο έχασε -10,38%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,54%, στο 2017 αποδίδει -9,00%.

τον Ιανουάριο έχασε -10,38%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,54%, στο 2017 αποδίδει -9,00%. Η ΕΕΕ τον Ιανουάριο ανέβηκε +1,74%, τον Φεβρουάριο έπεσε -1,24%, στο 2017 αποδίδει +0,48%.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αμετάβλητη τον Ιανουάριο τον Φεβρουάριο έπεσε -0,92% στο 2017 αποδίδει -0,92%.

αμετάβλητη τον Ιανουάριο τον Φεβρουάριο έπεσε -0,92% στο 2017 αποδίδει -0,92%. Τα ΕΛΠΕ τον Ιανουάριο έπεσαν -2,04%, τον Φεβρουάριο -1,15% στο 2017 αποδίδουν -3,17%.

Η ΕΤΕ τον Ιανουάριο έχασε -10,89% τον Φεβρουάριο ανέβηκε +3,17% στο 2017 αποδίδει -8,06%.

Η ΕΥΡΩΒ τον Ιανουάριο έχασε -12,87%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +4,45%, στο 2017 αποδίδει -8,99%.

Η ΕΧΑΕ τον Ιανουάριο έχασε -8,59%, τον Φεβρουάριο -4,25%, στο 2017 αποδίδει -12,47%.

Η ΛΑΜΔΑ τον Ιανουάριο έχασε -11,25%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,41%, στο 2017 αποδίδει -10,00%.

Η ΜΕΤΚ τον Ιανουάριο ανέβηκε +1,25%, τον Φεβρουάριο +3,72%, στο 2017 αποδίδει +5,02%.

Η ΜΟΗ τον Ιανουάριο ανέβηκε +1,53%, τον Φεβρουάριο +0,98%, στο 2017 αποδίδει +2,52%.

Η ΜΠΕΛΑ τον Ιανουάριο έχασε -13,68%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,46%, στο 2017 αποδίδει -12,42%.

Η ΜΥΤΙΛ τον Ιανουάριο ανέβηκε +4,72%, τον Φεβρουάριο +1,55%, στο 2017 αποδίδει +6,34%.

Ο ΟΛΠ τον Ιανουάριο έχασε -7,29%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +2,84%, στο 2017 αποδίδει -4,66%.

τον Ιανουάριο έχασε -7,29%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +2,84%, στο 2017 αποδίδει -4,66%. Ο ΟΠΑΠ τον Ιανουάριο έχασε -2,38%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,71%, στο 2017 αποδίδει -0,71%.

τον Ιανουάριο έχασε -2,38%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,71%, στο 2017 αποδίδει -0,71%. Ο ΟΤΕ τον Ιανουάριο έχασε -5,60%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +2,02%, στο 2017 αποδίδει -3,70%.

τον Ιανουάριο έχασε -5,60%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +2,02%, στο 2017 αποδίδει -3,70%. Η ΠΕΙΡ τον Ιανουάριο έχασε -15,31%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +5,08% στο 2017 αποδίδει -11,00%.

Η ΤΕΝΕΡΓ τον Ιανουάριο έχασε -1,07%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +1,44% στο 2017 αποδίδει +0,36%.

Η ΤΙΤΚ τον Ιανουάριο έχασε -6,68%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +7,54% στο 2017 αποδίδει +0,36%.

Το ΦΦΓΚΡΠ τον Ιανουάριο έχασε -7,85%, τον Φεβρουάριο ανέβηκε +5,36% στο 2017 αποδίδει -2,91%.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ έχασε με δυο πτωτικές και τρεις ανοδικές συνεδριάσεις -1,20%, ο 25άρης -1,79% και ο FTSEM -0,70%.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Απόστολος Μάνθος της Δυναμική ΑΧΠΕΥ

Η διαγραμματική πτωτική διαφυγή με καθοδικό χάσμα (Gap Down) από το σημείο των 635 μονάδων 'άναψε' για το Γενικό Δείκτη τα "φώτα πορείας" προς το πολύ σημαντικό επίπεδο στήριξης των 609 με 597 μονάδων.

Περιοχή, όπου διασταυρώνονται αρκετές γραμμές στήριξης από το Σεπτέμβριο του 2016. Μια πιθανή καθοδική διάλυση με αυξημένο τζίρο συναλλαγών, των 597 μονάδων, δε θα είναι καλό νέο για το στρατόπεδο των “Bulls”, καθώς θα ανοίξει εκ νέου το "θάλαμο" των 570 μονάδων, απομακρύνοντας ακόμα πιο πολύ το θετικό σενάριο ανοδικής ανάτασης προς τις 700 μονάδες.

Στο πολύ βραχυχρόνιο πεδίο ο Γενικός Δείκτης οφείλει, λόγω της σφοδρότητας της πτώσης από τις 664 έως τις 610 μονάδες, ποσοστιαίες απώλειες -8%, να κάνει μια ανοδική επανεκτίμηση της διαγραμματικής περιοχής του "χάσματος" της Δευτέρας από τις 631 με 633 μονάδες. Ανοδικό πέρασμα από το εν λόγω σημείο θα αναθερμάνει τη ψυχολογία των αγοραστών, με πιθανό "σπρώξιμο" πάνω από τη "σέντρα" των 648 με 650 μονάδων. Αντιθέτως ανοδική αδυναμία πέριξ των 635 μονάδων, θα ενισχύσει τη κόπωση και τους "αμφισβητίες".

Ασταθές ανοδικό περιθώριο έως το όριο των 1700 μονάδων έχει ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μετά τη διακράτηση των περιοχών όπου σημειώθηκαν οι τοπικοί πυθμένες του περασμένου Δεκεμβρίου στις 1623 μονάδες περίπου. Από εκεί και έπειτα η είσοδος του δείκτη μέσα στη ζώνη των 1700 με 1760 μονάδων θα επανεκτιμηθεί δεόντως. Αντιθέτως η άρνηση τμήσης των 1700 μονάδων θα φέρει αρνητικές βραχυχρόνιες εξελίξεις.

Τέλος, όσον αφορά το Τραπεζικό Δείκτη, αυτό που διακρίνεται είναι μια προσπάθεια ανοδικού "πισωγυρίσματος" προς το επίπεδο των 800 μονάδων, έχοντας όμως πραγματοποιήσει σημαντικό όγκο συναλλαγών στο τελευταίο προπύργιο των “Bulls” στις 725 μονάδες.

Στοιχείο, που ίσως χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση προθέσεων στις επόμενες συνεδριάσεις, καθώς ένα νέο κύμα ρευστοποιήσεων θα τμήσει καθοδικά τις 725 μονάδες, φέρνοντας τον Τραπεζικό Δείκτη αντιμέτωπο με το ισχυρό όριο των 705 με 700 μονάδων.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec.

Τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης, καθώς το αφήγημα του κλεισίματος της αξιολόγησης επισκιάζει κάθε εσωτερικό, ή εξωτερικό νέο.

Ο Φεβρουάριος έχει τρεις κομβικές ημερομηνίες και κάθε μία ορίζει την επόμενη: Οι δύο είναι την άλλη εβδομάδα και η τρίτη είναι η γνωστή 20η Φεβρουαρίου οπότε θα διεξαχθεί το προγραμματισμένο Eurogroup.

Την εβδομάδα που πέρασε επιχειρήθηκε να καλυφθεί ένα μέρος της απόστασης που χωρίζει την Ελληνική Πλευρά από τις απαιτήσεις των Δανειστών, δίνοντας κάποιες ελπίδες ότι έστω και στο "παρά πέντε" οι δύο Πλευρές θα κλείσουν την συμφωνία.

Παρόλα αυτά φαίνεται πως ακόμα οι Εμπλεκόμενοι δεν έχουν φθάσει στο επιθυμητό σημείο που θα έδινε το "οκ" της επιστροφής των Θεσμών στην Αθήνα, ενώ πλέον τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν επικίνδυνα. Ενδεικτικό του αυξημένου στρες που διανύει η Αγορά, είναι η πληθώρα αναφορών σε σενάρια και υποθέσεις που κυκλοφόρησαν κατά την διάρκεια της εβδομάδας από όλους σχεδόν τους μεγάλους Οίκους (Citi, JP Morgan, Credit Swiss, BofA κλπ) που παρακολουθούν τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Έχοντας κατά νου ότι ήδη μπαίνουμε στον τρίτο μήνα των καθυστερήσεων – ο αρχικός στόχος της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης ήταν οι αρχές Δεκεμβρίου - η έως τώρα πορεία δεν διαφέρει και πολύ από όλα όσα έχουν καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι "δραματικοί τόνοι" που είθισται να δίνονται σε ανάλογες περιπτώσεις, τα πισωγυρίσματα και οι καθυστερήσεις αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της κάθε αξιολόγησης. Επομένως η Αγορά δεν βιώνει κάτι καινούργιο, για αυτό και η υποχώρηση της στο "άκουσμα" των διαφωνιών κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, είναι κάθε φορά πιο μετριοπαθής.

Θα μπορούσε δε να υποτεθεί ότι το "ποτήρι" των προσδοκιών είναι μοιρασμένο, ακόμα και τώρα που θεωρητικά όλα είναι στον αέρα και δεν υπάρχει συμφωνία επανεκκίνησης της αξιολόγησης.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης κράτησε τις 600 μονάδες, καταγράφοντας χαμηλή τιμή στις 610 μονάδες την περασμένη Τρίτη. Η συνέχεια είχε χαρακτηριστικά τεχνικής αντίδρασης φέρνοντας τον Γενικό Δείκτη πέριξ των 630 μονάδων. Για να γυρίσει ωστόσο η ανοδική αντίδραση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε κύρια τάση, θα απαιτηθεί η υπέρβαση των 640 μονάδων, καθώς η γρήγορη πτωτική κίνηση ενεργοποίησε σήματα πωλήσεων από τους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους κινητούς μέσους. Τα ωριαία διαγράμματα έφθασαν σε υποτιμημένες ζώνες τιμών για πρώτη φορά το 2017 με αυξημένες συναλλαγές και με καθοδικά "κενά" ανάμεσα στις συνεδριάσεις της 27ης και 30ης Ιανουαρίου.

Η σφοδρότητα και η ταχύτητα της πτώσης (50 μονάδες σε τρεις συνεδριάσεις), έδειξε να αναχαιτίζεται μετά από την προσέγγιση του εν λόγω επίπεδου, ωστόσο η δυναμική της ανοδικής αντίδρασης από τα χαμηλά έχει τζίρο που βαίνει μειούμενος δείγμα επιφυλακτικότητας, όσο ο Γενικός Δείκτης επιστρέφει προς τα κομβικά σημεία αναστροφής της τάσης.

Η εκτίμηση της επόμενης εβδομάδας έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται σε επίπεδο νέων. Στην παρούσα φάση θα συντασσόμασταν με τους αγοραστές, παρά την φθίνουσα δυναμική της αντίδρασης, έχοντας αυξημένα αντανακλαστικά εγρήγορσης αφού η όποια αστοχία στο πεδίο της διαπραγμάτευσης θα φέρει την Αγορά σε επίπεδα τιμών χαμηλότερα από τα πρόσφατα χαμηλά έτους.

Σήμερα

Οι Ασιατικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά σήμερα Δευτέρα, όπως η Wall Street που επιταχύνθηκε σε μια πολυάσχολη εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων με περισσότερες από 100 μεγάλες εταιρείες να τα παρουσιάζουν, ενώ το δολάριο βάδισε χωλαίνοντας πάλι από την έλλειψη προόδου στην πολιτική δημοσιονομικών κινήτρων στις ΗΠΑ.

Τα futures του S & P 500 και των δεικτών για τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δείχνουν προς μια ανοδική έναρξη.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας παρουσίασε αύξηση 0,5%, με την Ταϊβάν να οδηγεί με την προσθήκη +0,9%.

Μια έρευνα από την Κίνα έδειξε πως η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών παρέμεινε ισχυρή τον Ιανουάριο, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν μια σταθερή αύξηση των παραγγελιών, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε.

Τοπικές αγορές φάνηκαν να εντυπωσιάζονται και οι μετοχές στη Σαγκάη ήταν πάνω κατά +0,54% ενώ στο Χονγκ Κονγκ το χρηματιστήριο έχει κέρδη +0,72%. Οι επενδυτές απορροφούν την αιφνιδιαστική κίνηση της Παρασκευής από την κεντρική τράπεζα της Κίνας να αυξήσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Προβληματίζονται αν οι προσπάθειές της να μειώσει την μόχλευση στο σύστημα αυτό το έτος θα επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Την ώρα που Ελλάδα και Ευρωπαίοι έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον στους στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ, μια δήλωση-βόμβα του υποψήφιου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ε.Ε. έρχεται να ταράξει τα νερά, καθώς τάσσεται υπέρ του Grexit.

Ο Τεντ Μάλοκ, που είναι ο υποψήφιος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τράμπ για τη θέση του νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ε.Ε., επανέλαβε ότι η Γερμανία χειραγωγεί το ευρώ και κάλεσε και άλλες χώρες με δημοψηφίσματα να βγουν από το ενιαίο νόμισμα. Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι αυτή η πολιτική της Γερμανίας βλάπτει τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Μάλοκ ανέφερε πως «τίθεται το ερώτημα γιατί η Ελλάδα συνεχίζει σε αυτή την τελματώδη κατάσταση, ενώ από καθαρά οικονομική άποψη θα έπρεπε να βγει από το ευρώ».

Να διαγράψει το δημόσιο χρέος και να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα καλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο οικονομολόγος και πρώην στέλεχος του Ταμείου, Ασόκα Μόντι, σε άρθρο - γνώμης στο πρακτορείο Bloomberg.

«To mea culpa δεν είναι πλέον αρκετό» τονίζει μεταξύ άλλων, και προειδοποιεί ότι αν το ΔΝΤ παραμείνει ενεργό στο ελληνικό ζήτημα, «το μόνο που θα πετύχει, είναι να υπονομεύσει περαιτέρω την αξιοπιστία του». Όπως επισημαίνει ο ίδιος, η στρατηγική που έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, είναι ακατανόητη.

Στο φάντασμα του Grexit αναφέρεται η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ενώ η Suddeutsche Zeitung (SZ) φιλοξενεί άρθρο γνώμης του Αλέξανδρου Κρητικού, ο οποίος προκρίνει ένα «σύμφωνο καινοτομίας» ως λύση για την Ελλάδα. Η FAZ σε εκτενές ρεπορτάζ της, αναφέρεται στο φάντασμα του Grexit και γράφει: «Το ενδεχόμενο του Grexit φαίνεται να ξεχάστηκε γρήγορα όταν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, το καλοκαίρι του 2015, συμφώνησαν με την Ελλάδα σε ένα τρίτο πακέτο βοήθειας ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Από τη σκοπιά ενός οικονομολόγου, υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος η Ελλάδα να αποχωρήσει από το ευρώ, δήλωσε ο υποψήφιος για τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ε.Ε. Τεντ Μάλοκ. Για την Ελλάδα και την εμπλοκή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, ο Τεντ Μάλοκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Bloomberg ερωτήθηκε εάν η αμερικανική κυβέρνηση έχει άποψη για το αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να έχει ρόλο στο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Απάντησε ότι δεν είναι γνώστης αυτής της άποψης.

Η εξομάλυνση της διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων απαιτεί τη χρήση όλων των απαραίτητων μέσων, συμπεριλαμβανομένων και των πλειστηριασμών, επισημαίνει ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Θεόδωρος Καλαντώνης σε άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής. «Στην πραγματικότητα, μακριά από σκόπιμες γενικεύσεις ή απλουστεύσεις διαφόρων που έχουν προκαλέσει τον φόβο σε πλήθος δανειοληπτών ότι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, πρόκειται για το έσχατο μέσο από πλευράς τραπεζών.

Την συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ θα απασχολήσει η έκθεση του Άρθρου 4, για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ευχάριστες ή δυσάρεστες εκπλήξεις για την Ελλάδα. Η συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου του Ταμείου αναμένεται να αρχίσει στις 21.00 ( ώρα Ελλάδος). Οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ θα παρουσιάσουν την έκθεση και στη συνέχεια θα μιλήσει, ως είθισται, ο αντιπρόσωπος της Ελλάδας Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. Θα καταθέσουν τις απόψεις τους και όλοι οι άλλοι αντιπρόσωποι, ενώ μεγάλη σημασία θα έχει η τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροσώπου, καθώς για πρώτη φορά θα γίνει γνωστή τη θέση της νέας κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για το ελληνικό ζήτημα.

«Απόβαση» στην ελληνική κρουαζιέρα σχεδιάζει να κάνει κινεζικός όμιλος, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να εξαγοράσει το πλειοψηφικό ποσοστό της Celestyal Cruises. Την ίδια περίοδο που η Cosco, ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός όμιλος της Κίνας και «αφεντικό» πλέον στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, ετοιμάζει τον φάκελο της επιχείρησης προσέλκυσης Κινέζων στην Ελλάδα για κρουαζιέρες, ένα άλλο επιχειρηματικό σχήμα από την ασιατική χώρα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων με τη Lοuis plc, προκειμένου να αναπτύξει την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο.

Υπερδιπλάσιες εισφορές καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως γνωστοποιεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Βασίλης Κορκίδης, με αφορμή την ανάρτηση των νέων εισφορών του ΕΦΚΑ. Σε δήλωσή του, αναφέρει πως οι εισφορές αποδεικνύονται αυξημένες για τα υψηλά εισοδήματα, ίδιες για τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και μειωμένες για τα χαμηλά εισοδήματα και για όσους είχαν ζημιογόνο χρήση.

Αλλαγή σελίδας στην Παγκρήτια Τράπεζα καθώς, όπως έγινε γνωστό, ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρός της, Νίκος Μυρτάκης, αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου, διαδεχόμενος τον Γιάννη Λεμπιδάκη, που παρέμενε στο τιμόνι από την ίδρυσή της. Ο κ. Λεμπιδάκης, μετά την είσοδο του Μιχάλη Σάλλα ως στρατηγικού επενδυτή, κατά τη συνεδρίαση της διοίκησης της τράπεζας, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Καθήκοντα προέδρου, με τη σύμφωνη γνώμη και του στρατηγικού επενδυτή, αναλαμβάνει πλέον ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Νίκος Μυρτάκης.

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 1,053 εκατ. ευρώ, επέβαλε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε οκτώ εταιρείες συμφερόντων των αδεφλών Χούντου, λόγω της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά των καλλυντικών προϊόντων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι εταιρείες συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία, με αντικείμενο τον καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων τους, κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού.

Τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού, ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευσης της Νίκας Π.Γ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα προέλθει από την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από τα 0,60 ευρώ σε 6 ευρώ, με την ταυτόχρονη συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 10 παλαιές προς μία νέα (reverse split) και τη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών από 20,2 εκατ. σε 2,02 εκατ. μετοχές.

Τη σύναψη σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου, ύψους 20 εκατ. ευρώ, με την Τράπεζα Πειραιώς, ανακοίνωσε η Trastor AEEAΠ. Οι όροι του δανείου είναι οι συνήθεις παρόμοιων δανειοδοτήσεων.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Υπέρ μίας «λογικής συμφωνίας» για την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., τάσσεται ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel. «Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους Βρετανούς για την απόφασή τους» προσθέτει και επισημαίνει ότι «επιθυμούμε να κρατήσουμε κοντά μας τη Βρετανία». «Το χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου εξυπηρετεί ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία» συνεχίζει στο ίδιο πλαίσιο και σημειώνει ότι «προσφέρει μια ποιότητα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δεν βρίσκεται στην Ευρώπη».

Συνάντηση με τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάριο Ντράγκι, θα έχει την ερχόμενη Πέμπτη, η Καγκελάριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης. «Η συνάντηση θα αφορά την αξιολόγηση όλων των ευρωπαϊκών θεμάτων» εξήγησε, ερωτηθείς για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Τις περισσότερες θέσεις εργασίας των τελευταίων τεσσάρων μηνών παρήγαγε η αμερικανική οικονομία, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, επιβεβαιώνοντας τις ευοίωνες προοπτικές του κλάδου της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο μήνα δημιουργήθηκαν 227.000 νέες θέσεις εργασίας, έναντι των εκτιμήσεων περί δημιουργίας 197.000 θέσεων. Την ίδια ώρα, ο δείκτης ανεργίας αυξήθηκε οριακά στο 4,8%, ενώ ο μέσος μισθός σημείωσε άνοδο κατά 0,1% στα 26 δολάρια/ώρα.

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ύψους 5 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Pfizer Inc, στο πλαίσιο της προσπάθειας άντλησης «φρέσκων» κεφαλαίων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή της Citibank. Σημειώνεται ότι τους τελευταίους τρεις μήνες, η μετοχή της εταιρείας στη Wall Street έχει καταγράψει σωρευτικά κέρδη 6,2%.

Πτώση εμφάνισαν τον Δεκέμβριο του 2016 οι λιανικές πωλήσεις στις χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις συρρικνώθηκαν κατά 0,3% έναντι του Νοεμβρίου του 2016, ενώ αυξήθηκαν κατά 1,1% έναντι του Δεκεμβρίου του 2015. Στις χώρες της Ε.Ε., κατεγράφη μείωση 0,8% και αύξηση 2,3%, αντίστοιχα. Ο μέσος δείκτης για το 12μηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, αυξήθηκε κατά 1,8% στην Ευρωζώνη και κατά 2,3% στην Ε.Ε. Η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο (1,9%) και το Βέλγιο (1,1%), ενώ η υψηλότερη πτώση στη Φινλανδία (3,2%) και τη Βρετανία (2,8%).

Αμετάβλητος παρέμεινε ο ρυθμός βελτίωσης του οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Markit για τον Ιανουάριο του 2017. Ο σύνθετος οικονομικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 54,4 μονάδες, παραμένοντας σε θετικός έδαφος - δηλαδή πάνω από τις 50 μονάδες - για 43ο συνεχόμενο μήνα. Η αρχική εκτίμηση της Markit έκανε λόγο για οριακή μείωση στις 54,3 μονάδες.

Χειρότερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Banco Popular, για το σύνολο του 2016, εξαιτίας των υψηλών προβλέψεων. Τα καθαρά αποτελέσματα της έκτης μεγαλύτερης ισπανικής τράπεζας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 3,5 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων περί ζημιών 2,4 δισ. ευρώ. Η Banco Popular κατέγραψε πρόσθετες χρεώσεις 229 εκατ. ευρώ για την υπόθεση αγοροπωλησιών στεγαστικών δανείων και 375 εκατ. ευρώ για την εταιρική της αναδιάρθρωση.