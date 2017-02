Οι ελληνικές επιχειρήσεις στο φόρουμ του Βελιγραδίου

Από την έντυπη έκδοση

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή σερβικών και ελληνικών επιχειρήσεων στο φόρουμ. Συνολικά παρέστησαν εκπρόσωποι άνω των 300 εταιρειών από τη φίλη χώρα και 65 από την Ελλάδα, ενώ συνολικά οι επιχειρηματίες έφθασαν τους 600. Σε ανάλογους αριθμούς κινήθηκαν και οι «Β2Β» συναντήσεις για εμπορικές ή εν γένει συνεργασίες.

Ειδικότερα, από τη χώρα μας οι επιχειρήσεις που βρέθηκαν στο Βελιγράδι, όπως αναγράφονταν στον επίσημο κατάλογο, ήταν οι εξής: AEPHORIA.NET, AGRIFARM Α.Ε., AGROLAND SA-KATSIS BROS, AKTOR, ALFEIOS RODI SA, ALSAMAR S.A., ALUMIL S.A., ANTENNA, ARIS K. S.A., Arxikon SA, Athina Boutique Hotel (Halkidiki) - Kaizen Performance LTD (UK) - Samaras and Associates (Thessaloniki), ATΤIKO METRO SA, ATLANTIS CONSULTING SA, CLUB HOTEL LOUTRAKI S.A (CHL S.A), Colliers International, COMTEL MANUFACTURING COMPANY GNL LIMITED AND Co., COPELOUZOS GROUP, CRETA FARM S.A., DATAKAT, DEAS S.A., DELCO - Cosnulting Engineers, ECONOMY GREEN ENERGY, EΛ.KAT A.T.E.B.E, EΜΤΕCH-SPACE P.C., ENVIDOME DOO NIS, Epsilon-Epsilon SA, Eurobank Ergasias S.A., EXPORTSMANAGER, Farmers Republic, GAIA EPICHEIREIN SA, GIANNETAKIS TRANSPORT - LOGISTICS, GREECE-SERBIA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY, GREEK-SERBIAN CHAMBER OF THESSALONIKI, GREEN think “Radijator Hellas”, HOPWAVE P.C., ICTS SECURITY SOLUTIONS, INOX MARKET PATSALA S.A., InstaYacht, INTERGREBO-ELENI GEROKOMOU & SIA O.E., KAMARIDIS GLOBAL WIRE S. A., KECHAGIAS V. & L. O.E., Kipouros Georgios-Fokion, LIPROVIT HELLAS IKE, MAMIDOIL JETOIL, Mathios Refractories SA, METROPOL PALACE, MIG, MINERVA AE, OLYMPIA ELECTRONICS S.A., OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU d.o.o., OMEK Consulting Engineers S.A., OpenIchnos, Palmali-Naftilos Maritime, PANHELLENIC UNION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, PPC Renewables S.A., Public Power Corporation SA, SARAFIANOS SA Private Clinic, TECOM SERV, TERNA S.A., VERO S.A., Warply, WRE ENERGY, YIOTIS S.A., ZEOPROFIT HELLAS IKE.