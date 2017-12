CEOs και ανώτερα στελέχη σε ρόλο μέντορα για νέους επιχειρηματίες

Πληθαίνουν τα παραδείγματα CEOs, managers και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών, οι οποίοι εντάσσουν στη φορτωμένη ατζέντα τους συναντήσεις με απόφοιτους που αναζητούν μονοπάτι καριέρας και ταλαντούχους νέους που έχουν όνειρο να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

Καθώς τους μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους παραδίδοντας μαθήματα εθελοντισμού και αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο αναδεικνύουν ταυτόχρονα την κουλτούρα κοινωνικής υπευθυνότητας που διέπει τους οργανισμούς που διοικούν.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας egg, η Eurobank διαθέτει τον πυρήνα των στελεχών της για να στηρίξει τη νέα γενιά. Το πρόγραμμα δε πλαισιώνεται από ένα δίκτυο μεντόρων, που αποτελείται από διακεκριμένους επιχειρηματίες και επιστήμονες, οι οποίοι παρέχουν στις ομάδες που συμμετέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε οποιοδήποτε θέμα είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι μέντορες του «egg - enter grow go» αναπτύσσοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τους νέους επιχειρηματίες, στηρίζουν ουσιαστικά την πρόοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που εμφανίζονται στην πορεία μετασχηματισμού της επιχειρηματικής ιδέας σε πράξη.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ανάπτυξη» του ΟΠΑΠ, μέσω του οποίου ο όμιλος στηρίζει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη διατηρώντας ένα ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υλοποιείται σε συνεργασία με την Endeavor και στοχεύει στην ανάπτυξη με γνώμονα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ένα δίκτυο μεντόρων αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της αγοράς, επιχειρηματίες αλλά και συμβούλους, μέσα από στρατηγικές συμβουλές και συμβουλευτική υποστήριξη προσφέρουν στις συμμετέχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολύτιμα εφόδια. Εξάλλου, βασική προτεραιότητα του προγράμματος είναι η στρατηγική καθοδήγηση των επιχειρήσεων προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα, να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες λειτουργίας τους και εν τέλει να επεκταθούν και να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κάθε εταιρείας, επιλέγεται ο κατάλληλος μέντορας, με τον οποίο και αναπτύσσεται η συνεργασία καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Παράλληλα, το σύνολο του δικτύου των επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών είναι επίσης στη διάθεση των επιχειρήσεων για μεμονωμένες συναντήσεις με συγκεκριμένο ζητούμενο ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται ή την εξειδίκευσή τους.

Δίκτυο, εμπειρία, τεχνογνωσία

Παραδείγματα ανώτατων στελεχών που ενθαρρύνουν νέους υποψηφίους συναντάμε και σε άλλες περιπτώσεις επιχειρηματικών επιταχυντών, θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων, συνεργατικών χώρων κ.ο.κ. Ένα καλό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία της ολλανδικής πρεσβείας στην Αθήνα, το Orange Grove, ένας ευέλικτος συνεργατικός χώρος, κοινότητα δικτύωσης για νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα - που υποστηρίζεται οικονομικά από ολλανδικές πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και ιδρύματα. Κάθε startup του Orange Grove συνδέεται με ένα μέντορα και έναν coach οι οποίοι του προσφέρουν καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο δίκτυο. Οι μέντορες και οι coaches είναι αφοσιωμένοι στο να μοιραστούν το δίκτυο τους και την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία τους με τους νέους επιχειρηματίες. Συνήθως δε οι μέντορες κινούνται στο ίδιο επιχειρηματικό πεδίο με τα startups.

Μια σημαντική ευκαιρία έδωσε πριν από λίγο διάστημα ο CEO της Generali, Πάνος Δημητρίου, σε έναν υποσχόμενο νέο, απόφοιτο του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος ακολούθησε το απαιτητικό πρόγραμμα του CEO συμμετέχοντας σε συναντήσεις με στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας. Λαμβάνοντας μέρος σε συσκέψεις, είχε την εμπειρία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, παρακολούθησε συζητήσεις για το σχεδιασμό προϊόντων, την αξιολόγηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ενώ είχε τη δυνατότητα να διερευνήσει την επαγγελματική εξέλιξη στον ασφαλιστικό χώρο.

Η παραπάνω συνεργασία προέκυψε στο πλαίσιο του θεσμού «Business Days», που αποτελεί μέρος του «Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας», μία πρωτοβουλία του Ιορδάνη Λαδόπουλου, καθηγητή Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΣΟΕΕ.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τόσο φορείς όπως π.χ. η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και εταιρείες, μεταξύ των οποίων Intralot, Costa Navarino, Παπαστράτος, TheMart, ΕΥ, McKinsey, Grant Thornton, Eurobank, Ελληνικά Πετρέλαια, Oλυμπιακή Ζυθοποιία, Τιτάν, AXA, ΔΑΑ, Εθνική Τράπεζα, ΙΚΕΑ, Media Markt, DEMO, Πλαίσιο, Vodafone, Καυκάς, Google, Microsoft, MetLife κ.ά.

Ένας άλλος θεσμός που αναδεικνύει τη σημασία που έχει για έναν νέο να βρεθεί κοντά με ένα υψηλόβαθμο στέλεχος και να αντλήσει τεχνογνωσία και εμπειρία, είναι το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece που απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και υλοποιείται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Ισχυροί όμιλοι όπως η Allianz, η MetLife, η Citi έχουν βρεθεί στο πλευρό των διοργανωτών διαθέτοντας στελέχη τους προκειμένου να διδάξουν τη νέα γενιά επιχειρηματιών. Στο τρέχον πρόγραμμα βασικός εταίρος είναι το MetLife Foundation, Gold Sponsors οι: Aegean, Citi, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Εθνική Τράπεζα, General Mills, Τhe Hellenic Initiative, HSBC, Hyundai, Sap και Silver Sponsors οι: Coca Cola Τρία Έψιλον, ΑΒ Βασιλόπουλος, Accenture, Αpivita, Chipita, Genesis, Lamda Development, Imerys, ΣΕΒ και Vision ενώ 40 ακόμη εταιρείες είναι μέλη και υποστηρικτές.

Το μοντέλο υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece βασίζεται στη στενή συνεργασία στελεχών επιχειρήσεων και καθηγητών των σχολείων. Από την πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων το 2005 μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει εθελοντικά περισσότεροι από 1.500 εθελοντές που προέρχονται από τις παραπάνω επιχειρήσεις. Τα στελέχη που υποστηρίζουν την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας λειτουργούν ως πρότυπα για τους νέους και επηρεάζουν θετικά τη σταδιοδρομία τους, παρέχοντάς τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ένα ενδιαφέρον «πολυεθνικό» πρόγραμμα, με τον τίτλο «CEO for one month», υλοποιεί η Adecco. Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε ότι ο Ed Broadhead, σε ηλικία μόλις 23 ετών, θα «διοικήσει» για έναν μήνα μαζί με τον CEO του Ομίλου Adecco, Alain Dehaze, μία εταιρεία της λίστας Fortune 500. Ξεχώρισε ανάμεσα σε 117.500 πολύ δυνατές υποψηφιότητες από 48 χώρες. Η διαδικασία επιλογής του «CEO for One Month» ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Συνολικά, 48 ταλαντούχοι υποψήφιοι επιλέχθηκαν για να εργαστούν δίπλα στους γενικούς διευθυντές της Adecco στη χώρα τους -μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα- για έναν μήνα. Παραδείγματα CEOs που διαθέτουν προσωπικό χρόνο για να στηρίξουν νέους επιχειρηματίες συναντάμε και σε άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης Young Business Talent της Beiersdorf - παγκόσμιο πρόγραμμα που υλοποιείται και στην Ελλάδα κ.ά.