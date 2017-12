Επένδυση 750.000 δολ. στο πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί»

Με όραμα έναν κόσμο όπου καμία γυναίκα δεν θα χάνει τη ζωή της εξαιτίας επιπλοκών του τοκετού, η MSD (εμπορική επωνυμία της Merck & Co., Inc.), ανέπτυξε μια παγκόσμια δράση, με τον τίτλο «MSD For Mothers» που ξεκίνησε πριν από μια πενταετία.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, περισσότερες από 28.000 γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστες -εκ των οποίων οι 2.500 έγκυες- και σχεδόν 4.800 νεογνά και βρέφη έλαβαν αντίστοιχα γυναικολογική και παιδιατρική φροντίδα, κατά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Ταυτόχρονα, σημαντικά ευρήματα σχετικά με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στους παραπάνω πληθυσμούς προέκυψαν από σχετική έρευνα σε 14.000 γυναίκες που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στην Ελλάδα, η δράση, μέσω της συνεργασίας μας με τους Γιατρούς του Κόσμου και το πρόγραμμα “Μητέρα & Παιδί”, έχει προσφέρει ιατρική βοήθεια σε τόσες χιλιάδες γυναίκες και βρέφη από ευάλωτους πληθυσμούς.

Το πρόγραμμα “Μητέρα & Παιδί” ξεκίνησε να υλοποιείται το 2016 και σε βάθος διετίας θα λάβει υποστήριξη 750.000 δολ. από τον Οργανισμό MSD for Mothers» σημειώνει στη «N», η διευθύνουσα σύμβουλος ΜSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Agata Jakoncic.

«Μέσα στον 1ο χρόνο λειτουργίας του, το πρόγραμμα ξεπέρασε κατά πολύ τους στόχους του και ανταποκρίθηκε σε μια πολύ μεγάλη ανάγκη, αυτήν της παροχής μητρικής φροντίδας στις μητέρες, σε γυναίκες εγκύους καθώς και στα νεογνά τους.

Μέχρι σήμερα έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα περισσότερες από 30.000 γυναίκες και έχουν λάβει προ-γεννητικές υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας περισσότερες από 2.500 γυναίκες.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο παροχής μητρικής φροντίδας και η υλοποίησή της αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα πετυχημένης συνεργασίας ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και δημόσιου τομέα που αποφέρει σημαντικά οφέλη στην έγκυο γυναίκα, τη μητέρα, το παιδί της και το σύστημα υγείας εν γένει» προσθέτει.

Τι αναφέρει η μελέτη του προγράμματος

Σύμφωνα με την έρευνα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας σε 14.000 γυναίκες στο πλαίσιο του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί», διαπιστώθηκε ότι η πρώιμη και συνεχής πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού, αλλά και μετά είναι θεμελιώδης για τη μείωση των θανάτων γυναικών και νεογνών.

Η πρόσβαση των προσφύγων και των μεταναστριών σε υγειονομικές υπηρεσίες, διαφοροποιείται κατά μήκος της ευρωπαϊκής ηπείρου, αλλά παντού υπάρχουν περιορισμοί και απαγορεύσεις. Τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζει αυτή η ευάλωτη ομάδα γυναικών είναι τα εξής:

Το απαγορευτικό κόστος των υπηρεσιών, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει στο 100% του κόστους της υπηρεσίας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα συναντάται σε μεγάλο βαθμό στη Γαλλία, στο Βέλγιο και τη Μεγάλη Βρετανία.

Έλλειψη γνώσης των δικαιωμάτων τους και του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων υγείας, λόγω της διαφορετικής γλώσσας, κουλτούρας και θρησκείας, με αρκετές γυναίκες από αυτές που συμμετείχαν στην έρευνα να μη γνωρίζουν καν ότι δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη.

Η πολυπλοκότητα των υγειονομικών και ασφαλιστικών συστημάτων.

Ο φόβος που διακατέχει τους πληθυσμούς αυτούς ότι, αν διαμαρτυρηθούν, κινδυνεύουν να μη λάβουν τις υγειονομικές υπηρεσίες που έχουν ανάγκη, να υποστούν φυλετικές διακρίσεις, ακόμα και να συλληφθούν.

Πολιτικά εμπόδια που υπάρχουν σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σχετικά με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό θέμα, τα οποία προκαλούν μεγάλο φόβο στις γυναίκες αυτές.

Περιορισμοί στη δωρεάν υγειονομική φροντίδα που δικαιούνται έγκυοι, μητέρες και νεογνά και γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμποδίζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ιστορικό κακομεταχείρισης αυτών των γυναικών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αναχώρησή τους από τις πατρίδες τους.

Η διαβίωσή τους σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων, που καθιστά δύσκολη γεωγραφικά την πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Τα συμπεράσματα

Με βάση την οικονομική ανάλυση στο πλαίσιο της έρευνας, η ισότιμη πρόσβαση των προσφύγων γυναικών σε υγειονομικές υπηρεσίες, μπορεί να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε εξοικονόμηση πόρων των εθνικών συστημάτων υγείας των ευρωπαϊκών κρατών, παρά την περί αντιθέτου ευρέως διαδεδομένη άποψη.

Βάσει των συμπερασμάτων της έρευνας αλλά και των εμπειριών των γυναικών που συμμετείχαν σε αυτήν, οι ΓτΚ συνέταξαν ένα κείμενο προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του θέματος της ισότιμης πρόσβασης των πληθυσμών αυτών σε υγειονομικές υπηρεσίες. Το κείμενο αυτό με τίτλο «Συστάσεις πολιτικής για την υγεία των προσφύγων προς τις ευρωπαϊκές και εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.», καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να μελετήσουν την έρευνα και να στηρίξουν ενωμένα τις συστάσεις αυτές.