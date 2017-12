Οι Βιώσιμες Πόλεις βρέθηκαν φέτος στο επίκεντρο του 15ου ετήσιου συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που είχε στόχο να αναδείξει την ΕΚΕ ως βασικό πυλώνα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της αξιοποίησης ευκαιριών για την επίτευξη καινοτομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τις εργασίες του συνεδρίου, που έλαβε χώρα στο Μουσείο Μπενάκη στις 6 Νοεμβρίου με την υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής» και του naftemporiki.gr, άνοιξε με χαιρετισμό του ο Σίμος Αναστασόπουλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κάνοντας τη σύνδεση του θέματος του συνεδρίου «Βιώσιμες Πόλεις & Ενεργοί Πολίτες» με τις αξίες της ΕΚΕ, ως μέσο για την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με τους πολίτες και την κοινωνία.

Μαρία Αλεξίου,

Πρόεδρος του CSR Hellas

Χαιρετισμό στο συνέδριο, που συντόνισε ο Πάκης Παπαδημητρίου, πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΕ του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, απηύθυνε η Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος, CSR Hellas, που αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο νέο πλαίσιο εφαρμογής και συμμόρφωσης που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. και το οποίο αρχίζουμε να βιώνουμε στην Ελλάδα μέσω της λογοδοσίας των επιχειρήσεων για μη οικονομικά στοιχεία. Το πλαίσιο εφαρμόζεται στην Ελλάδα για την οικονομική χρήση 2016 και δεν αφορά μόνο εισηγμένες εταιρείες. Η κ. Αλεξίου, που μίλησε επίσης για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ (CSR Hellas), εστίασε και στους νέους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. «Πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα» τόνισε εξηγώντας ότι αυτό απαιτεί συλλογικότητα και υπέρβαση της λογικής μεμονωμένων δράσεων που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Καλές πρακτικές συλλογικής δράσης παρουσίασε ο Alec von Graffenried, Δήμαρχος Βέρνης (Ελβετία). Ο κ. Graffenried ανέδειξε το παράδειγμα της Βέρνης, ως μια βιώσιμη πόλη, δημοκρατική, προσβάσιμη και λειτουργική για όλους τους κατοίκους της. Διαθέτοντας υπερδεκαετή εμπειρία σε εταιρεία κατασκευών, τόνισε εξαρχής ότι εταιρική κοινωνική ευθύνη για τον ίδιο είναι η επιχειρηματικότητα για καλό σκοπό, η επιχειρηματική δραστηριότητα που στοχεύει στο καλό των εργαζομένων, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος κ.ο.κ. Ο κ. Graffenried θεώρησε ότι Ελλάδα μπορεί να αντλήσει πρακτικές από το παράδειγμα της Βέρνης, καθώς αφήνει πίσω της την κρίση και -όπως προέβλεψε- θα δει σύντομα οικονομική ανάπτυξη.

Η επιχειρηματικότητα με την έννοια της σύνδεσης των εταιρικών στόχων με την κοινωνία αποτέλεσε θέμα συζήτησης που συντόνισε ο Μιχάλης Στάγκος, Συνιδρυτής, Industry Disruptors - Game Changers. Η Sabina Dziurman, Επικεφαλής για την Ελλάδα & την Κύπρο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD), παρουσίασε τη δράση της EBRD ευρύτερα στην περιοχή των 38 χωρών που έχει παρουσία, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα τονίζοντας ότι χρηματοδοτεί πράσινες επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολ. υλοποιώντας πάνω από 1.000 projects. Στην Ελλάδα έχει διαχειριστεί 24 projects μέχρι σήμερα επενδύοντας συνολικά 1,3 δισ. ευρώ.

Ο Νίκος Δρανδάκης, ιδρυτής της Beat και δημιουργός της Taxibeat, εφαρμογής για την κλήση ταξί, που πουλήθηκε πριν από μερικούς μήνες, μίλησε για τη δική του επιχειρηματική εμπειρία και προανήγγειλε τη δημιουργία στο επόμενο διάστημα κέντρου έρευνας και τεχνολογίας που θα φέρει πίσω επιστήμονες του εξωτερικού.

Ο Νικόλαος Πίπας, Διευθύνων Σύμβουλος της Yolenis, ανέδειξε τον αντίκτυπο της λειτουργίας της εταιρείας του στην κοινότητα των μικρών παραγωγών και των startups που δραστηριοποιούνται σε τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, ενώ ο Σταύρος Τσομπανίδης, ιδρυτής της PHEE μίλησε για τα «φύκια ως πρώτη ύλη με αξία», εξηγώντας ότι η ομάδα του, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιοι δήμοι παράγουν 300 τόνους φύκια κατά μ.ό., υλικό που στέλνουν στις χωματερές, διερεύνησε τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Είδαμε αυτή την αξία ως ευκαιρία» είπε ο κ. Τσομπανίδης, περιγράφοντας την ιδέα να αναπτυχθεί υποδομή για την ανακύκλωση και τη μετατροπή αυτής της πρώτης ύλης σε χρηστικά αντικείμενα. Μετά την ξήρανση, τη διαλογή κ.ά. παράγεται το PheeBoard, με το οποίο η εταιρεία έχει κερδίσει πατέντες σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα απ’ αυτό το υλικό παράγει προστατευτικές θήκες για τηλέφωνα, ρακέτες, κουτιά πολυτελείας κ.ά. και βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. Κάποιες σειρές αναμένεται να λανσαριστούν από το 2018, κατόπιν των συνεργασιών που έχει αναπτύξει.

Ο ρόλος της Παιδείας

«Δεν είναι εύκολο να κάνεις τη σύνδεση ΕΚΕ και Παιδείας» είπε ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής, MIT Media Lab, αλλά -όπως εξήγησε- η Παιδεία είναι το κύριο συστατικό της λύσης όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η εκπαίδευση αποτέλεσε θέμα συζήτησης που συντόνισε η Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, με τη συμμετοχή των κ.κ. Στέφανου Γιαλαμά, Προέδρου, American Community Schools of Athens, Ηρακλή Μουσιάδη, Αντιπροέδρου, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Peter Chresanthakes, Vice President of Institutional Advancement, Anatolia College και Paul Kidner, Γενικού Διευθυντή, The People’s Trust.

Η βιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον αναδεικνύεται ολοένα πιο σημαντική καθιστώντας τις πόλεις μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός που αποτυπώθηκε στο συνέδριο μέσω συζήτησης που έγινε μεταξύ υπό τον συντονισμό του Πολυδεύκη Λουκόπουλου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Philips Lighting. Συμμετείχαν ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, ο Κώστας Αδαμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief Digital Officer, Δήμος Αθηναίων, ο Βασίλης Νικολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής, Intelen, ο Ματθαίος Δαμίγος, Ιδρυτής, Athens Wonders.

Από το συνέδριο δεν έλειψαν οι ενεργοί πολίτες. Τη σχετική συζήτηση που συντόνισε ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, Συνιδρυτής του Μπορούμε, άνοιξε ο Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος της Τράπεζας Τροφίμων, που αναφέρθηκε στην αδυναμία της χώρας να αξιοποιήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για την επισιτιστική κρίση. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Ελένη Μυριβήλη, Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας, Ανθεκτική Αθήνα, Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, Πρόεδρος, ΠΕΡΠΑΤΩ, Δημήτρης Κοντοπίδης, Iδρυτής & Γενικός Διευθυντής, Humane και Ναντίνα Χριστοπούλου, Συνιδρυτής, Δίκτυο Melissa.

Τις εργασίες του συνεδρίου έκλεισε ο Δρ. Στέφανος Μίλλερ, Ομότιμος Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Berkeley.