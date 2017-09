Η συμμετοχή της Κίνας ως τιμώμενης χώρας δεν είναι συμβολική αλλά ουσιαστική

Του Κυριάκου Ποζρικίδη,

διευθύνοντος συμβούλου ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε

Εντονος επιχειρηματικός χαρακτήρας, ενίσχυση της διεθνοποίησης και μεγάλος αριθμός εκθεσιακών συμμετοχών, που την καθιστούν τη μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία της «προσωπικότητας» της 82ης ΔΕΘ, η οποία πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η φετινή διοργάνωση είναι η πλέον διεθνοποιημένη των τελευταίων χρόνων, τόσο λόγω της κινεζικής παρουσίας όσο και των υπόλοιπων ξένων συμμετοχών και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα της ΔΕΘ. Εκτός από τις συμμετοχές από το εξωτερικό, στην 82η ΔΕΘ συμμετέχουν και όλα τα επιμελητήρια τις χώρας σε δύο περίπτερα, με 350 περίπου επιχειρήσεις. Οι επιμέρους ενότητες της 82ης ΔΕΘ καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια μέχρι την ομορφιά, τη γαστρονομία και το e-gaming με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.

Στο σκέλος της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, η έκθεση παρουσιάζει καθημερινές συναυλίες κορυφαίων τραγουδιστών του ελληνικού πενταγράμμου και πολιτιστικά δρώμενα, το θεματικό πάρκο «Οι Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά», το Μουσείο του Φραπέ, σε συνεργασία με τη Nestle, την αναπαράσταση της μεγάλης πυρκαγιάς του 1917, που θα μας ταξιδέψει στον χρόνο κ.ά.

Η συμμετοχή της Κίνας ως τιμώμενης χώρας στην 82η ΔΕΘ δεν είναι συμβολική αλλά ουσιαστική.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουν πάνω από 150 επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν σημαντικούς κλάδους της κινεζικής οικονομίας, με μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών επτά αναπτύσσουν παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China.

Στην κινεζική συμμετοχή ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, ενώ η 82η ΔΕΘ θα υποδεχθεί και 23 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περιοχή της Σαγκάης.Στην έκθεση συμμετέχει και η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας (China Development Bank-CDB), ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου. Στο πλαίσιο της κινεζικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν φόρουμ με αντικείμενα την ενέργεια, την τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ ιδιαίτερα πλούσιο θα είναι και το σκέλος του πολιτισμού, όπου διάσημες ομάδες της Κίνας θα μυήσουν το κοινό στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας τους.

Στο περίπτερο 15, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα τρέχει ηλεκτρονική πλατφόρμα b2b συναντήσεων μεταξύ Ελλήνων εκθετών και κινεζικών επιχειρήσεων, μια σημαντική πρωτοβουλία για το χτίσιμο συνεργασιών.

Όσον αφορά ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης, η Nestle και η ΔΕΘ-Helexpo παρουσιάζουν για πρώτη φορά με μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο την απροσδόκητη ανακάλυψη, που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητα του Έλληνα!

Πριν από 60 χρόνια κατά τη διάρκεια της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανακαλύφθηκε ο αγαπημένος καφές των Ελλήνων, Nescafe Frappe. Ο υπάλληλος του αντιπροσώπου της Nestle στην Ελλάδα, Δημήτρης Βακόνδιος, θέλοντας να φτιάξει τον Nescafe του, διαπιστώνει πως έχει τελειώσει το ζεστό νερό. Λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε, ο υπάλληλος κατέφυγε σε έναν αυτοσχεδιασμό: δύο κουταλιές Nescafe σε ένα σέικερ και κρύο νερό. Και έτσι, τόσο απλά και αναπάντεχα ανακαλύφθηκε o Nescafe Frappe, που απολαμβάνουμε εδώ και 60 χρόνια.

Το «Μουσείο Frappe powered by Nescafe» είναι αφιερωμένο στην ιστορία του καφέ, στους μύθους και τις αλήθειες που τον συνοδεύουν αλλά και την παραγωγική διαδικασία. Στην ταράτσα του ίδιου χώρου θα λειτουργεί Nescafe Frappe beach bar για να απολαύσει ο επισκέπτης την αυθεντική εμπειρία του καφέ σε σκηνικό εμπνευσμένο από το ελληνικό καλοκαίρι.