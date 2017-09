Η μεγαλύτερη διοργάνωση της τελευταίας δεκαετίας

Η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας είναι η 82η ΔΕΘ, που πραγματοποιείται από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με κύρια χαρακτηριστικά επίσης τον έντονο επιχειρηματικό της χαρακτήρα και την ενίσχυση της διεθνοποίησής της. Η φετινή διοργάνωση είναι η πλέον διεθνοποιημένη των τελευταίων χρόνων τόσο λόγω της κινεζικής παρουσίας όσο και των υπόλοιπων ξένων συμμετοχών και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα της ΔΕΘ.

Συνολικά οι διεθνείς συμμετοχές προέρχονται από 18 χώρες (Κίνα, Κύπρος, Σλοβακία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Νότια Αφρική, Αρμενία, Ινδονησία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Ινδία, Ουκρανία, Σερβία, Ρωσία, Τουρκία, Ιταλία, Αίγυπτος και Ιράν).

Εκτός από τις συμμετοχές από το εξωτερικό, στην 82η ΔΕΘ συμμετέχουν και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας σε δύο περίπτερα, με 350 περίπου επιχειρήσεις.

Ο εκθεσιακός χώρος έχει καλυφθεί πλήρως, ενώ μετά από 7 χρόνια άνοιξε και το περίπτερο 6, το γνωστό ως «Περίπτερο των Εθνών», για να υποδεχθεί εκθέτες. Πλήρης κάλυψη έχει επιτευχθεί και στους υπαίθριους χώρους, ενώ μετά από δεκαετίες ανοίγει ο όροφος του περιπτέρου 2, για να φιλοξενήσει το 2ο Φεστιβάλ Τέχνης, Τεχνολογίας και Επιστήμης, Artecitya.

Οι εκθέτες ξεπερνούν μέχρι στιγμής τους 1.500, έναντι 1.015 πέρυσι.

Οι επιμέρους ενότητες της 82ης ΔΕΘ καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, από την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια, μέχρι την ομορφιά, τη γαστρονομία και το e-gaming με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις.

Στο σκέλος της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, η έκθεση παρουσιάζει καθημερινές συναυλίες κορυφαίων τραγουδιστών του ελληνικού πενταγράμμου και πολιτιστικά δρώμενα, το θεματικό πάρκο «Οι Μυστικοί Κόσμοι του Ευγένιου Τριβιζά», το Μουσείο του Φραπέ, σε συνεργασία με τη Nestle, την αναπαράσταση της μεγάλης πυρκαγιάς του 1917, που θα μας ταξιδέψει στον χρόνο κ.ά.



Κίνα, τιμώμενη χώρα

Η συμμετοχή της Κίνας ως τιμώμενης χώρας στην 82η ΔΕΘ δεν είναι συμβολική, αλλά ουσιαστική.

Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχουν πάνω από 150 επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν σημαντικούς κλάδους της κινεζικής οικονομίας, με μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών επτά αναπτύσσουν παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China.

Στην κινεζική συμμετοχή ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, ενώ η 82η ΔΕΘ θα υποδεχθεί και 23 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περιοχή της Σαγκάης.

Στην έκθεση συμμετέχει και η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας (China Development Bank-CDB), ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου.

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων θα λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στις ώρες λειτουργίας της, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Περιπτέρου 15.

Για την ανάπτυξη των διμερών επαφών έχει διαμορφωθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://thessalonikifair-2017.b2match.io/), στην οποία εγγράφονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στις διμερείς συναντήσεις, αναρτώντας το προφίλ τους και τον τύπο συνεργασίας που επιθυμούν, αιτούμενοι συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες.

Ακόμη στο πλαίσιο της κινεζικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθούν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης σειρά από επενδυτικά φόρουμ, που είναι τα εξής:

Στις 9 Σεπτεμβρίου το Greek-Chinese Cooperation Forum έχει ως θέμα: «Investment Οpportunities in Southeastern Europe: Trends and Challenges in the Energy Sector» και αποτελεί μία συνδιοργάνωση της ΔΕΗ και του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Στις 10 Σεπτεμβρίου η ημερίδα του Greek-Chinese Cooperation Forum έχει ως αντικείμενο: «Οne Belt one Road» και αποτελεί μία συνδιοργάνωση με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Στις 10 Σεπτεμβρίου επίσης το China Council For The Promotion Of International Trade θα έχει ως θέμα: «Coal Green Mining, Coal-Fired Power, Clean Energy and new Energy Technology forum».

Στις 11 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του Greek-Chinese Cooperation Forum ο Οργανισμός Enterprise Greece του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή συνδιοργανώνουν οικονομικό και επενδυτικό φόρουμ με θέμα: «A New Bridge for Cooperation & Development».

Στις 12 Σεπτεμβρίου το Greek-Chinese Cooperation Forum έχει ως θέμα: «Oι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στις ασιατικές αγορές», σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών & Αλιείας.

Στις 15 Σεπτεμβρίου το αντικείμενο του Φόρουμ είναι: «One Belt - One Road: China and the balance of European interests», σε συνδιοργάνωση με το BALKANS & BLACK SEA COOPERATION FORUM.

Στις 16 Σεπτεμβρίου το Greek-Chinese Cooperation Forum ασχολείται με τον πολιτισμό με τη διοργάνωση σχετικής ημερίδας, σε συνδιοργάνωση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο σκέλος του πολιτισμού, η Beijing Sports University Art Troupe (BSU Art Troupe), μία από τις καλύτερες ομάδες πολεμικών τεχνών στην Κίνα, θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της 82ης ΔΕΘ ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα.

Μέσω της κινεζικής παρουσίας στην 82η ΔΕΘ ανοίγει ένα παράθυρο για τις ελληνικές εταιρείες, που μπορούν να διερευνήσουν τα πεδία δυνητικής συνεργασίας, να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εξόρμησης στην Κίνα ή να βάλουν τη βάση για τη σύναψη εμπορικών συνεργασιών και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η Κίνα μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για το ελληνικό επιχειρείν για το άνοιγμά του γενικότερα στις ασιατικές αγορές.



Μουσείο Frappe

Η Nestle και η ΔΕΘ - Helexpo παρουσιάζουν για πρώτη φορά με ένα μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο την απροσδόκητη ανακάλυψη, που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητα του Έλληνα!

...πριν από 60 χρόνια, στην περιοχή που βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή, κατά τη διάρκεια της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανακαλύφθηκε ο αγαπημένος καφές των Ελλήνων, τo Nescafe Frappe. Ο υπάλληλος του αντιπροσώπου της Nestle στην Ελλάδα, Δημήτρης Βακόνδιος, θέλοντας να φτιάξει το Nescafe του, διαπιστώνει πως έχει τελειώσει το ζεστό νερό.

Λόγω και της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατούσε, ο υπάλληλος κατέφυγε σε έναν αυτοσχεδιασμό: δύο κουταλιές Nescafe σε ένα σέικερ και κρύο νερό. Και έτσι, τόσο απλά και αναπάντεχα ανακαλύφθηκε το Nescafe Frappe, που απολαμβάνουμε εδώ και 60 χρόνια.

Το «Μουσείο Frappe powered by Nescafe» είναι αφιερωμένο στην ιστορία του καφέ, στους μύθους και τις αλήθειες που τον συνοδεύουν αλλά και την παραγωγική διαδικασία. Στην ταράτσα του ίδιου χώρου θα λειτουργεί το Nescafe Frappe beach bar για να απολαύσει ο επισκέπτης την αυθεντική εμπειρία Nescafe Frappe σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από το ελληνικό καλοκαίρι.

Ενότητες

Επιχειρηματικότητα

Οι εκθέτες και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες από όλο τον κόσμο.

Οι αυξημένες διεθνείς συμμετοχές και τα παράλληλα επιχειρηματικά forums, δείχνουν και δημιουργούν τις ευκαιρίες.

Επιμελητήρια και επιχειρήσεις, με αντικείμενο τα τρόφιμα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την καινοτομία θα αναδείξουν την επιχειρηματική τους εικόνα, θα ενισχύσουν τα brand names τους και θα προωθήσουν νέα προϊόντα.

Η έκθεση ενσωματώνει στη φετινή διοργάνωσή της πολύ μεγαλύτερη επιχειρηματική βαρύτητα, κάτι που γίνεται ολοφάνερο από την παρουσία όλων των Επιμελητηρίων της χώρας με 350 επιχειρήσεις ως εκθέτες υπό την «ομπρέλα» της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Ο business χαρακτήρας στην 82η ΔΕΘ συνυπάρχει αρμονικά με την ψυχαγωγία και την καταναλωτική διάσταση της διοργάνωσης.

Η επιχειρηματική διάσταση είναι περισσότερο ενισχυμένη από ποτέ, καθώς στην έκθεση παρουσιάζονται ακμαία και εξωστρεφή πεδία της ελληνικής οικονομίας.

Ενέργεια & Δόμηση

Τις προσφορές όλων των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι επισκέπτες της 82ης ΔΕΘ.

Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας συμμετέχουν φέτος στην έκθεση, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις παροχής φυσικού αερίου.

Προϊόντα, υπηρεσίες, συστήματα εξοικονόμησης, ενημερωτικά φόρουμ και εκδηλώσεις με αντικείμενο την ενέργεια θα είναι στη διάθεση μόνο των επισκεπτών της ΔΕΘ.



Μηχανοκίνηση

Από το μεγαλύτερο πολυγεγονός δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, τα τροχόσπιτα και τα αυτοκινούμενα, καθώς η ΔΕΘ αποτελεί το ισχυρότερο μέσο διασύνδεσης του κλάδου της μηναχοκίνησης με τους αυριανούς πελάτες.

Θα παρουσιασθούν νέα μοντέλα αυτοκινήτων & μηχανών, εταιρείες καυσίμων και λιπαντικών, εξοπλισμοί συνεργείων και ανταλλακτικών, συστήματα ασφαλείας, multimedia και car audio. Παράλληλα συμμετέχουν και επιχειρήσεις που αξιοποιούν εναλλακτικές μορφές καυσίμων (υγραέριο - φυσικό αέριο - ηλεκτρισμός) για την εξοικονόμηση των μεταφορών.

Καινοτομία

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΔΕΘ-Helexpo διοργανώνει το Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης, Τεχνολογίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Artecitya στο Περίπτερο 2 της 82ης ΔΕΘ, από τις 9 ως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Ήδη από την πρώτη του εκδοχή, τον Σεπτέμβριο του 2016, το Φεστιβάλ υπήρξε ιδιαίτερα πετυχημένο, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό κοινού όλων των ηλικιών. Φέτος, το Φεστιβάλ υλοποιείται στον όροφο του Περιπτέρου 2 της Helexpo, καταλαμβάνοντας χώρο 2.700 τετραγωνικών μέτρων, όπου παρουσιάζονται περισσότερα από 50 έργα νέων και καταξιωμένων δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με το γενικό τίτλο «THE NEW NEW» (ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΝΕΟ)* το Φεστιβάλ αναφέρεται στον εξαιρετικά γρήγορα πλέον αναπτυσσόμενο ρυθμό της τεχνολογίας. Οι καταιγιστικές και πολυάριθμες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα όχι μόνο φαίνεται πως φέρνουν όλο και πιο κοντά μας τα σενάρια δημοφιλών ταινιών και βιβλίων για την επικράτηση της μηχανής, αλλά επιπλέον αφήνουν τεράστια περιθώρια ερμηνείας σχετικά με το ποιο είναι το Νέο, το Καινούριο, το Τεχνολογικά Προηγμένο. Οι απαντήσεις ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και το υπόβαθρο του καθενός. Το 2ο Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης, Τεχνολογίας του Artecitya της Helexpo συγκεντρώνει τις προτάσεις καλλιτεχνών και δημιουργών που πειραματίζονται με τις δυνατότητες της τεχνολογίας ως προς τη φόρμα και το περιεχόμενο, πάντα με κεντρικό γνώμονα τον άνθρωπο. Επιπλέον, η Helexpo, μέσα από τις δραστηριότητες του Φεστιβάλ, στηρίζει δύο κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν κρίση -τους νέους άνεργους και τους πρόσφυγες.



Γαστρονομία

Γεύσεις και νοστιμιές απ’ όλη την Ελλάδα.

Ως στόχο έχει την ανάδειξη προϊόντων της ελληνικής γης στο ευρύ κοινό. Με επίκεντρο τον παραγωγό θα πραγματοποιηθούν μία σειρά από εκδηλώσεις και events που θα προωθούν τα ελληνικά προϊόντα σε όλους τους επισκέπτες.



Akademia

H ΔΕΘ φιλοξενεί στο περίπτερο 14 την AKADEMIA, το επιτυχημένο θεματικό αφιέρωμα για την εκπαίδευση και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για νέες δράσεις, καινοτόμες ιδέες, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιλογές διασύνδεσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ευκαιρίες καριέρας, πιστοποίηση γνώσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες σταδιοδρομίας κ.ά.



Ψυχαγωγία & Διασκέδαση

Κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής ανεβαίνουν και φέτος στη σκηνή των Music Events της 82ης ΔΕΘ, η οποία θα φιλοξενήσει το πιο πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα από τις 10-17 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση θα γεμίσουν τις νύχτες της 82ης ΔΕΘ, ικανοποιώντας τις μουσικές προτιμήσεις όλων των ηλικιών.

Κάθε βράδυ στις 21:30 στη μουσική σκηνή κάτω από το Τόξο της ΔΕΘ τα Music Events (το αναλυτικό πρόγραμμά τους εντός του προγράμματος των παράλληλων εκδηλώσεων) προσκαλούν τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης σε μία μεγάλη γιορτή.

Τις συναυλίες τις παρακολουθούν όλοι μόνο με το εισιτήριο της 82ης ΔΕΘ.

Χορηγός των Music Events Live είναι η εταιρεία Μαλαματίνα, ενώ τα επίσημα ξενοδοχεία είναι το Grand Hotel Palace και το Mediterranean Palace.

Η ΔΕΘ-Helexpo με αγάπη και σεβασμό για την τέχνη και το παιδί, διοργανώνει το «5ο Φεστιβάλ Θεάτρου για παιδιά και εφήβους» με διαγωνιστικό χαρακτήρα.

Ο ΑΟΘ διοργανώνει -στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ- το επετειακό 50ό Ράλλυ ΔΕΘ που προσμετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία της CHEAPART και της ΔΕΘ-HELEXPO με την 3η διοργάνωση της CHEAPART. Ο θεσμός της CHEAPART έχει πλέον εδραιωθεί ως το εικαστικό γεγονός μέσα στη ΔΕΘ. Δεκάδες καλλιτέχνες και εκατοντάδες έργα θα παρουσιαστούν στους επισκέπτες της ΔΕΘ.