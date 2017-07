50 χρόνια Genepharm, 50 χρόνια στηρίζουμε την υγιή Ελλάδα

Η Genepharm συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας. Η αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1967 από τον Νικόλαο Α. Βιγκόπουλο και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή γενοσήμων φαρμάκων, είναι ένα εξέχον παράδειγμα ιστορικής ελληνικής εταιρείας που συμμετέχει ενεργά στη στήριξη της υγείας και την ανάπτυξη της χώρας.

Το 1984 επιλέχθηκε από το υπουργείο Υγείας ως κύριος παραγωγός των προϊόντων της Εθνικής Φαρμακοβομηχανίας Α.Ε.

Και μόλις το 1986 ξεκίνησε η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας που πλέον εκτείνεται σε 91 χώρες σε όλο τον κόσμο, μέσω της συνεργασίας με μερικούς από τους πιο γνωστούς φαρμακευτικούς οίκους του κόσμου.

Το 1992 η Genepharm επιλέγεται ως πιστοποιημένος προμηθευτής της UNICEF.

Αυτοί είναι μόνο κάποιοι από τους πολλούς σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της ελληνικής εταιρείας που διαρκώς επεκτείνει τη δραστηριότητά της.

Οι επενδύσεις της Genepharm την τελευταία δεκαετία, οι οποίες αγγίζουν τα 58 εκατ. ευρώ, αφορούν τόσο στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις, όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων πολλά εκ των οποίων έχουν κατοχυρωθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Το εργοστάσιο που βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής, εκτείνεται σε 12.000 τ.μ. και οι τρεις προηγμένες τεχνολογικά μονάδες παραγωγής περιλαμβάνουν την παραγωγή συμβατικών στερεών, ογκολογικών στερεών και ενέσιμων ιδιοσκευασμάτων.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αναβαθμίστηκαν το 2001 βάσει European GMP’s, ενώ το 2008 επεκτάθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν εκ νέου, αποτελώντας πρότυπο λειτουργίας τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο φαρμακευτικό χάρτη.

Η Genepharm παραμένει πυλώνας υγιούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας, αλλά και διαχρονική δύναμη φροντίδας για την υγεία και τον άνθρωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με 50 χρόνια δράσης, πιστή σε ακλόνητες αξίες για την παραγωγή επώνυμων γενόσημων φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλής ποιότητας και με συνεχείς δράσεις στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης, η Genepharm είναι ενεργό κομμάτι της κοινωνίας και στηρίζει την υγεία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Πρόσφατα η Genepharm βραβεύτηκε ως μία από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της χώρας, στο forum επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds of the Greek Economy 2017», που διοργανώνεται από την εταιρεία New Times Publishing υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΕΟΤ.

Σήμερα, πιο δυνατή από ποτέ προχωρά με αισιοδοξία στο μέλλον. Από την Ελλάδα, για τον κόσμο.